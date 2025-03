Oscars 2025: Nuestras predicciones y nuestras preferencias en todas las categorías

A las puertas de la ceremonia número 97 del Oscar, que se llevará a cabo este domingo desde las 5 p.m. en el Dolby Theatre de Hollywood, ofrecemos a nuestros lectores un análisis final de lo que podría suceder en el espectáculo en término de victorias y de lo que anhelaríamos que sucediera en el mismo podio.

Además de incluir las categorías más conocidas -que son consideradas como las principales-, repasamos el resto de los apartados, incorporando en los comentarios detalles relacionados a las propuestas que no hemos podido todavía ver por diversas razones, pero que no deberían afectar la inclinación de los pronósticos.

MEJOR PELÍCULA

Nominadas:

“The Brutalist”

“A Perfect Unknown”

“Conclave”

“Dune: Part Two”

“Emilia Pérez”

“I’m Still Here”

“Nickel Boys”

“The Substance”

“Wicked”

Probablemente gane: “Anora”.

En su propia ceremonia de premiación, el Gremio de Productores de América (PGA) le otorgó su trofeo principal, lo que debería asegurarle prácticamente la victoria principal en el Oscar, debido a que sus miembros forman también parte de la Academia. Esto sorprendió a los analistas que se inclinaban mayormente por “The Brutalist”, luego de que “Emilia Pérez” perdiera piso en medio de los escándalos en los que se metió.

Me gustaria que gane: “The Brutalist”

“Anora” sería una excelente película si tuviera varios minutos menos. 20. O incluso 30. En cierto momento, el asunto se vuelve repetitivo y, con ello, medio tonto, porque la conducta despreocupada de los personajes pierde paulatinamente sustento. De todos modos, es sumamente entretenida, considerablemente original y cuenta con una interpretación tan apasionada como atrevida por parte de la gran Mikey Madison.

En más de un sentido, “The Brutalist” es mucho más sólida en el aspecto narrativo y mucho más impresionante en términos cinematográficos, aunque se extiende a lo largo de unos 215 minutos que, en mi caso, no resultaron nunca aburridos. El único problema de consideración que le veo se encuentra en un desenlace innecesario, debido sobre todo a su tendencia a la victimización (revelarlo sería un ‘spoiler’). Por otro lado, su duración y su disponibilidad limitada en comparación a las demás nominadas ha hecho sin duda que muchos votantes no la hayan visto.

Anuncio

MEJOR DIRECTOR

Nominados:

Sean Baker – “Anora”

Brady Corbet – “The Brutalist”

James Mangold – “A Complete Unknown”

Jacques Audiard – “Emilia Pérez”

Coralie Fargeat – “The Substance”

Probablemente gane: Sean Baker

Por motivos evidentes, la categoría de Mejor Película debería ir de la mano con la de Mejor Director, aunque las victorias en ambos rubros no siempre coinciden. De todos modos, el triunfo reciente de Baker en los Premios del Sindicato de Directores (DGA), otro gremio directamente conectado a la Academia, debería haber cerrado el trato a su favor.

Me gustaria que gane: Brady Corbet

Nuevamente, y en consonancia con lo que señalé arriba, me inclino por los logros de “The Brutalist” y, por lo tanto, por Corbet, quien ha logrado orquestar de manera absolutamente profesional una producción de dimensiones descomunales que parece provenir de un gran estudio pese a haber sido independiente.

MEJOR ACTRIZ

Nominadas:

Cynthia Erivo – “Wicked”

Karla Sofía Gascón – “Emilia Pérez”

Mikey Madison – “Anora”

Demi Moore – “The Substance”

Fernanda Torres – “I’m Still Here”

Probablemente gane: Demi Moore

A estas alturas, el sello parece estar puesto en la estatuilla de Moore, quien se llevó el premio equivalente en la ceremonia del Sindicato de Actores (SAG) y que, además de haber tenido que someterse a toda clase de demandas emocionales y físicas para interpretar el papel de una mujer madura involucrada en un proceso de rejuvenación demencial, ha sido la estrella de una de esas historias de regresos sorpresivos que tanto le gustan a Hollywood.

Me gustaría que gane: Fernanda Torres

Mi elección tiene algo de sentimentalismo, claro; “I’m Still Here” posee para mí un valor esencial como recordatorio de una era nefasta de la historia latinoamericana y una advertencia de lo que puede pasar en cualquier lugar del mundo ante el avance incontrolado de la ultraderecha. Pero Torres, una veterana de lujo por cuenta propia, cumple un excelente papel -sensible y a la vez estoico- como la esposa de un desaparecido a cargo de varios hijos en el Brasil de los ‘70. Claro que Moore también está estupenda, como lo está Madison, quien se merecería igualmente el triunfo.

