Momentos clave de la ceremonia del Grammy

Todos los ojos en los Grammy estaban puestos en si la artista más nominada en la historia de la premiación se llevaría por fin el codiciado trofeo al álbum del año. Y así fue. “Finalmente, lo vimos suceder”, dijo el anfitrión Trevor Noah, casi aliviado.

Beyoncé ganó por “Cowboy Carter” y coronó una noche que se convirtió en un homenaje a una Los Ángeles que ha sufrido tras los incendios forestales. Hubo bomberos de la ciudad elegidos para revelar a la ganadora del premio mayor y discursos con palabras de aliento para las comunidades devastadas. Los Grammy casi se convirtieron en un teletón y al final anunciaron que habían recaudado 7 millones de dólares por parte de los espectadores del programa.

También fue una gala donde los nominados a mejor nuevo artista como Chappell Roan y Sabrina Carpenter tuvieron mucho tiempo para mostrar por qué hay un profundo pozo de talento emergente. Y hubo un regreso sorpresa de The Weeknd, quien había boicoteado los Grammy criticando su falta de transparencia.

A continuación, algunos de los momentos clave de la noche:

Músicos de la ciudad

Beyoncé y Lady Gaga estaban allí, al igual que Taylor Swift y Billie Eilish, pero el honor de abrir los Grammy en Los Ángeles fue para hermanos residentes de la ciudad que se vieron profundamente afectados por los incendios forestales: Taylor y Griffin Goldsmith de la banda Dawes.

Perdieron la casa de uno de los hermanos junto con su hogar de la infancia, instrumentos y mucho más. Han abogado por las víctimas, recaudado dinero y fueron incluidos en el concierto benéfico FireAid el jueves.

“Verdaderamente, encarnan el espíritu único que estamos viendo en Los Ángeles en este momento”, dijo el presentador Trevor Noah. “¿Qué mejor manera de comenzar así los Premios Grammy?”

Dawes luego interpretó “I Love L.A.” de Randy Newman, rodeados por una banda estelar integrada por: John Legend, Brad Paisley, Sheryl Crow, Brittany Howard y St. Vincent.

“Look at these firefighters, ain’t nothin like ’em nowhere” (Mira a estos bomberos, no hay nada como ellos en ningún lugar), cantó Taylor Goldsmith alterando la letra de una de sus canciones.

Taylor Swift y Beyonce (Robert Gauthier/Los Angeles Times)

Elogios para la Princesa del Pantano

Doechii se llevó el Grammy al mejor álbum de rap, siendo la tercera mujer en ganar en esa categoría. Y, con su madre a su lado, tenía un mensaje fuerte para las jóvenes negras.

“Sé que hay alguna chica negra allí afuera, tantas mujeres negras allí afuera, que me están viendo en este momento, y quiero decirles: Puedes hacerlo. Todo es posible. Todo es posible”, dijo.

“No permitas que nadie proyecte estereotipos sobre ti, que te diga que no puedes estar aquí, que eres demasiado morena, o que no eres lo suficientemente inteligente, o que eres demasiado dramática, o que eres demasiado ruidosa. Eres exactamente quien necesitas ser para estar justo donde estás, y yo soy un testimonio ahora mismo. ¡Buenas noches!”.

La victoria culmina unos años asombrosos para la floridana de 26 años que mezcla R&B, hip hop, jazz y sonidos que rompen límites, y añaden teatralidad. Se autoproclama juguetonamente la “princesa del pantano”.

Su mixtape de 2024, “Alligator Bites Never Heal″ llegó al puesto 33 en la lista Billboard 200, 9 en la lista Top R&B/Hip-Hop y 8 en la lista de Top Rap Albums.

Su actuación en los Grammy en la que interpretó “Catfish” y “Denial Is a River” fue eléctrica, respaldada por más de una decena de bailarines en trajes a juego de Thom Browne y a ella eventualmente quitándose prendas hasta quedar en un conjunto de dos piezas blancas de ropa interior.

Chappell Roan (Scott A Garfitt/Invision/AP)

Chappell Roan aboga desde el escenario

Chappell Roan fue coronada como mejor nuevo artista y usó su discurso para exigir cambios en la industria musical.

“Me dije a mí misma que si alguna vez ganaba un Grammy y me paraba aquí frente a las personas más poderosas de la música, exigiría que las discográficas que ganan millones de dólares de los artistas ofrecieran un salario digno y atención médica, especialmente a los artistas en desarrollo”, dijo.

