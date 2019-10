¿Que tan confiables son los nuevos Volvos?

El otro día, me llama un amigo y me pregunta, ¿Que tan confiable son los nuevos Volvos?. Me están ofreciendo uno a precio de remate. Y le conteste, lo que me dio para escribir este artículo.

Volvo tiene planes muy ambiciosos, pero en estados Unidos sus ventas en los últimos años no llegan a las 100.000 unidades al año, desde los máximos 139.067 que tuvo en el 2004.

Quizás y soplando un poco y con incentivos (como el que le ofrecen a mi amigo en California), lleguen a 100.000 unidades este año, con solo un 0.58% de cuota del mercado, es decir que no corta ni pincha en los Estados Unidos, ni cerca de los más de 300.000 que venden Mercedes Benz o BMW.

Volvo ha tenido planes muy ambiciosos últimamente. La automotriz Sueva de propiedad China, pretender eliminar todas las muertes y lesiones graves en sus autos nuevos y harán que todos sus autos sean eléctricos o híbridos muy pronto.

Pero hay algo que nunca surge cuando se habla de los Volvo, y es su baja confiabilidad y su pésimo valor de reventa.

Entonces, qué tan fiables son los Volvo?

J.D Power los ha clasificado como promedio en todas las categorías en su más reciente estudio de confiabilidad de vehículos.

Esto incluye la confiabilidad general, así como el tren motriz, el cuerpo y el interior y la confiabilidad de las características y accesorios.

Los del grupo del Reliability Index son menos amables con ellos, y ubican a la marca en el lugar 23 de 32, con un índice de confiabilidad de 125, que es bastante malo.

Esto está por debajo del promedio de la industria de 118, que es cuanto mayor sea el puntaje, mejor vehículos.

Entonces, como marca, Volvo no es el más confiable, pero:

Qué pasa con el valor de reventa?

Los Volvos se quieren considerar vehículos de lujo como un Audi o un BMW, sin embargo, la mayoría de las personas preferirán un Audi o un BMW en lugar de un Volvo, ya que al año de sacarlos del concesionarios y según Iseecars, pierden un 34.4% del valor de su venta, uno de los más bajos del mercado.

Dado que las personas a las que les gusta Volvos los compran nuevos en general, el mercado usado es pequeño en comparación con otras marcas, y no hay muchos compradores para Volvos usados. Un Volvo usado es un problema.

Además con su nueva tecnología, los Volvos dejaron atrás los mecánicos convencionales, por lo que el mantenimiento solo se puede hacer en el concesionario, y es costoso, las piezas son más difíciles de conseguir e incluso si lo compra barato como un automóvil usado, revenderlo puede ser casi imposible.

Volvo decidió ir a la categoría superior, vendiendo un automóvil con pretensiones de lujo que tenía un precio de etiqueta más alto y les brindaba mayores ganancias.

Desafortunadamente, como con todos los autos de lujo importados, el valor de reventa cae dramáticamente, pero en este caso y con su baja fiabilidad, su valor colapsa desacreditando completamente a la marca.

Por qué Los Volvos no son confiables?

Se podría pensar que la seguridad y la fiabilidad irían de la mano, pero este no parece ser el caso, ya que hay algunas razones por las cuales Volvo no es una marca muy confiable.

Una de estas razones es que sus piezas son bastante caras. Esto significa que los costos de reparación serán más altos, lo que a su vez puede reducir la confiabilidad.

Otra razón y por sus compleja tecnología, las actualizaciones del software son un problema, ya que cuando obtienes un automóvil con mucha tecnología en el automóvil, como la de Volvo, también traes un mundo completamente nuevo de problemas.

La tecnología a menudo es costosa, puede ser difícil de reparar o reemplazar, y a menudo puede ser poco confiable. Esto generalmente se debe a la era de la tecnología, ya que es probable que haya fallas en las primeras etapas.

Además, si no se asegura de que la tecnología de su automóvil tenga las últimas actualizaciones de software, seguro le fallará. Habrá cosas que dejarán de funcionar, como si no actualizaras tu teléfono.

Esto puede ser un gran dolor para los propietarios y puede reducir la confiabilidad en gran medida.

Entonces nos planteamos esta pregunta?

Porque las características de seguridad de los Volvo, hacen que el automóvil no sea confiable?

La respuesta es simple. Muchas características de seguridad nuevas dependen de la tecnología.

Esto incluye advertencias de salida de carril y sistemas de parada de emergencia, que con la baja fiabilidad de Volvo y los altos costos de mantenimiento, sería un gran dilema para un nuevo amante de la marca.

Su tecnología es segura, pero también es compleja, costosa y bastante nueva. Entonces, si sale mal o necesita una actualización, esto puede ser costoso y puede llevar mucho tiempo. A su vez, esto sigue reduciendo la fiabilidad.

En resumen usted podría comprar un Volvo, si la marca le resulta atractiva?

Esto es como salir con una persona atractiva. Muy lindo/o, pero la salida termina mal, o quizás le resulte bien. Todo depende de cómo es realmente la persona elegida, y lo mismo pasa con un auto.

Nosotros nos enamoramos de una marca. Caso las mujeres con los Jaguars en los 80, donde sus mejores amigos eran sus mecánicos. Pero estos autos no tenían tecnología y eran más sencillos de arreglar que los Jaguar de hoy.

Si vamos a las bajas clasificaciones de confiabilidad de los Volvos, su magro valor de reventa, su baja y dura incomodidad en sus asientos y sus problemas eléctricos al tiempo de usarlo, tenemos un auto que vende su seguridad a un alto precio, cuando los sistemas de seguridad están llegando en cada uno de sus competidores y a menor precio.

En los 70 y 80’s los Volvos eran tanques Suecos, pero ya no lo son, y hoy muchos de ellos están hechos en China por su propietario Geely Motors, y con tanta nueva tecnología que ni los mismos mecánicos de los concesionarios pueden con ella, no es muy recomendable que se fije en un Volvo, salvo que este enamorado de la marca y la consiga a precio de remate.