Termina ‘Game of Thrones’, sin embargo, el respeto por la fantasía no debería acabar

Los fanáticos de la fantasía han estado peleando esta batalla durante años. Parece que fue ayer cuando dijeron que New Line se derrumbaría cuando sólo unos pocos fans de Tolkien se presentaron para ver "The Fellowship of the Ring", o que a las películas de "Harry Potter" les iría bien, pero que no serían películas importantes, como a la inevitable serie de películas biográficas y dramas melancólicos sobre hombres ambivalentes presentadas en la temporada de los Oscar. (Una opinión extraña, compartida desafortunadamente, por la academia de cine, que dio a la franquicia de ocho partes de "Harry Potter" exactamente cero nominaciones al Oscar).