Roan comenzó su carrera musical en 2015 cuando firmó con Atlantic Records y lanzó varios sencillos, incluyendo “Pink Pony Club”. En 2020, la discográfica la dejó. Se mudó de vuelta a su ciudad natal en Misuri para trabajar como barista antes de lanzar su primer álbum completo.

“Fue devastador sentirme tan comprometida con mi arte y sentirme tan traicionada por el sistema y deshumanizada”, dijo Roan en su discurso. “Las discográficas necesitan tratar a sus artistas como empleados valiosos con un salario digno y seguro médico y protección”.

Previamente, Roan interpretó una versión rockera de su “Pink Pony Club”, acompañada por un grupo de bailarines vestidos como vaqueros payasos mientras cantaba desde lo alto de un caballo rosa gigante.

Lady Gaga (Neilson Barnard/Getty Images for The Recording Academy)

Lady Gaga y Alicia Keys se vuelven políticas

Al aceptar el trofeo al mejor dúo o grupo pop junto a Bruno Mars, por su popular “Die with a Smile”, Lady Gaga envió un saludo a la comunidad trans, que ha sido blanco de ataques del presidente Donald Trump.

“Las personas trans no son invisibles. Las personas trans merecen amor. La comunidad queer merece ser elevada. La música es amor”, dijo Gaga.

Poco después, Alicia Keys, quien fue honrada con el Premio Impacto Global Dr. Dre, también respaldó los programas de diversidad e inclusión, otro objetivo de Trump.

“Este no es el momento de cerrar la diversidad de voces”, dijo Keys. “Hemos visto en este escenario a personas talentosas y trabajadoras de diferentes orígenes con diferentes puntos de vista, y cambia el juego. DEI no es una amenaza, es un regalo”, agregó en referencia a los programas de diversidad, equidad e inclusión que recientemente han sido eliminados por el gobierno de Estados Unidos

The Weeknd regresa a los Grammy

Los Grammy tuvieron una poderosa manera de demostrar que han cambiado. Recibieron un respaldo sorpresa de The Weeknd, quien estuvo por última vez en su escenario en 2017.

La superestrella del pop criticó en 2020 a los Grammy, llamándolos “corruptos” después de que no recibiera ninguna nominación a pesar de tener un álbum superexitoso. “Me deben a mí, a mis fans y a la industria transparencia”, escribió en redes sociales.

El director general de los Grammy, Harvey Mason jr., quien asumió el cargo en 2020, dijo el domingo que entendía la crítica y enumeró todas las cosas que la Academia ha hecho para solucionarlo.

“Hemos reconstruido completamente nuestra membresía, añadiendo más de 3.000 mujeres con derecho a voto. El electorado de los Grammy ahora es más joven, casi el 40% son personas de color, y el 66% de nuestros miembros son nuevos desde que comenzamos nuestra transformación”, dijo. “En los últimos años, hemos escuchado, hemos actuado y hemos cambiado”.

Mason luego presentó a The Weeknd, quien interpretó dos canciones de su álbum recién lanzado “Hurry Up Tomorrow” — “Cry For Me” y “Timeless” con el invitado especial Playboi Carti. Llevaba una larga túnica de druida y el escenario estaba lleno de humo.

Will Smith (Allen J. Schaben/Los Angeles Times)

Will Smith en la temporada de premios

Will Smith presentó un homenaje al fallecido Quincy Jones que marcó su primera aparición en una importante gala de premiación desde que abofeteó a Chris Rock en el escenario en los Oscar en 2022.

“En sus 91 años, Q tocó innumerables vidas, pero tengo que decir, cambió la mía para siempre. Probablemente ni siquiera sabrían quién es Will Smith si no fuera por Quincy Jones”, dijo Smith.

Smith fue vetado de las ceremonias de la academia de cine por 10 años, pero los Grammy son una bestia diferente. No hubo mención a la infame bofetada.

Smith ha obtenido previamente victorias en los Grammy con el video musical de corta duración “Will 2K”, a mejor interpretación de rap en solitario por “Gettin’ Jiggy Wit It” y “Men in Black”, así como mejor interpretación de rap de un dúo o grupo por “Summertime” que cantaba bajo el nombre artístico de Fresh Prince con DJ Jazzy Jeff.