Taylor Swift, es la activista que necesita la industria de la música

En el momento de su tercer álbum, "Speak Now", publicado en 2010, Swift decidió enfrentarse a escépticos que atribuían su éxito a otros, ya fueran sus colaboradores compositores, coproductores o directores de discográfica. Para ese álbum, escribió todas las canciones por su cuenta, incluyendo "Mean", su respuesta a aquellos que le habían lanzado críticas. ("Has vuelto a señalar mis defectos", cantó entonces, "como si no los hubiera visto antes").