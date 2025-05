Prince Royce rinde tributo a los grandes temas del pop en inglés con un álbum de ‘covers’ bilingües

Se dio a conocer mundialmente con una reinterpretación de “Stand by Me”, pieza original de Ben E. King, por lo que tiene sentido que, ahora, haya decidido grabar un álbum completo con versiones nuevas de composiciones famosas que fueron interpretadas originalmente en inglés por artistas como The Beatles, Lionel Richie, Elvis Presley, Air Supply, Stevie Wonder y Fleetwood Mac, y que él somete al tratamiento del ‘spanglish’.

La idea tampoco desentona como parte de una discografía ya generosa que se ha plasmado en siete producciones de material mayormente inédito y que, hace solo dos años, nos ofreció un álbum lleno de piezas originales, “Llamada Perdida”, lo que quiere decir que Prince Royce (nacido como Geoffrey Royce Rojas) no está recurriendo a esa clase de estrategias fáciles de quienes no han grabado en mucho tiempo y lanzan un proyecto de esta clase solo para cumplir.

Aunque no habrá todavía concierto de presentación en Los Ángeles ni en ningún otro escenario estadounidense, lo que sí pueden hacer sus fans locales es asistir a un ‘meet & greet’ que estará obviamente protagonizado por él mismo y que se llevará a cabo el lunes 19 de mayo a las 5 p.m. en la librería Barnes & Noble de The Grove.

Por el momento, te dejamos con el resultado de la entrevista que nos ofreció el estadounidense de ascendencia dominicana desde Miami, donde se encuentra radicado, y que puedes encontrar también por aquí en su formato original de video. En esta conversación, el célebre artista ofrece detalles del disco que se lanza este viernes, de las sensaciones que le provocan los sucesos de la actualidad y de los planes que tiene para promover la nueva producción.

Geoffrey, ¿cómo se dio la selección de temas en este nuevo trabajo? Porque hay muchas cosas de los ‘70 y de los ‘80, pero de repente se filtra algo noventero.

Quería un poquito de todo; un poquito de rock, de pop, de R&B, de country. Cuando escogí la canción de Backstreet Boys [“I Want It That Way”], me dije: ‘¿Será muy nueva?’. Pero busqué en Google y vi que tenía como 25 años, o sea que ya era un clásico. Después de que saqué “Stand by Me”, mucha gente me preguntaba si lo haría de nuevo, pero no lo hice hasta que el presidente de Sony Music Latin me sugirió la idea de un disco con concepto.

Para mí, era una larga lista de canciones que fueron eternas, icónicas. Luego fui intentándolas en bachata, y quedaron las que fluyen en ese género, en español y con mi voz. No quise forzar ninguna canción simplemente porque era mi favorita. La intención era que tuviera la esencia de Prince Royce, pero respetando la versión original.

Imagino que había también una cuestión relacionada a los permisos.

Había que pedir permiso para todas, y ese solo proceso demoró como 10 meses. Entonces, yo estaba friendo y comiendo, como decimos nosotros; cada vez que notaba que una canción podía funcionar, se la mandaba a la disquera para que esta empezara el proceso de aprobación mientras yo seguía trabajando.

¿Algunos de los encargados de ceder los temas que sugeriste rechazaron tu pedido?

No, nadie dijo que no. Sí hay algunas canciones que quedaron fuera, porque no fluían en las versiones que buscaba. La intención también era generar la nostalgia que provoca esa época, con música bonita, con buenas letras, sin auto-tune, y con la necesidad de ir a la tienda a comprar un vinilo o un CD para poder escucharla.

En relación a la cuestión bilingüe, parece que fue importante mantener los títulos en inglés, porque suelen ser lo más reconocible en estas canciones. ¿Cuáles fueron los parámetros para las traducciones y lo que había que mantener en el idioma original?

Traté de mantener las partes que yo sentía que hicieron cada canción, y es por eso que dejé la mayoría de los coros y los títulos en inglés.

El ‘spanglish’ se está viendo con ojos distintos ahora, porque antes existían muchos prejuicios contra él. Además, en términos musicales, sirve para que la gente anglo pueda entender mejor la propuesta.

Fíjate que, con “Stand By Me”, mucha gente que no sabía español me paraba en la calle o en cualquier lugar y me decía que había aprendido a hablar español con esa canción, que era 50 por ciento en inglés y 50 en español. Hay personas no latinas que se casaron con esa canción. Yo, en lo personal, me siento 100% latino-dominicano y 100% americano, de New York.

