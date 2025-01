Peter Yarrow del trío de folk Peter, Paul and Mary fallece a los 86 años

Peter Yarrow, el cantautor integrante de Peter, Paul and Mary, el trío de música folk cuyas apasionadas armonías cautivaron a millones mientras elevaban sus voces a favor de los derechos civiles y en contra de la guerra, ha fallecido. Tenía 86 años.

Yarrow, quien también coescribió la canción más perdurable del grupo, “Puff the Magic Dragon”, murió el martes en Nueva York, dijo el publicista Ken Sunshine. Yarrow padeció cáncer de vejiga durante los últimos cuatro años.

“Nuestro valiente dragón está cansado y ha entrado en el último capítulo de su magnífica vida. El mundo conoce a Peter Yarrow, el icónico activista folk, pero el ser humano detrás de la leyenda es tan generoso, creativo, apasionado, juguetón y sabio como sugieren sus letras”, dijo su hija Bethany en un comunicado.

Durante una increíble racha de éxitos que abarcó la década de 1960, Yarrow, Noel Paul Stookey y Mary Travers lanzaron seis sencillos que alcanzaron el Top 10 de Billboard, dos álbumes número 1 y ganaron cinco Grammy.

También dieron a conocer tempranamente a Bob Dylan al convertir dos de sus canciones, “Don’t Think Twice, It’s All Right” y “Blowin’ in the Wind”, en éxitos del Top 10 de Billboard mientras ayudaban a liderar un renacimiento de la música folk en Estados Unidos. Interpretaron “Blowin’ in the Wind” en la Marcha sobre Washington de 1963, donde el reverendo Martin Luther King Jr. pronunció su famoso discurso “I Have a Dream”.

Yarrow desempeñó roles en el escenario y detrás del escenario en el famoso Festival de Folk de Newport en 1965 cuando Dylan cambió a instrumentos eléctricos. Yarrow estaba en la junta del festival y fue el maestro de ceremonias del espectáculo, suplicó a Dylan que volviera al escenario para tocar otra canción después de su ardiente actuación, una escena capturada en la biografía de 2024 “A Complete Unknown”. Dylan tomó la guitarra acústica de Yarrow y tocó “It’s All Over Now, Baby Blue”.

Después de un paréntesis de ocho años para seguir carreras en solitario, el trío se reunió en 1978 para un concierto contra la energía nuclear “Survival Sunday”, que Yarrow había organizado en Los Ángeles. Permanecieron juntos hasta la muerte de Travers en 2009. Tras su fallecimiento, Yarrow y Stookey continuaron actuando tanto por separado como juntos.

Nació el 31 de mayo de 1938 en Nueva York, Yarrow se crió en una familia de clase media alta que, según dijo, valoraba mucho el arte y la erudición. Tomó lecciones de violín de niño, cambiando más tarde a la guitarra a medida que abrazaba el trabajo de íconos de la música folk como Woody Guthrie y Pete Seeger.

Al graduarse de la Universidad de Cornell en 1959, regresó a Nueva York, donde trabajó con dificultades como músico en Greenwich Village hasta conectar con Stookey y Travers. Aunque su título era en psicología, había encontrado su verdadera vocación en la música folk en Cornell cuando trabajó como asistente de enseñanza para una clase de folclor estadounidense en su último año.

“Lo hice por el dinero porque quería lavar menos platos y tocar más la guitarra”, le dijo al fallecido ejecutivo de la compañía discográfica Joe Smith. Pero mientras dirigía la clase en canciones, comenzó a descubrir el impacto emocional que la música podía tener en una audiencia.

“Vi a estos jóvenes en Cornell que básicamente tenían antecedentes muy conservadores abriendo sus corazones y cantando con una emotividad y una preocupación a través de este vehículo llamado música folk”, dijo. “Me dio una pista de que el mundo estaba en camino a cierto tipo de movimiento, y que la música folk podría jugar un papel en él y que yo podría jugar un papel en la música folk”.

Poco después de regresar a Nueva York, conoció al empresario Albert Grossman, quien más tarde manejaría a Dylan, Janis Joplin y otros y que en ese momento buscaba armar un grupo que rivalizara con el Kingston Trio, que en 1958 había tenido una versión exitosa de la balada folk tradicional “Tom Dooley”.