MEJOR ACTRIZ DE REPARTO

Nominadas:

Monica Barbaro –“A Complete Unknown”

Ariana Grande – “Wicked”

Felicity Jones – “The Brutalist”

Isabella Rossellini – “Conclave”

Zoe Saldaña – “Emilia Pérez”

Probablemente gane: Zoe Saldaña

Como ha venido sucediendo en otras ceremonias de la actual temporada, la descendiente de dominicanos y boricuas está colocada de manera inexplicable en un apartado que no le corresponde, porque es la protagonista de “Emilia Pérez”. Sea como sea, se da por descontado que no se irá con las manos vacías, como tampoco lo hizo en los Premios del Sindicato de Actores (SAG).

Me gustaría que gane: Monica Barbaro

Saldaña hizo muy bien las cosas frente a la cámara de Audiard, pero aceptó formar parte de un proyecto que lucía problemático desde el papel. Me inclino por Barbaro, que también es latina (tiene ascendencia mexicana y nicaragüense) y que interpretó magníficamente a un icono igualmente latino de la música, la cantautora estadounidense Joan Baez.

MEJOR ACTOR

Nominados:

Adrien Brody – “The Brutalist”

Timothée Chalamet – “A Complete Unknown”

Colman Domingo – “Sing Sing”

Ralph Fiennes – “Conclave”

Sebastian Stan – “The Apprentice”

Probablemente gane: Timothée Chalamet

El triunfo temprano de Brody en los Globos de Oro, la ceremonia con la que se abre la temporada de premios, insinuó de algún modo una buena estrella que se ha ido desdibujando con el paso de las semanas y, sobre todo, con la victoria de Chalamet en los Premios del Sindicato de Actores, que suele ser decisivo en las decisiones de la Academia relacionadas al apartado correspondiente. Pero hay quienes piensan que el intérprete de 29 años es todavía muy joven para merecer un triunfo de estas dimensiones.

Anuncio

Prefiero que gane: Adrien Brody

No puedo dejar de creer que, en el caso de los dos rubros masculinos de actuación, el favoritismo que se tenga por uno u otro de los nominados dependerá de factores ampliamente subjetivos, en vista sobre todo de las películas en las que participaron.

Tanto Brody como Kieran Culkin (ver abajo) interpretaron a personajes judíos afectados de alguna manera por el nazismo, aunque ninguna de sus películas son “historias sobre el Holocausto”, como lo han querido decretar los comentaristas con inocultables tendencias antisemitas.

Por razones de gusto musical, me siento tentado a decir que Chamalet es mi favorito, porque me emocioné (casi hasta las lágrimas) al verlo en la piel del maestro Bob Dylan; de hecho, me sentiría completamente a gusto si gana. Pero creo que Brody tuvo una actuación más compleja y cargada de matices. Claro que, en el plano coyuntural y político, celebraría sin problemas una victoria de Stan, quien pintó de cuerpo entero a un joven e inescrupuloso Trump en una película dignísima que pocos parecen haber visto.

Entretenimiento Oscar 2025: Comó, cuándo, dónde y quiénes se presentarán en la ceremonia Tras los devastadores incendios que arrasaron Los Ángeles, este domingo llega la edición 97 de los Premios de la Academia y esto es lo que tienes que saber antes de la entrega

MEJOR ACTOR DE REPARTO

Nominados:

Yura Borisov – “Anora”

Kieran Culkin – “A Real Pain”

Edward Norton – “A Complete Unknown”

Guy Pearce – “The Brutalist”

Jeremy Strong – “The Apprentice”

Probablemente gane: Kieran Culkin

A excepción de Borisov, considero que todos los contendientes en esta categoría tuvieron desempeños absolutamente sobresalientes, por lo que cualquiera de ellos merecería llevarse la estatuilla. Pero el hermano del “Pobre Angelito”, que es un tipo tremendamente carismático, superó las expectativas al lograr una combinación perfecta de sensibilidad, exuberancia y descontrol para darle vida a un hombre confundido de espíritu libre.

Me gustaría que gane: Kieran Culkin

MEJOR PELÍCULA INTERNACIONAL

Nominadas:

“I’m Still Here” – Brasil

“The Girl With the Needle” – Dinamarca

“Emilia Pérez” – Francia

“The Seed of the Sacred Fig” – Alemania

“Flow” – Letonia

Probablemente gane: “Emilia Pérez”

Los votantes le dieron 13 nominaciones, y aunque se les debe haber borrado completamente de la mente la idea de colocarla en el rubro principal tras los escándalos que empezaron a darse ante del cierre de las urnas, es de esperar que hayan decidido todavía apartarle esta victoria.

