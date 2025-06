Para Viva Malpache, el show debe continuar, pero también el descontento

Viva Malpache entró a la escena del rock en español angelino de forma arrolladora, porque no encajaba exactamente en la movida de quienes hacían mexska ni en la de los grupos que practicaban estilos de corte más anglosajón e ‘indie’ (como Pastilla, Curanderos y Los Abandoned).

“Lo que pasa es que no queríamos límites; no queríamos encajar en nada”, retomó el vocalista. “Al llegar a Los Ángeles, yo solo conocía a Mana, pero el baterista y el guitarrista me dieron CDs de Café Tacvba, Víctimas del Cerebro, Fabulosos Cadillacs y Babasónicos, es decir, bandas que no se quedaban en una sola cosa, a las que les encantaba experimentar. Y eso iba de la mano con lo que hacían mis ídolos, que eran David Bowie, Prince y Queen”.

Pese a su carácter irrepetible y a la sorpresa que ocasionó en el ambiente local, Viva Malpache no tuvo las cosas fáciles. Su primer álbum, “Los Greatest Hits” (1997), que salió de manera autofinanciada, fue el único hasta el 2006, cuando se publicó el segundo -y último hasta el momento- “La Venganza de Rock And Roll’”, lanzado por el sello independiente Verdad y Justicia.

“Fue tremendamente frustrante; muchos en la banda empezaron a adquirir responsabilidades que les impedían seguir haciendo las cosas en el ritmo en que las estábamos haciendo, y después vinieron oportunidades que no pudimos aprovechar, como trasladarnos a México por seis meses para tratar de internacionalizarnos definitivamente”, recordó Blanco.

“Sucede también que siempre fuimos ‘outsiders’”, añadió. “Nunca fuimos totalmente aceptados. Nos veían como una anomalía; no hacíamos rock en español de verdad, no éramos suficientemente esto o lo otro. Pero, de una forma u otra, siempre nos manteníamos vigentes”.