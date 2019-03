Llevé a mi hija de dos años a ver ‘Captain Marvel’, y me alegra haberlo hecho

Entonces, ¿por qué comparto este consejo materno ahora? Sufrí de depresión posparto, y los primeros meses de nuestra relación madre-hija no fueron tan idílicos como esperaba. El cuidado personal, el amor propio y la búsqueda de actividades que disfruto son cruciales para mi salud, mental y física. Si E ve que cuido de mí misma, quizás no herede algunas de mis neurosis. Y eso me importa, a mí y seguramente a otras mamás jóvenes que luchan por ahí.