Me gustaría que gane: “I’m Still Here”

Ya hablé de mi preferencia por la cinta brasileña al referirme a Torres, y hago extensiva la apreciación a este apartado. Pero la contundente y valerosa “The Seed of the Sacred Fig” también es digna de toda clase de consideraciones y no me disgustaría que ganara (a diferencia de lo que ocurrirá si lo hace “Emilia”).

Anuncio

MEJOR PELÍCULA ANIMADA

Nominadas:

“Flow”

“Inside Out 2”

“Memoir of a Snail”

“Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl”

“The Wild Robot”

Probablemente gane: “The Wild Robot”

Los premios del Sindicato de Productores también tienen una categoría para los largometrajes animados, y tomando en cuenta sus resultados, es razonable esperar que el triunfo sea para el colorido largometraje sobre un robot que descubre el valor de las emociones y de la solidaridad al llegar por error a una isla desconocida.

Me gustaría que gane: “Flow”

Si “Wild Robot” se lleva el triunfo, no se trataría de una decisión escandalosa, pero sí de una oportunidad perdida en lo que respecta a la promoción de trabajos realmente independientes, originales y procedentes de territorios poco atendidos, porque “Flow”, que surgió en Lituania, es una obra que se asemeja de algún modo a la producción estadounidense en términos de intención y de mensaje, pero que plantea situaciones mucho más complejas y de un modo mucho más realista al hacer que todos sus personajes sean animales no antropomorfizados.

MEJOR GUIÓN ADAPTADO

Nominadas:

“A Complete Unknown”

“Conclave”

“Emilia Pérez”

“Nickel Boys”

“Sing Sing”

Probablemente gane: “Conclave”

Curiosamente, pese a que también salió triunfante de la ceremonia del WGA en el rubro equivalente, “Nickel Boys” no es la apuesta de los analistas para el Oscar, sino la cinta sobre la elección de un nuevo Papa que ha tomado vuelo tras su triunfo en la categoría principal de los Premios del Sindicato de Actores y que muchos aprecian, pese a lo inverosímil que resulta su desenlace.

Me gustaría que gane: “Nickel Boys”

Sigue siendo una contendiente de consideracion en esta categoria por lo expuesto en el parrafo anterior y es, para mi, la mejor opcion, gracias a la elaboración de un texto que, mas alla de basarse fielmente en una contundente novela sobre un caso histórico de segregación racial, empleaba una perspectiva inusualmente inmersiva al adoptar un punto de vista de primera persona.

MEJOR GUIÓN ORIGINAL

Nominadas:

Sean Baker – “Anora”

Brady Corbet y Mona Fastvold – “The Brutalist”

Jesse Eisenberg – “A Real Pain”

Moritz Binder, Tim Fehlbaum, Alex David – “September 5”

Coralie Fargeat – “The Substance”

Probablemente gane: “Anora”

Haberse llevado el trofeo correspondiente en los Premios del Sindicato de Actores de la Pantalla (WGA), directamente afiliado a la Academia, tendría que garantizarle el triunfo al texto de Baker, quien ha estado brillando por todo lo alto en las ultimas semanas debido a una serie de victorias insospechadas.

Me gustaría que gane: “Anora”

Sí, ya sé que dije arriba que esta película es mucho más larga de lo necesario, y eso tiene que ver directamente con la amplitud de su guión; pero los méritos que posee en el área de la creatividad me obligan a pasar por alto muchos de sus defectos.

MEJOR FOTOGRAFÍA

Nominadas:

“The Brutalist”

“Dune: Part Two”

“Emilia Pérez”

“Maria”

“Nosferatu”

Probablemente gane: “The Brutalist”

La vi en una sala IMAX y en una proyección de 70mm, y el impacto visual que generó en mí no se ha borrado hasta el día de hoy. Se trata sin duda de lo más majestuoso que he visto en los últimos tiempos en lo que se refiere a una producción exenta de efectos especiales. “Dune 2” también luce estupenda, claro; pero si tuviera que optar por un segundo puesto, me quedaría con “Nosferatu”, dueña de una atmósfera irresistible.