Me encanta también la música en inglés. Hay mucha gente en los Estados Unidos como yo -en Los Ángeles, Miami, New York, Texas- que habla y piensa en los dos idiomas, que va a la escuela y a la que le encanta la música en los dos idiomas.

De hecho, este disco es una muestra clara de que te gusta mucho la música en inglés, porque todos los temas son de artistas que los concibieron en esa lengua. Se trata también de un asunto de identidad para ti.

Y creo que también es una manera de reintroducir estas canciones al mundo latinoamericano, sobre todo para los jóvenes que quizás no las conocen.

El primer sencillo ha sido “How Deep Is Your Love”, original de los Bee Gees. Pero te atreviste incluso con los mismísimos Beatles, porque interpretas “Yesterday”.

Cuando iba a grabar “Stand By Me”, esa canción estaba en mi lista. Siempre me trajo un sentimiento especial, porque es tan ‘stripped down’, como que real. No podía faltar en este disco, de seguro.

¿Qué circunstancia de tu propio pasado te genera más nostalgia?

Nueva York, teniendo el sueño de ser músico, de cantar, de dar al mundo. Me siento agradecido con el público, que me ha apoyado muchísimo.

Hay otras canciones interesantes en el disco. Está la de Air Supply, “All Out Of Love”, donde, en este caso, hay guitarras eléctricas con distorsión.

Bueno, la bachata requiere de mucha guitarra, por lo que, en varios temas, cambiamos la instrumentación original por cosas hechas con ese instrumento.

Tu música no ha dejado nunca de ser romántica, pero siempre te has mostrado preocupado por la comunidad latina y por lo que le sucede. ¿Cómo te sientes ahora con todo lo que está pasando? Sé que, durante tu reciente visita a Madrid para participar en los Premios Platino, te mostraste preocupado por lo que está pasando con los inmigrantes en Estados Unidos, lo que tiene sentido porque tus padres son inmigrantes.

Estamos viviendo un momento bastante raro en la política, pero no es algo tan nuevo como pensamos. Siempre nos hemos encontrado en situaciones difíciles, pero siempre hemos encontrado la forma de salir adelante. Creo que lo difícil va a pasar. Y estamos aquí también, representando detrás de la música a los latinos en el mundo entero.

Otra foto actual del artista. (Antonio Ajam)

¿No te parece entonces que el momento actual puede ser uno de los más complicados que ha sufrido la comunidad inmigrante en mucho tiempo?

Sí, creo que sí. Pero, como dije, hemos pasado por mucho en general, y tengo fe de que vamos a estar bien.

¿Qué piensas hacer para promocionar este disco?

Hice unos videos musicales que son más teatrales, diferentes a lo que he hecho antes, y espero hablar un poco de eso con el público. Obviamente, en mis conciertos siempre voy a cantar los éxitos, pero sí, creo que estas canciones van a ser una gran adición.

No se ha anunciado todavía una gira tuya. ¿Qué planes hay en ese sentido?

Me toca al final de este año, quizás. Por ahora, voy a Los Ángeles, New York, Los Ángeles y Houston para hacer ‘meet & greets’.

Una vez que se arme la gira, ¿te preocupa que el público se vea reducido por el temor que está provocando en algunos asistir a eventos públicos?

You know what? No había pensado en eso. Veremos, veremos.

Más allá de lo que pase con el público, los mismos artistas están expuestos constantemente a situaciones complicadas. En las redes sociales, lamentaste lo que pasó con un colega tuyo, Rubby Pérez, el merenguero que falleció en República Dominicana. La vida del artista es difícil, aunque la gente piensa que todo es lujo y fama.

Normalmente, el equipo del artista está verificando la tarima y la producción, y no sé si se revisa tanto el lugar como tal, el ‘venue’, la discoteca. Uno asume que el lugar está bien. Pero sí, definitivamente, fue muy desafortunado lo que pasó allá. Es algo a lo que tenemos que estar atentos en general, no solo como artistas, sino como asistentes a los eventos. Hay que estar pendientes de lo que está pasando a nuestro alrededor.

¿Tienes algún ritual antes de salir al escenario?

Yo trato de aclarar la mente de todo; dejo mi teléfono y solo trato de enfocarme en la noche. Pero no hago nada, realmente.