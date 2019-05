“Game of Thrones”: La actriz de Daenerys, Emilia Clarke, no estaba segura sobre el final. Entonces llamó a su mamá

No leo nada, ni siquiera lo bueno. No sabía que había una petición [para rehacer la Temporada 8]. Realmente no tengo ni idea. Los fanáticos son gloriosos y la gente es amable, pero no necesito escuchar a uno… que dice que soy una vaca gorda que no sabe actuar. Tengo muchos de mis propios pensamientos que dicen exactamente eso. Intento estar presente en el momento con lo que está sucediendo. La vida es demasiado corta. Cuando estaba empezando, estaba tan asustada la mayor parte del tiempo, como un conejo ante los faros de un coche. Y uno de mis mejores amigos más antiguos me dijo: "Necesitas recordar estas experiencias extraordinarias". Me despertó. Pasé por una fase en la que me escribía postales para tener un pequeño memento de un recuerdo que no estaba relacionado con el trabajo.