CRÍTICA. El Capitán América afroamericano y el Falcon latino no desentonan, pero tampoco trascienden

No cabe duda de que la reacción que el espectador tenga ante “Captain America: Brave New World” dependerá en gran medida de las expectativas que este maneje frente a lo que constituye el largometraje número 35 del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU) y el cuarto que se estrena bajo el nombre del popular superhéroe.

En lo que respecta a los seguidores casuales que sólo buscan entretenimiento, es probable que la nueva cinta cumpla mayormente con lo que desean, aunque es necesario advertir que no será fácil asimilar los detalles que se presentan en ella si no se tiene un conocimiento más o menos vasto de lo que ha venido sucediendo a lo largo de los años dentro de la franquicia.

El asunto luce mucho menos simple para quienes han invertido un tiempo considerable tanto en los filmes como en las series, sobre todo en la llamada “The Falcon and the Winter Soldier” (2021), responsable no sólo de desarrollar la historia que desemboca directamente en la actual, sino de otorgarle un provocativo matiz político y social a las aventuras del que terminaría convirtiéndose en el primer Capitán América afroamericano.

Estamos hablando de una tendencia que no pasó desapercibida ante los espectadores y que provocó incluso desacuerdos irreconciliables entre los que celebraban el aspecto progresista de la misma y los que acusaban en cambio a la serie de manejar una agenda izquierdista. Basta con leer los comentarios de los usuarios en las redes sociales para darse cuenta de que el rechazo de los ‘haters’ alcanzó al personaje principal y a su intérprete Anthony Mackie, hasta el punto de que muchos de estos insisten en que su interpretación debería recibir el nombre de ‘Captain Un-american”.

Anuncio

La buena noticia para ellos -si es que están todavía dispuestos a darle una oportunidad a la nueva película- es que, en lugar de mantener esa aproximación desafiante y de seguir trazando paralelismos con la situación actual, “Brave New World” opta por cambiar casi por completo la tónica, cayendo en una falta de consecuencia que la convierte incluso en una de las producciones más inofensivas de Marvel.

Aunque las alusiones a la discriminación racial siguen de algún modo presentes a través de un personaje particularmente interesante, el ex ‘supersoldado’ negro Isaiah Bradley (Carl Lumbly) -quien fue encarcelado injustamente por el gobierno de los Estados Unidos a lo largo de tres décadas, y que aparecia ya en “The Falcon and the Winter Soldier”-, la conjunción de hasta cinco escritores en el area de guión (Rob Edwards, Malcolm Spellman, Dalan Musson, Julius Onah y Peter Glanzen), sumada probablemente a lo que se hizo durante los publicitados ‘reshoots’, da como resultado un relato que resulta no solo mucho más enredado de lo que debería ser, sino que juega a lo seguro y evita constantemente los punzantes comentarios sociales planteados hace cuatro años por la sobresaliente serie de Malcolm Spellman.

Lo que se obtiene entonces es una cinta que pretende no ofender a nadie en medio de la polarización extrema que vivimos, pero que carece por ello de garra, más allá de que las coreografías de sus escenas de lucha cuerpo a cuerpo (muy bien filmadas por Onah, quien, además de guionista, es el director) se sientan sumamente intensas y de que todavía sigamos recordando el impacto sonoro y visual de los golpes un día después de su proyección en la premiere mundial, llevada a cabo en el Chinese Theatre de Hollywood.

Dejando de lado cualquier sesgo ideológico, uno de los aspectos más preocupantes de “Brave New World” es que, en desmedro de las indicaciones que se ofrecieron sobre su pertenencia a terrenos del ‘thriller’ similares a los de la estupenda “Captain America: Winter Soldier” (2014), lo que se termina viendo en la pantalla no ofrece prácticamente sorpresas adicionales en relación a lo que se mostraba en el tráiler lanzado en noviembre, donde se confirmaba el debut del Falcon latino Joaquín Torres (interpretado por Danny Ramírez, quien aparecía ya en “The Falcon and the Winter Soldier”), se revelaba que el nuevo presidente Thaddeus Ross (interpretado por Harrison Ford luego de la muerte de William Hurt) se transformaría en el Red Hulk y se insinuaba que habría un conflicto con otra potencia internacional (que termina siendo Japón, como lo adelantaron correctamente los fans).

Cada vez que la cinta trata de pisar tierra, se produce un viraje súbito hacia los terrenos de la fantasía que la despoja de cualquier tinte realista, a diferencia de lo que ocurría con la serie anterior; y tampoco hay mucho brillo en los diálogos, que son clamorosamente simples y carentes de originalidad.

Por otro lado, si te sorprendiste positivamente ante el hecho de que, en el mismo show televisivo, el flamante Capitán mostraba simpatía y exigía incluso respeto por las demandas de un grupo subversivo que luchaba contra los abusos de los poderosos, debes saber que, en este caso, él mismo termina aliándose con Ruth Bat-Seraph, una superheroína israelí que, en los cómics, pertenecía al Mossad, y que aunque ha sido despojada de esa clase de detalles en la película, sigue siendo una agente israelí interpretada por una actriz israelí (Shira Haas, de la serie “Unorthodox”), lo que ha despertado el enojo de un sector considerable de la comunidad árabe debido al estado del conflicto en el Medio Oriente.

“Brave New World” parece, finalmente, un título creado para efectuar control de daños, lo que no significa que se encuentre completamente desprovisto de imágenes creativas y de que no tenga momentos que se pueden disfrutar ampliamente cuando se gusta de esta clase de superproducciones (sin que esto implique que aprobemos el exceso de efectos digitales, no todos ellos logrados).

Anuncio

A fin de cuentas, y más allá de lo que digan sus detractores, Mackie se ha ganado a pulso el derecho de usar el traje que luce ahora, no solo por cuestiones de tiempo de servicio (ha sido parte del MCU por 11 años), sino también porque es un gran actor que, bajo la dirección adecuada, es capaz de crear a personajes que sean igualmente enérgicos y sensitivos.

A la izquierda, Harrison Ford como el Presidente Thaddeus Ross, al lado de Anthony Mackie. (Eli Ade/Marvel Studios)

Por el mismo camino, ver a Harrison Ford interpretando a quien sea y donde sea es un motivo de alegría lo suficientemente grande como para intentar olvidar el hecho de que el arco narrativo en el que se lo inserta es particularmente débil para un personaje tan poderoso, lo que se ve solo empeorado por las ocasionales escenas sensibleras en las que se lo involucra (y que afectan también de manera innecesaria a otros personajes).

Y no hay que olvidarnos de Ramírez, el carismático actor de ascendencia colombiana y mexicana que cuenta con una generosa participación en la cinta; que tiene una buena química con Mackie; que le inyecta a su personaje un saludable sentido del humor; que forma parte de la gran escena de acción que toma lugar en Oaxaca (pero que se filmó aparentemente en sets de Atlanta) y cuya inclusión se debe celebrar por todo lo alto debido a lo que representa para una comunidad latina afectada por la escasez de superhéroes propios.

Sea como sea, la versión para la pantalla que se le ha encomendado se encuentra sumamente alejada de los cómics originales, donde Torres era un mexicoamericano de Arizona que, durante su adolescencia, ayudaba activamente a los inmigrantes indocumentados que cruzaban la frontera, es decir, una circunstancia controvertida que hubiera sido fascinante encontrar en “Brave New World”, pero que hubiera requerido de un nivel de compromiso que los ejecutivos del MCU no estaban probablemente dispuestos a asumir.