Me gustaría que gane: “The Brutalist”

MEJOR LARGOMETRAJE DOCUMENTAL

Nominados:

“Black Box Diaries”

“No Other Land”

“Porcelain War”

“Soundtrack to a Coup d’Etat”

“Sugarcane”

Probablemente gane: “Porcelain War”

No le pregunten al que se encuentra ahora al mando de la Casa Blanca ahora mismo, pero la sensación generalizada en los Estados Unidos apuntaba hasta hace poco al respaldo abierto por la causa ucraniana, que se encuentra también defendida en este título, protagonizado por artistas de la región que emplean su disciplina para oponerse a la ocupación rusa.

Anuncio

Me gustaría que gane: “No Other Land”

No he visto “Porcelain War” ni “Black Box Diaries”, pero, nuevamente, el sentido de urgencia y de propiedad coyuntural hacen que me incline por un trabajo que, además de denunciar las dimensiones de la ocupación israeli de la Franja de Gaza, prueba ante nuestros ojos su valido punto con el empleo de material real grabado tanto por activistas palestinos como israelíes. En ese sentido, va incluso mas alla, en términos de cercania, que “Soundtrack to a Coup d’Etat”, un notable trabajo vinculado al asesinato del líder congoleño Patrice Lumumba bajo ordenes de la CIA que se hizo sobre la base de material de archivo.

MEJOR CANCIÓN ORIGINAL

Nominadas:

El Mal – “Emilia Pérez”

Mi Camino – “Emilia Pérez”

Like a Bird – “Sing Sing”

The Journey – “The Six Triple Eight”

Never Too Late – “Elton John: Never Too Late”

Probablemente gane: “El Mal”

En medio de los incontables incidentes a los que se ha visto expuesta, “Emilia Pérez” se mantiene de pie debido sobre todo al cariño que se le tiene a la encantadora Zoe Saldana, quien se entregó por completo a la interpretación de esta curiosa pieza musical.

Me gustaría que gane: “Like a Bird”

Uno de los problemas principales de “Emilia Pérez” se encuentra en sus canciones, provistas de letras que parecen haber sido mal traducidas y que están marcadas por estructuras muy poco apetecibles. Hecha la salvedad, “El Mal” es mucho más tolerable que “Mi Camino”; pero si se trata de elegir entre lo que se encuentra ya nominado, nos quedamos con “Like a Bird”, una pieza de folk con tendencias alternativas que suena estupendamente y que contó además con la participación del tejano Adrian Quesada, aunque su perfil bajo no la favorece ante los votantes inclinados hacia lo comercial.

MEJOR BANDA SONORA ORIGINAL

Nominadas:

“The Brutalist”

“Conclave”

“Emilia Pérez”

“Wicked”

“The Wild Robot”

Probablemente gane: “The Brutalist”

La película de Corbet se siente no sólo monumental por su puesta en escena, sino también por su soberbia música incidental, que nos lleva de la mano por el recorrido espiritual del protagonista mientras apela a sonoridades que pueden sonar tan celebratorias como siniestras, y que aluden en más de una ocasión al carácter arquitectónico del relato.

Me gustaría que gane: “The Brutalist”

MEJOR SONIDO

Nominadas:

“A Complete Unknown”

“Dune: Part Two”

“Emilia Pérez”

“Wicked”

“The Wild Robot”

Probablemente gane: “Dune: Part Two”

La superproducción de Denis Villeneuve depende también en gran medida del diseño de audio para generar impacto y para lograr lo que ha logrado ya, es decir, convertirse en un clasico moderno de la ciencia ficción.

Me gustaría que gane: “Dune: Part Two”

MEJOR CORTOMETRAJE DE ACCIÓN REAL

Nominados:

“A Lien”

“Anuja”

“I’m Not a Robot”

“The Last Ranger”

“The Man Who Could Not Remain Silent”

Probablemente gane: “Anuja”

Netflix ha puesto mucho empeño en la difusión de este satisfactorio y emocionante cortometraje, que pone en evidencia la explotación laboral de los niños en la India sin caer necesariamente en el miserabilismo.

Me gustaría que gane: “A Lien”

Debido al triunfo inesperado de Donald Trump y de la inmediata imposición de sus medidas contra los inmigrantes, este corto, que recrea el caso real de un inmigrante arrestado de manera arbitraria en Estados Unidos, se hace más urgente que nunca. Se encuentra además muy bien filmado, con un estilo vibrante que lo acerca al documental. Por otro lado, mi fascinación por la ciencia ficción ‘dura’ me lleva a mirar con mucha simpatía a “I’m Not a Robot”, una propuesta de género inspirada en una premisa realmente ingeniosa.

