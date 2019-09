Predicciones del Emmy: quiénes ganarán, quiénes deberían ganar y quiénes podrían ganar en los premios del domingo

Si estabas entre el más de 1 millón de personas que firmaron una petición para que HBO rehiciera la temporada final de “Game of Thrones”, es probable que quieras evitar los Emmys de este domingo.

“Thrones” recibió ya 32 nominaciones por su controvertida despedida y se ha llevado hasta ahora 10 premios, presentados durante los Creative Arts Emmys del fin de semana pasado. (Para aquellos de nosotros que nos sentimos perdidos en la oscuridad durante la Batalla de Winterfell, afortunadamente, la fotografía no estaba entre ellos).

Esperen más actos de pleitesía una vez que sean presentadas las categorías durante la transmisión televisiva de la tarde del domingo en Fox, culminando con un triunfo en la categoría de serie dramática que llenará el escenario de un ejército de miembros del reparto y creativos (¡sin necesidad de CGI!).

Aunque la coronación de “Thrones’” es un resultado cantado, hay una cantidad inusual de intriga en muchas de las otras categorías, lo que insinúa sorpresas potenciales. Este es un vistazo final.

Anuncio

SERIE DRAMÁTICA

“Better Call Saul”

“Bodyguard”

“Game of Thrones”

Anuncio

“Killing Eve”

“Ozark”

“Pose”

“Succession”

“This Is Us”

Ganará: “Game of Thrones”

Podría ganar: ¿En serio? “Game of Thrones” la tiene segura.

Debería ganar: “Game of Thrones”

Anuncio

Esperen... ¿qué? ¿Debería ganar “Game of Thrones”? ¿El mismo show que tiró la lógica por la borda y perjudicó a sus personajes femeninos en una temporada final atolondrada, lo que derivó en un cierre anticlimático y desconcertante (¿¿¿Bran???) que no complació a nadie? Sí. A lo largo de seis semanas, para bien o para mal, “Game of Thrones” era todo de lo que podíamos hablar. Y en vista de que los dos mejores dramas del año fueron series limitadas (“When They See Us” y “Chernobyl”), no existe realmente un argumento contrario que sea contundente. Olvidemos entonces ese vaso descartable de café y elevemos una copa de vino rojo para brindar por los días gloriosos de este programa (casi siempre) destacado.

Phoebe Waller-Bridge en "Fleabag". (Amazon Prime)

SERIE CÓMICA

“Barry”

“Fleabag”

“The Good Place”

“The Marvelous Mrs. Maisel”

“Russian Doll”

Anuncio

“Schitt’s Creek”

“Veep”

Ganará: “The Marvelous Mrs. Maisel”

Podría ganar: “Veep”

Debería ganar: “Fleabag”

“Maisel” ganó seis Emmys durante el fin de semana, incluyendo las dos categorías cómicas de actuación (Jane Lynch y Luke Kirby). Se llevó el Emmy a la mejor serie por su primera temporada (por encima de “Atlanta”, pero ya di por perdida esa batalla) y recibió la mayor cantidad de nominaciones de cualquier comedia (20) por la segunda. Es la opción más segura, aunque elegir dentro de una categoría que contiene la prolongación perfecta de “Fleabag” y la atrevida “Barry” se siente como un acto de traición. También se asoma por ahí “Veep”, que ganó durante sus tres temporadas elegibles. Los votantes podrían querer darle una despedida de lujo.

Las actrices nominadas Sandra Oh como Eve Polastri y Jodie Comer como Villanelle en una escena de "Killing Eve". (Robert Viglasky / BBC America)

ACTRIZ PRINCIPAL (DRAMA)

Emilia Clarke, “Game of Thrones”

Jodie Comer, “Killing Eve”

Viola Davis, “How to Get Away With Murder”

Laura Linney, “Ozark”

Mandy Moore, “This Is Us”

Sandra Oh, “Killing Eve”

Robin Wright, “House of Cards”

Ganará: Oh

Podría ganar: Clarke

Debería ganar: Comer

Oh sería la primera actriz de ascendencia asiática en ganar este Emmy, proporcionándole a la transmisión televisiva un agradable momento histórico. Pero su compañera frecuente de escena Comer podría merecerlo incluso más, ya que se transportó sin esfuerzo entre personalidades y acentos (en un momento chiflada, en el siguiente asesina). Es también posible que la noche se vuelva una avalancha de “Thrones”, dándole a Clarke reconocimiento por haber logrado vender con aplomo los giros ridículos de su Daenery.