Pero Grossman quería un trío con una cantante femenina y un miembro que pudiera ser lo suficientemente gracioso para mantener la atención del público con charlas cómicas. Para este último, Yarrow sugirió a un cómico de Greenwich Village que tocaba la guitarra y que había visto llamado Noel Stookey.

Stookey, quien usaría su segundo nombre como miembro del grupo, resultó ser amigo de Travers, quien de adolescente había actuado y grabado con Pete Seeger y otros. Frenada por el miedo escénico, al principio ella estaba reacia a unirse al dúo, cambiando de opinión después de escuchar lo bien que su voz de contralto se fusionaba con el tenor de Yarrow y el barítono de Stookey.

“Llamamos a Noel. Estaba allí”, recordó Yarrow la primera vez que los tres actuaron juntos. “Mencionamos un montón de canciones folk, que él no conocía porque no tenía un verdadero trasfondo de música folk, y terminamos cantando ‘Mary Had a Little Lamb’. Y fue inmediatamente genial, tan claro como una campana, y comenzamos a trabajar”.

Después de meses de ensayo, los tres se convirtieron en una sensación de la noche a la mañana cuando su primer álbum, el homónimo “Peter, Paul and Mary” de 1962, alcanzó el número 1 en la lista de Billboard. Su segundo, “In the Wind”, alcanzó el número 4 y su tercero, “Moving”, los devolvió al número 1.

Desde sus primeros álbumes, el trío cantó en contra de la guerra y la injusticia en canciones como “If I Had a Hammer” y “Where Have all the Flowers Gone” de Seeger, “Blowin’ in the Wind” y “When the Ship Comes In” de Dylan, y “Day is Done” de Yarrow.

También podían mostrar un lado suave y conmovedor, particularmente en “Puff the Magic Dragon”, que Yarrow había escrito durante sus años en Cornell con su amigo de la universidad Leonard Lipton.

La canción cuenta la historia de Jackie Paper, un joven que se embarca en innumerables aventuras con su amigo dragón imaginario Puff, hasta que supera tales fantasías infantiles y deja atrás al sollozante y desconsolado dragón. Como explica Yarrow: “Un dragón vive para siempre, pero no los niños pequeños”.

Algunos insistieron en que escucharon referencias a drogas en la canción, una afirmación en el centro de una famosa escena en la película “Meet the Parents”, cuando Ben Stiller enfurece al estricto padre de su novia (Robert De Niro) al decir que “puff” se refiere al humo de marihuana. Yarrow mantuvo que reflejaba la pérdida de la inocencia infantil y nada más.

Después de grabar su último éxito número 1, una versión de 1969 de “Leaving on a Jet Plane” de John Denver, el trío se separó al año siguiente para seguir carreras en solitario.

Ese mismo año, Yarrow se declaró culpable de tomar libertades indecentes con una niña de 14 años que había llegado a su habitación de hotel con su hermana mayor para pedir autógrafos. Las chicas lo encontraron desnudo cuando abrió la puerta y las dejó entrar. Yarrow, quien reanudó su carrera después de cumplir tres meses en la cárcel, fue indultado por el presidente Jimmy Carter en 1981. A lo largo de las décadas, se disculpó repetidamente.

“Apoyo plenamente los movimientos actuales que exigen igualdad de derechos para todos y se niegan a permitir el abuso continuo y las lesiones, en particular de naturaleza sexual, de las cuales soy, con gran tristeza, culpable”, le dijo al The New York Times en 2019 después de que le retiraran la invitación a un festival por la sentencia.

A lo largo de los años, Yarrow continuó escribiendo y coescribiendo canciones, incluido el éxito de 1976 “Torn Between Two Lovers” para Mary MacGregor. Recibió una nominación al Emmy en 1979 por la película animada “Puff the Magic Dragon”.

Canciones posteriores incluyen el himno de derechos civiles “No Easy Walk to Freedom”, coescrito con Margery Tabankin, y “Light One Candle”, que aboga por la paz en Líbano.

Yarrow, quien junto con Travers y Stookey había apoyado la candidatura presidencial del senador demócrata Eugene McCarthy en 1968, conoció a la sobrina del senador de Minnesota, Mary Beth McCarthy, en un evento de campaña. La pareja se casó al año siguiente. Tuvieron dos hijos antes de divorciarse. Se volvieron a casar en 2022.

Además de su esposa e hija, le sobreviven un hijo, Christopher, y una nieta, Valentina.