MEJOR CORTOMETRAJE DOCUMENTAL

Nominados:

“Death by Numbers”

“I Am Ready, Warden”

“Incident”

“Instruments of a Beating Heart”

“The Only Girl in the Orchestra”

Probablemente gane: “The Only Girl in the Orchestra”

El aspecto inspirador y positivo de este título, que pone al frente a la primera mujer en integrarse a la Filarmónica de Nueva York durante los años ‘60, se ha sumado a la campaña promocional que le ha hecho Netflix para colocarla en la cima de los favoritos en el rubro.

Anuncio

Me gustaría que gane: “Incident”

No he visto todas las propuestas en este apartado, pero quedé realmente impactado con el corto que menciono, y que se vale completamente de material audiovisual grabado por la policía de Chicago y por registros de camaras callejeras para probar de manera irrefutable que la muerte del barbero afroamericano Harith “Snoop” Augustus fue un asesinato cometido por los mismos agentes.

Adrien Brody y Felicity Jones en “The Brutalist”. (Lol Crawley/A24)

MEJOR EDICIÓN Y MONTAJE

Nominadas:

“Anora”

“The Brutalist”

“Conclave”

“Emilia Pérez”

“Wicked”

Probablemente gane: “Conclave”

Los méritos de un trabajo de montaje que tiene mucho que ver con el suspenso generado a lo largo de esta aclamada película, gracias a su sentido del ritmo y a la duración de sus tomas, tendrían que ser suficientes para asegurarle la victoria por este lado.

Me gustaría que gane: “Conclave”

MEJORES EFECTOS VISUALES

Nominadas:

“Alien: Romulus”

“Better Man”

“Dune: Part Two”

“Kingdom of the Planet of the Apes”

“Wicked”

Probablemente gane: “Dune: Part Two”

No es de esperar que la más reciente adaptación de la novela de Frank Herbert triunfe en las categorías más importantes, pero sí que los votantes del Oscar quieran de todos modos ofrecer reconocimientos a una cinta que, sin ser extraordinaria, posee grandes méritos y muchísimos admiradores. Y, ciertamente, este es el rubro perfecto para hacerlo.

Me gustaría que gane: “Alien: Romulus”

Más allá de la simpatía que me produce al ser un trabajo escrito y dirigido por un latinoamericano (el uruguayo Fede Alvarez), el ‘spin-off’ de la saga de terror me convenció completamente con un planteamiento visual que, sin haber contado ni por el asomo con el presupuesto de sus competidores, resulta plenamente efectivo, apela mayormente a los trucos prácticos y cumple a cabalidad lo que prometía.

MEJOR DISEÑO DE VESTUARIO

Nominadas:

“A Complete Unknown”

“Conclave”

“Gladiator II”

“Nosferatu”

“Wicked”

Probablemente gane: “Wicked”

La obra basada en el musical de Broadway no saldrá triunfadora en las categorías principales, y los votantes pueden sentir que sería mezquino no darle el triunfo por aquí.

Me gustaría que gane: “Nosferatu”

La simple apariencia decadente y a la vez de su maléfico personaje, así como la delicadeza angelical de su contraparte femenina, me llevan a tomar esta determinación. Pero este soy solo yo, un simple amante del terror.

Anuncio

MEJOR DISEÑO DE PRODUCCIÓN

Nominadas:

“The Brutalist”

“Conclave”

“Dune: Part Two”

“Nosferatu”

“Wicked”

Probablemente gane: “Wicked”

La mayoría de sus sets se construyeron a gran escala con el empleo de casi mil trabajadores y, en lugar de haberse insertado digitalmente, las hileras de tulipanes de colores que aparecen al inicio se crearon con 9 millones de bulbos de tulipán. Algo mas?

Me gustaría que gane: “The Brutalist”

Todo bien con “Wicked”, pero si no me enteraba de sus detalles de producción, hubiera pensado que casi todo en ella había sido desarrollado con el empleo de CGI. La cinta de Corbet, en cambio, deslumbra incluso cuando trata de ser simple.

MEJOR MAQUILLAJE Y PELUQUERÍA

Nominadas:

“A Different Man”

“Emilia Pérez”

“Nosferatu”

“The Substance”

“Wicked”

Probablemente gane: “The Substance”

No hay espacio para el debate. Sin quitarle ni un pelo a su gran actuación (a diferencia de lo que le pasó a su personaje), Moore dependió en gran medida de intensas sesiones de maquillaje para representar a una ex estrella de cine ansiosa por lucir nuevamente como una jovencita y condenada a convertirse en una criatura monstruos; y ninguna de sus competidoras se le acerca ni siquiera de manera remota en ese aspecto.

Me gustaría que gane: “The Substance”