Ali Stroker, de ‘Oklahoma!’, podría ser la primera actriz en silla de ruedas coronada con un Tony

Estudiamos muchos espectáculos de Rodgers y Hammerstein en la universidad, y realmente me gustaba ella. Sentí que muchas veces, la gente la juzgaba como una caricatura, como alguien que no es tan inteligente. Pero ella es muy inteligente y no se disculpa por lo que es. Su canción "I Cain't Say No" es realmente un himno para no disculparnos por lo que somos y lo que queremos, y creo que todos necesitamos un poco de eso.