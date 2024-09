Lista de ganadores de la 66a edición del Premio Ariel

“Ha sido una locura, me ha llevado más de 100 festivales internacionales, más de 40 países en distribución, más de 35 premios, ya la peli sonó y resonó, pero lo más bonito ha sido el contacto con el público”, dijo Avilés en entrevista con The Associated Press durante el encuentro de nominados al Ariel realizado previo a la gala efectuada en Guadalajara, Jalisco.

Newsletter Suscríbase al Kiosco Digital

Encuentre noticias sobre su comunidad, entretenimiento, eventos locales y todo lo que desea saber del mundo del deporte y de sus equipos preferidos.

Enter email address Sign Me Up

You may occasionally receive promotional content from the Los Angeles Times en Español.