Billy Porter como Pray Tell en "Pose". (Macall B. Polay / FX)

ACTOR PRINCIPAL (DRAMA)

Jason Bateman, “Ozark”

Sterling K. Brown, “This Is Us”

Kit Harington, “Game of Thrones”

Bob Odenkirk, “Better Call Saul”

Billy Porter, “Pose”

Milo Ventimiglia, “This Is Us”

Ganará: Porter

Podría ganar: Bateman

Debería ganar: Porter

Matthew Rhys ganó el Emmy el año pasado por la temporada final de “The Americans”. Ahora que está ocupado haciendo películas con Tom Hanks, podría ser la hora de Odenkirk, nominado por las cuatro temporadas de “Better Call Saul”, o de Bateman, festejado dos veces en cada ocasión por “Ozark” y “Arrested Development”. Pero voy a apostar por Porter, el más trabajador del grupo, así como un ganador del Premio Tony (“Kinky Boots”) que podría estar a medio camino de su EGOT con este triunfo.

Julia Garner en 'Ozark' (Jessica Miglio / Netflix)

ACTRIZ DE REPARTO (DRAMA)

Gwendoline Christie, “Game of Thrones”

Julia Garner, “Ozark”

Lena Headey, “Game of Thrones”

Fiona Shaw, “Killing Eve”

Sophie Turner, “Game of Thrones”

Maisie Williams, “Game of Thrones”

Ganará: Williams

Podría ganar: Garner

Debería ganar: Garner

Cuatro nominadas de “Game of Thrones” en esta categoría podrían dividir el voto, abriéndole la puerta a la explosiva Garner. Pero es más probable que a los votantes les guste realmente “Game of Thrones” y que vayan a reducir el asunto a una de estas mujeres. La Arya de Williams es una favorita de los fans que brindó el momento más emocionante de la temporada. Headey es una favorita de los fans a la que se le dio muy poco que hacer y un final insatisfactorio. (“Diré que quería una mejor muerte”, se lamentó Headey. ¿Y quién podría culparla?). Headey ya debería haber ganado, pero suena como que no votaría ni siquiera por sí misma. Apostemos por Williams.

ACTOR DE REPARTO (DRAMA)

Alfie Allen, “Game of Thrones”

Jonathan Banks, “Better Call Saul”

Peter Dinklage, “Game of Thrones”

Giancarlo Esposito, “Better Call Saul”

Michael Kelly, “House of Cards”

Chris Sullivan, “This Is Us”

Nikolaj Coster-Waldau, “Game of Thrones”

Ganará: Dinklage

Podría ganar: Lo siento. Esta es de Dinklage.

Debería ganar: Dinklage

Con esta victoria, Dinklage se convertirá en el primer actor en llevarse cuatro Emmys dramáticos de reparto, lo que lo convierte en el auténtico ganador de “Game of Thrones.”

Julia Louis-Dreyfus en "Veep". (Colleen Hayes / HBO)

ACTRIZ PRINCIPAL (COMEDIA)

Christina Applegate, “Dead to Me”

Rachel Brosnahan, “The Marvelous Mrs. Maisel”

Julia Louis-Dreyfus, “Veep”

Natasha Lyonne, “Russian Doll”

Catherine O’Hara, “Schitt’s Creek”

Phoebe Waller-Bridge, “Fleabag”

Ganará: Louis-Dreyfus

Podría ganar: Waller-Bridge

Debería ganar: Waller-Bridge

Louis-Dreyfus tiene en sus manos 11 Emmys (tres como productora) y ha ganado en esta categoría por todas las seis temporadas de “Veep.” Luego de tomarse un año sabático para tratar el cáncer de seno que la aquejaba, está de regreso para la temporada final de “Veep”. Waller-Bridge, con su ritmo cómico exquisito y su habilidad para ofrecer culpa y desazón, ganaría bajo cualquier circunstancia distinta, y se llevará probablemente un Emmy este año como escritora. Pero no se llevará este.

Emmy nominee Bill Hader in "Barry." (Aaron Epstein / HBO)

ACTOR PRINCIPAL (COMEDIA)

Anthony Anderson, “black-ish”

Don Cheadle, “Black Monday”

Ted Danson, “The Good Place”

Michael Douglas, “The Kominsky Method”

Bill Hader, “Barry”

Eugene Levy, “Schitt’s Creek”

Ganará: Hader

Podría ganar: Danson

Debería ganar: Hader

Los veteranos Danson y Levy han recibido alabanzas por parte de la gente que ha encontrado sus shows en Netflix, y cualquiera de los dos le daría pie a historias bonitas si ganara. Sin embargo, es probable que Hader repita el plato. “Barry” tiene 17 nominaciones -solo después de “Mrs. Maisel” en serie cómica- y la actuación emocionalmente rica de Hader resulta esencial para el éxito del programa.

