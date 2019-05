'Mi compromiso ha estado a la orilla': Una entrevista con la actriz, guionista y directora Ángeles Cruz

Fue un acercamiento que hice primero como público, me fascinan las películas, de niña vi como 100 veces 'El joven Juárez' (1954) una película que mi papá tenía y que llevaba a los pueblos con un proyector de 16mm. La vi durante toda mi infancia, cuando llegué a la CDMX, me escapaba de las clases de Historia del arte para ir a la Muestra de la Cineteca, no tenía dinero, así que ahorraba para comprar un bono, y no me perdía ninguna.