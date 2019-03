Reseña: ¿Es el drama legal de Marcia Clark, ‘The Fix’, una fantasía de venganza?

Marcia Clark, a quien puede recordar como la fiscal principal en el juicio por doble asesinato de O.J. Simpson, o más recientemente como un personaje interpretado por Sarah Paulson, ganadora de un Emmy, en "The People v. OJ Simpson" de FX, o por "OJ: Made in America", ganador del Oscar de ESPN, es la co-creadora del nuevo drama legal, "The Fix" de ABC.