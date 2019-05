La ira de los fans de “Game of Thrones” es parte del juego

Esto no significa que la crítica no sea merecida o que la reacción no sea importante: las conversaciones provocadas por "Game of Thrones" y otros programas son maravillosas y necesarias porque reflejan problemas que son mucho más grandes que cualquier historia en particular. Cualquier programa de televisión que provoque este sentimiento profundo sobre temas como el ritmo, el desarrollo de personajes, la inclusión y la representación de las mujeres es una victoria, no importa cómo termine.