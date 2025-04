‘5ive’ de Davido marca una nueva era de cambio y crecimiento para el astro del afrobeats

(Gary Gerard Hamilton / Associated Press)

Afrobeats puede ser el sonido de moda del momento, pero Davido recuerda un pasado muy reciente cuando la música de África no era tan aceptada a nivel mundial, en medio de la percepción de que el continente era sólo pobreza extrema y tierras primitivas.

“Recuerdo cuando los africanos solían mentir diciendo que eran jamaiquinos”, se rio el cantante de “Fall”, nacido en Atlanta, que creció entre Estados Unidos y Nigeria. “La narrativa ha cambiado inmensamente. Y gracias a las personas que están detrás de esto, porque no son los gobiernos... son los innovadores. Los músicos. Los artistas. Los abogados. Los médicos en Estados Unidos, impulsando la narrativa de ser africano”.

El artista nominado al Grammy, que tiene múltiples canciones con más de 100 millones de reproducciones en Spotify y a quien menudo se le acredita un papel vital en la expansión global de afrobeats, lanza su nuevo álbum, “5ive”, el viernes. Llega tras “Timeless” de 2023 y es un proyecto de 17 pistas con un toque internacional gracias a las colaboraciones de los ganadores del Grammy Chris Brown y Victoria Monét, así como Becky G y los pesos pesados del afrobeats Omah Lay y Victony. Davido comenzó con 80 canciones potenciales, luego recopiló opiniones de familiares y amigos, utilizando un sistema de clasificación para ayudar a curar el álbum.

El artista de 32 años sufrió una grave pérdida en 2022 después de que su hijo de tres años muriera ahogado accidentalmente. Ahora ve la vida con una nueva perspectiva.

“Mi vida iba tan rápido... ahora, las cosas son más claras”, expresó Davido, quien tiene cinco hijos vivos. “Después de la pérdida loca que tuvimos, Dios nos dio gemelos: un niño y una niña. Así que, la vida es simplemente diferente ahora: la importancia de la familia y las buenas personas a tu alrededor. Siento que la energía es muy, muy importante, y siento que esa energía es la que usé para grabar este álbum”.

The Associated Press charló con el astro sobre la popularidad del afrobeats, la unidad e inspirar a través del dolor. La conversación ha sido editada para mayor claridad y brevedad.

¿Cuál es el significado del título del álbum?

Es mi quinto álbum. Pero después de llamarlo “5ive”, fui a investigar más sobre el número cinco y lo que implica, que es un símbolo de esperanza, gracia, cambio, crecimiento.

¿Cómo podríamos ver el arobeats más allá de una moda pasajera una vez que la emoción disminuya?

No hay que amar demasiado la concepción de la validación occidental... una canción se vuelve popular, dos canciones se vuelven populares — solo dos canciones — y corren a Estados Unidos para hacer una gira. ¿Qué pasó con Ibado? ¿Qué pasó con los otros lugares en Nigeria?

Lo más importante que nos hará durar más es si no olvidamos de dónde venimos.

Las mujeres del afrobeats parecen unidas, pero no ha sido así para los hombres. ¿Podría cambiar esto? (La competencia, las indirectas en redes sociales y la fricción entre los grupos han vuelto tensa la relación entre los más grandes astros del género, Davido, Burna Boy y Wizkid).

Recientemente, se ha tenido la conversación... cuando veo a Bad Bunny trabajando con Peso (Pluma), y Peso trabajando con Farruko, pienso, oye, hay tanta unidad.

¿Te imaginas si todos nos juntáramos e hiciéramos una gira? ... Somos mayores ahora, somos más maduros, así que siento que tal vez en un mejor futuro, podrías ver que eso suceda.

¿Qué opinas sobre que los no africanos adopten el sonido?

¡No pueden hacerlo mejor que nosotros! Le digo esto a Chris (Brown) cada vez que tocamos, le digo: “Chris, no puedo cantar R&B como tú, ¡pero nunca en tu vida podrás cantar afrobeats como yo!” (risas). No veo ningún problema con eso siempre y cuando se haga bien y se dé crédito a todos... al menos ven a usar un productor africano.

¿Ha cambiado tu enfoque para hacer música desde que sufriste una pérdida inimaginable?

En cuanto a la música, no creo que haya cambiado un poco porque cuando entro en mi modo de artista, nada me distrae... Cuando lancé el álbum “Timeless” y todo se volvió loco — como, el álbum más reproducido en la (primera) semana en África de todos los tiempos — celebramos el álbum con las personas que estaban con nosotros cuando estábamos en tiempos difíciles.

Siento que esa fue la belleza de todo. Y fuera de eso, solo quiero que la gente mire mi historia y sepa que puedes superar cualquier cosa.