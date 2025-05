Mensajes de expareja con Sean “ Diddy” Combs mostraban interés en encuentros sexuales

Share via

La cantante de R&B Cassie fue obligada durante el contrainterrogatorio del jueves a leer en voz alta al jurado los mensajes explícitos que intercambió con su exnovio Sean “Diddy” Combs, algunos de los cuales mostraban su entusiasmo por los encuentros dirigidos por el acusado con otros hombres que, en un testimonio anterior, dijo que le habían disgustado.

Los abogados de Combs comenzaron a interrogar a la testigo principal de la fiscalía en el cuarto día del juicio por tráfico sexual del magnate de la música en Manhattan, que se espera que dure unos dos meses. Los fiscales federales acusan a Combs de explotar su estatus como un poderoso ejecutivo musical y empresario para forzar violentamente a Cassie y a otras mujeres a participar en esos encuentros con trabajadores sexuales, a los que él llamaba “freak-offs”.

Cassie Ventura se seca las lágrimas mientras testifica en el tribunal federal de Manhattan el martes 13 de mayo de 2025, en Nueva York. (Elizabeth Williams/AP)

Combs niega todas las acusaciones y se ha declarado inocente. Sus abogados buscan retratar a Cassie como una participante voluntaria en el estilo de vida de Combs, y dicen que, aunque él podría ser violento, nada de lo que hizo constituyó una empresa criminal. La abogada defensora Anna Estevao leyó lo que el acusado dijo en intercambios de correos electrónicos y mensajes de texto, mientras Cassie recitaba lo que ella le escribió a él.

En uno de agosto de 2009, Combs le preguntó: “¿Cuándo quieres un freak off? Jaja”.

“Siempre estoy lista para un freak off”. respondió ella.

Dos días después, Cassie envió un mensaje explícito a Combs.

“No puedo esperar para verte. Quiero que te pongas realmente caliente”, respondió él.

“Yo también, solo quiero que sea incontrolable”, dijo ella.

Cassie pidió un breve descanso, que el juez Arun Subramanian concedió, después de que se mostraran más mensajes explícitos. Esto ocurrió un día después de que se le obligara a ver imágenes fijas de videos de encuentros sexuales durante el interrogatorio de los fiscales.

Antes del inicio del juicio, los abogados de Combs dejaron claro que tenían la intención de etiquetar gran parte del comportamiento sexual de su cliente como parte del estilo de vida swinger, o de intercambio de parejas.

Estevao le preguntó directamente a Cassie si pensaba que los “freak-offs” estaban relacionados con el estilo de vida swinger. “De manera sexual”, respondió Cassie, antes de añadir: “Son muy diferentes.”

Sean “Diddy” Combs, extremo izquierdo, y el abogado Marc Agnifilo, derecha, en la mesa de la defensa durante la presentación de testigos en el tribunal federal de Manhattan, el martes 13 de mayo de 2025, en Nueva York. (Elizabeth Williams/AP)

El contrainterrogatorio comenzó con un cuestionamiento gentil por parte de Estevao, que hizo que Cassie leyera primero mensajes cálidos y amorosos con Combs al inicio de su relación. Cassie testificó que Combs era carismático, con una personalidad más grande que la vida. En ese momento, dijo, “me había enamorado de él y me importaba mucho.”

El testimonio y las pruebas del jueves contrastaron con la violencia y la vergüenza que, según Cassie, acompañaron a “cientos” de sus encuentros con trabajadores sexuales masculinos que Combs observaba y controlaba durante su relación, que se extendió de 2007 a 2018 y comenzó cuando ella tenía 19 años y él estaba en sus 30.

Dijo que los “freak-offs” impulsados por drogas duraban horas e incluso días, y que ella a veces recibía fluidos intravenosos para recuperarse, lo que la llevó a desarrollar una adicción a los opioides porque la hacían “sentirse entumecida” después.

La cantante, de 38 años, que está en el tercer trimestre del embarazo de su tercer hijo, se ha mantenido bien en el estrado de los testigos. Declaró el miércoles que Combs la violó cuando rompió con él, y que la mantuvo encerrada en una vida de abuso físico, amenazándola con divulgar videos sexuales degradantes de ella.

“Temía por mi carrera. Temía por mi familia. Es vergonzoso. Es horrible y repugnante. Nadie debería hacerle eso a nadie”, dijo Cassie, cuyo nombre legal es Casandra Ventura. The Associated Press no suele nombrar a personas que afirman haber sido abusadas sexualmente, a menos que se presenten públicamente, como lo ha hecho Cassie.

Inicialmente, Combs parecía relajado al comienzo del contrainterrogatorio el jueves, sentado en su silla con las piernas cruzadas y conversando con su abogado, Marc Agnifilo. La sala de audiencias estaba llena de familiares y amigos de Combs, periodistas y una fila de asientos para espectadores ocupada por los seguidores de Cassie.

Cassie demandó a Combs en 2023, acusándolo de años de abuso físico y sexual. En cuestión de horas, la demanda se resolvió por 20 millones de dólares, una cifra que la cantante reveló por primera vez el miércoles, pero posteriormente se produjeron docenas de reclamos legales similares de otras mujeres.

Estevao le preguntó a Cassie si era “justo decir” que la carrera de Combs se arruinó después de que ella lo demandara, haciendo público por primera vez el concepto de los “freak-offs”. Cassie respondió, “Puedo entender eso.”

Combs, de 55 años, ha estado encarcelado desde septiembre. Enfrenta al menos 15 años de prisión si es condenado.