Ellen DeGeneres entra en detalles sobre el abuso sexual que sufrió por parte de su padrastro

El episodio de DeGeneres que forma parte de la serie de entrevistas a fondo "My Next Guest Needs No Introduction" comienza el próximo viernes, junto con el resto de la segunda temporada del programa. Los otros cuatro invitados de esta temporada son el rapero Kanye West, la actriz y cómica Tiffany Haddish, el piloto de carreras Lewis Hamilton y la filántropa Melinda Gates.