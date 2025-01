Incendios aplazan estreno de la serie de Meghan Markle en Netflix

Vientos más débiles e intensos esfuerzos contra los incendios durante el fin de semana aumentaron el control de las llamas que arden en y alrededor de Los Ángeles, pero los efectos del fuego en el mundo del entretenimiento continúan. Varios proyectos y ceremonias de premiación han sido aplazados, incluyendo el Sindicato de Productores optó por no anunciar sus nominaciones el domingo debido a los efectos continuos del fuego. Meghan, la duquesa de Sussex, también anunció que no estrenará un programa de estilo de vida en Netflix hasta marzo.

