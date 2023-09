Cristina Fernández reaparece en medio de campaña electoral argentina

La vicepresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner reapareció públicamente el sábado en medio de una tensa campaña electoral en el país, a casi un mes de las elecciones generales y tras las primarias que dejaron al frente de las preferencias al ultraderechista Javier Milei.

En un acto público para presentar un libro, Fernández de Kirchner reapareció por primera vez desde el resultado de las elecciones primarias argentinas, las PASO, a poco más de un mes de las elecciones que dieron un fuerte espaldarazo en las urnas a Milei —al que algunas encuestas señalaron esta semana como favorito para imponerse en las elecciones de octubre.

A pocos días de conocerse la reapertura de dos juicios en su contra, Fernández de Kircher se refirió a conceptos económicos e hizo un repaso por la historia de la economía reciente del país, defendió su legado y criticó la gestión del anterior gobierno de Mauricio Macri que dejó un gran endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en un acto llamado “De castas, herencias, derrumbes y futuro” en la que se reeditó un libro sobre su fallecido esposo, Néstor Kirchner.

“La economía no se soluciona con la cara de George Washington”, afirmó Fernández de Kirchner sobre la posible dolarización de la economía argentina para evitar la disparada inflación que se vive en el país, como propone Milei.

Argentina registró el miércoles la inflación mensual más alta de este siglo y desde febrero de 1991, de un 12,4%, según un reporte del Banco Central. La inflación interanual se ubicó en 124,4% y la acumulada en 80,2% en lo que va de año, una de las más elevadas del mundo.

Kirchner también criticó a Milei al declarar sobre una de las ideas del candidato presidencial de recortar el PBI si llega a la Casa Rosada “es imposible usar una motosierra si no dan los números”, afirmó.

Milei respondió a las acusaciones de la vicepresidenta via X —antes Twitter— señalando que la cara de Washington “sólo sirve para matar a la inflación que gestó la casta durante 20 años... Crecer: ahorro, inversión y derechos de propiedad; Fissco: la motosierra; Trabajo: modernización laboral; Agilizar: desregulación; Competitividad: apertura”.

La vicepresidenta hizo también autocrítica y alabó algunas de las actitudes del candidato oficialista Sergio Massa.

“Querer tener un buen trabajo y un buen sueldo”, acceder a una vivienda, trabajar o estudiar “no es de derecha de izquierdas, te diría casi que es de peronistas”, señaló entre aplausos.

“Los que pensaron que me van a quebrar no me conocen, muerta o presa, no me voy a callar nunca”, concluyó la expresidenta argentina.

Un tribunal superior ordenó el lunes que Fernández de Kirchner enfrente juicio por supuesta asociación ilícita y lavado de dinero, en una causa vinculada a sus propiedades, y en otro caso por la firma de un acuerdo de cooperación judicial con Irán para esclarecer el atentado contra un centro comunitario judío en 1994.

La vicepresidenta, que no se pronunció sobre los fallos del lunes, niega todas las acusaciones. Fue condenada en diciembre pasado a seis años de prisión y se le inhabilitó de por vida de ejercer cargos públicos por un caso de corrupción relacionado con el manejo de obras públicas.