Alex Borstein como Susie Myerson en "The Marvelous Mrs. Maisel". (Nicole Rivelli / Amazon Prime Video)

ACTRIZ DE REPARTO (COMEDIA)

Alex Borstein, “The Marvelous Mrs. Maisel”

Anna Chlumsky, “Veep”

Sian Clifford, “Fleabag”

Olivia Colman, “Fleabag”

Betty Gilpin, “GLOW”

Sarah Goldberg, “Barry”

Marin Hinkle, “The Marvelous Mrs. Maisel”

Kate McKinnon, “Saturday NightLive”

Ganará: Borstein

Podría ganar: Colman

Debería ganar: Gilpin

Con tantos nominados, esto podría ir en muchas direcciones… por lo que el juego de porcentajes va de nuevo para “Maisel” y la ganadora del año pasado, Borstein. La ganadora del Oscar Colman podría también ganar con facilidad -¿quién no quiere otro discurso de aceptación de su parte?-, aunque estará seguramente de regreso en los Emmys el próximo año, al tomar el lugar de Claire Foy en “The Crown”.

Alan Arkin y Michael Douglas en "The Kominsky Method". (Mike Yarish / Netflix)

ACTOR DE REPARTO (COMEDIA)

Alan Arkin, “The Kominsky Method”

Anthony Carrigan, “Barry”

Tony Hale, “Veep”

Stephen Root, “Barry”

Tony Shalhoub, “The Marvelous Mrs. Maisel”

Henry Winkler, “Barry”

Ganará: Shalhoub

Podría ganar: Arkin

Debería ganar: Root

Los votantes del Emmy adoran a Shalhoub, y le han dado tres Emmys por interpretar al detective compulsivo de “Monk”, además de nominarlo otras siete veces. Fue rechazado el año pasado, ya que era definitivamente el momento para premiar a Winkler. Con tres miembros del reparto de “Barry” en la mezcla, el camino está libre para que Shalhoub le agregue otro trofeo a su manto.

Jared Harris en "Chernobyl". (HBO)

SERIE LIMITADA

“Chernobyl”

“Escape at Dannemora”

“Fosse/Verdon”

“Sharp Objects”

“When They See Us”

Ganará: “When They See Us”

Podría ganar: “Chernobyl”

Debería ganar: “When They See Us”

Hay que elegir entre los dos mejores dramas del año, y va a ser difícil. “Chernobyl” recibió 19 nominaciones; “When They See Us” 16. “Chernobyl” está en su momento, tras ganar siete premios el sábado pasado en los Creative Arts Emmys frente a una victoria solitaria (en casting) de “When They See Us”. Las tripas me dicen que la serie de Ava DuVernay saldrá triunfante debido a su relevancia e importancia, pero el amor por “Chernobyl” me hace dudar.

Robin Weigert y Kim Dickens en "Deadwood: The Movie". (Warrick Page / HBO)

PELÍCULA DE TV

“Black Mirror: Bandersnatch”

“Brexit”

“Deadwood: The Movie”

“King Lear”

“My Dinner With Herve”

Ganará: “Deadwood: The Movie”

Podría ganar: “Black Mirror: Bandersnatch”

Debería ganar: “Deadwood: The Movie”

Casi todos los Creative Arts Emmys de “Chernobyl” llegaron a costa de “Deadwood”, haciendo que esta categoría sea su última oportunidad para una victoria. El western de David Milch probablemente prevalezca debido a que los votantes optarían por tomarse un descanso de “Black Mirror”, que ha ganado este Emmy en los últimos dos años.

Michelle Williams como Gwen Verdon en "Fosse/Verdon". (Eric Liebowitz / FX)

ACTRIZ PRINCIPAL (SERIE LIMITADA/PELÍCULA)

Amy Adams, “Sharp Objects”

Patricia Arquette, “Escape at Dannemora”

Aunjanue Ellis, “When They See Us”

Joey King, “The Act”

Niecy Nash, “When They See Us”

Michelle Williams, “Fosse/Verdon”

Ganará: Williams

Podría ganar: Arquette

Debería ganar: Williams

Williams ofreció un rol estelar en “Fosse/Verdon”, deslumbrante en las escenas del negocio del espectáculo y vulnerable en la exhibición de la bailarina Gwen Verdon como una sobreviviente desafiante. Arquette tiene muchos fans, pero el interés en “Dannemora” probablemente llegó a su punto más alto cuando ella ganó el Glob de Oro, en enero pasado.

Jharrel Jerome y Vera Farmiga en una escena de "When They See Us". (Atsushi Nishijima / Netflix)

ACTOR PRINCIPAL (SERIE LIMITADA/PELÍCULA)

Mahershala Ali, “True Detective”

Benicio Del Toro, “Escape at Dannemora”

Hugh Grant, “A Very English Scandal”

Jared Harris, “Chernobyl”

Jharrel Jerome, “When They See Us”

Sam Rockwell, “Fosse/Verdon”

Ganará: Jerome

Podría ganar: Harris

Debería ganar: Jerome

Otro duelo apretado entre “Chernobyl” y “When They See Us”, con Jerome a la delantera por el episodio final (y el mejor), que recuenta los duros años que el defensor de los Central Park Five Korey Wise pasó en prisión debido a un crimen que no cometió. Todo el mundo que vio esto votará probablemente por él.