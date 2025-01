‘Emilia Pérez’ arrasa con 13 nominaciones, mientras que Zoe Saldaña y Karla Sofía Gascón logran su primera nominación a los Oscar

La cinta musical de Netflix “Emilia Pérez” se convirtió hoy en la máxima nominada a la edición 97 de los premios Oscar de la Academia al alcanzar 13 nominaciones, incluidas la de mejor película, mejor actriz para Karla Sofía Gascón, quien se convierte en la primera actriz abiertamente trans que es nominada a un Oscar.

Otras nominaciones para “Emilia Pérez” fueron, primero que nada, para actriz de ascendencia dominicana y puertorriqueña Zoe Saldaña, quien obtuvo una nominación en el apartado de actriz secundaria, además de las nominaciones a dirección, guión adaptado, cinematografía, edición, maquillaje y peinado, sonido, partitura original, dos nominaciones en canción original y película internacional con lo que marca un récord como la película de habla no inglesa en obtener este número de postulaciones a los premios Oscar de la Academia

“Emilia Pérez” fue escoltada por el igualmente musical “Wicked” que obtuvo 10 nominaciones, entre las que se incluyen las categorías a mejor película y las de actuación para Cynthia Erivo a actriz principal y Ariana Grande como actriz secundaria.

Edgar Ramírez, Karla Sofía Gason, Selena Gómez, Adriana Paz y Zoe Saldaña forman parte del elenco de “Emilia Perez”. (Jason Armond/Los Angeles Times)

Tras haber sido cambiada la fecha del 17 de enero a consecuencia de los voraces incendios que se han estado viviendo en el condado de Los Ángeles, las nominaciones a los Oscar 2025 finalmente fueron anunciadas de manera digital esta mañana en un acto privado en el que no tuvo presencia de los medios.

Los encargados de revelar a los nominados desde el Teatro Samuel Goldwyn de la Academia, en Beverly Hills, fueron el actor de “Wicked” Bowen Yang y la actriz Rachel Sennott, conocida por su participación en “Bottoms”.

Ariana Grande, izquierda, y Cynthia Erivo, del elenco de la película “Wicked”. (Chris Pizzello/Invision/AP)

A continuación la lista de nominados para la edición 97°de los Oscar de la Academia que a pesar de los cambios de fecha del anuncio y el periodo de las votaciones, nunca cambió su fecha de celebración que se llevará a cabo en vivo el próximo 2 de marzo desde el escenario del Dolby Theatre de Hollywood y que será transmitido por la cadena ABC y la plataforma de streaming Hulu.

Mejor Película

“Anora”

“The Brutalist”

“A Complete Unknown”

“Conclave”

“Dune: Part Two”

“Emilia Pérez”

“I’m Still Here”

“Nickel Boys”

“The Substance”

“Wicked”

Actriz Principal

Cynthia Erivo, “Wicked”

Karla Sofía Gascón, “Emilia Pérez”

Mikey Madison, “Anora”

Demi Moore, “The Substance”

Fernanda Torres, “I’m Still Here”

Esta imagen difundida por Netflix, Karla Sofía Gascón como Emilia Pérez en una escena de “Emilia Pérez”. (Shanna Besson / Associated Press)

Actor Principal

Adrien Brody, “The Brutalist”

Timothée Chalamet, “A Complete Unknown”

Colman Domingo, “Sing Sing”

Ralph Fiennes, “Conclave”

Sebastian Stan, “The Apprentice”

Actor Secundario

Yura Borisov, “Anora”

Kieran Culkin, “A Real Pain”

Edward Norton, “A Complete Unknown”

Guy Pearce, “The Brutalist”

Jeremy Strong, “The Apprentice”

Actriz Secundaria

Monica Barbaro, “A Complete Unknown”

Ariana Grande, “Wicked”

Felicity Jones, “The Brutalist”

Isabella Rossellini, “Conclave”

Zoe Saldaña, “Emilia Pérez”

La actriz dominicana Zoe Saldaña es nominada a mejor actriz secundaria. (Ashley Landis/Invision/AP)

Director

Sean Baker, “Anora”

Brady Corbet, “The Brutalist”

James Mangold, “A Complete Unknown”

Jacques Audiard, “Emilia Pérez”

Coralie Fargeat, “The Substance”

Guión Adaptado

“A Complete Unknown”

“Conclave”

“Emilia Pérez”

“Nickel Boys”

“Sing Sing”

Guión Original

“Anora”

“The Brutalist”

“A Real Pain”

“September 5”

“The Substance”

Mejor Documental

“Black Box Diaries”

“No Other Land”

“Porcelain War”

“Soundtrack to a Coup d’Etat”

“Sugarcane”

Película Internacional

“I’m Still Here” (‘Ainda Estou Aquí’/’Todavía estoy aquí’)

“The Girl with the Needle”

“Emilia Pérez”

“The Seed of the Sacred Fig”

“Flow”

Película Animada

“Flow”

“Inside Out 2”

“Memoir of a Snail”

“Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl”

“The Wild Robot”

Una escena de ‘Inside Out 2’. (Disney / Pixar)

Cortometraje animado

“Beautiful Men”

“In the Shadow of the Cypress”

“Magic Candies”

“Wander to Wonder”

“Yuck!”

Cortometraje de acción real

“A Lien”

“Anuja”

“I’m Not a Robot”

“The Last Ranger”

“The Man Who Could Not Remain Silent”

Cinematografía

“The Brutalist”

“Dune” Part Two

“Emilia Pérez”

“Maria”

“Nosferatu”

Diseño de vestuario

“A Complete Unknown”

“Conclave”

“Gladiator II”

“Nosferatu”

“Wicked”

El Director Edward Berger y actor Ralph Fiennes en el set de ‘Conclave’. (Philippe Antonello/Focus Feature)

Edición

“Anora”

“The Brutalist”

“Conclave”

“Emilia Pérez”

“Wicked”

Maquillaje y peinado

“A Different Man”

“Emilia Pérez”

“Nosferatu”

“The Substance”

“Wicked”

Timothee Chalamet en una escena de “Dune: Part Two,” a Warner Bros. (Warner Bros. Pictures/Warner Bros. Pictures)

Partitura original

Daniel Blumberg, “The Brutalist”

Volker Bertelmann, “Conclave”

Clément Ducol and Camille, “Emilia Pérez”

John Powell and Stephen Schwartz, “Wicked”

Kris Bowers, “The Wild Robot”

Canción Original

“El Mal” from “Emilia Pérez”

“The Journey” from “The Six Triple Eight”

“Like A Bird” from “Sing Sing”

“Mi Camino” from “Emilia Pérez”

“Never Too Late” from “Elton John: Never Too Late”

Diseño de Producción

“The Brutalist”

“Conclave”

“Dune: Part Two”

“Nosferatu”

“Wicked”

Mejor Sonido

“A Complete Unknown”

“Dune: Part Two”

“Emilia Pérez”

“Wicked”

“The Wild Robot”

Esta imagen difundida por 20th Century Studios muestra a Isabela Merced en una escena de “Alien: Romulus”. (20th Century Studios vía AP)

Efectos especiales

“Alien: Romulus”

“Better Man”

“Dune: Part Two”

“Kingdom of the Planet of the Apes”

“Wicked”