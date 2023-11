En algunos cárteles de la droga latinoamericanos, las mujeres son las nuevas y violentas jefas

Show more sharing options

De pie sola frente a un tribunal de Chicago, Guadalupe Fernández Valencia vestía un mono naranja de prisión. Su largo cabello castaño claro, con mechas grises, estaba recogido en una cola de caballo apretada en la nuca. Ella no usaba maquillaje. Ella tenía 60 años.

“Quiero aprovechar esta oportunidad para pedir perdón a mis hijos y a mi familia”, dijo Guadalupe. Era agosto de 2021 y estaba a punto de ser sentenciada por una aleccionadora letanía de cargos de narcotráfico, incluida conspiración para transportar y distribuir, y lavado de dinero.

Guadalupe pasó más de tres décadas en el negocio de las drogas, trabajando para Joaquín “El Chapo” Guzmán, el narcotraficante más famoso del mundo, y su Cartel de Sinaloa. Ella es, hasta la fecha, la agente femenina de más alto rango del Cártel de Sinaloa que emerge a la luz pública, y una de las mujeres poco conocidas pero poderosas que investigué para mi libro, “NARCAS: The Secret Rise of Women in Latin America’s Cartels” (“NARCAS: El ascenso secreto de las mujeres en los cárteles de América Latina”).

El gobierno mexicano publicó esta foto de Guadalupe Fernández Valencia, conocida como “La Patrona”, luego de que fuera arrestada en Culiacán en febrero de 2016.

(Gobierno de México)

Cuando El Chapo fue condenado por un tribunal de Nueva York en febrero de 2019, fue el clímax del caso de crimen organizado de más alto perfil de mi generación. Durante su juicio, los reporteros tenían que llegar a las tres o cuatro de la mañana para conseguir un asiento para el día. Las aventuras de El Chapo, y las de otros traficantes masculinos, han inspirado películas de Hollywood, series de Netflix e innumerables libros y novelas. Pocas mujeres lo tienen.

Entonces, cuando miré la acusación que envió a El Chapo, una acusación en la que Guadalupe era la única mujer, me sorprendió lo desconocida que es su historia para el mundo. Algunas búsquedas superficiales en Google revelaron la cobertura de la declaración de culpabilidad que hizo y no mucho más. En la historia del narcotráfico, el enfoque público casi siempre está en los protagonistas masculinos.

Sin embargo, Guadalupe, conocida como “La Patrona” (un término español para una jefa), tuvo una carrera criminal paralela a la de El Chapo. Fue arrestada en México apenas un mes después de su captura final.

Me pregunté, mientras esperaba su sentencia en el banquillo, si se habría calmado imaginando las montañas verdes y recordando el aire suave de su hogar. El olor a humo de leña por las mañanas. ¿Los recuerdos de Michoacán, el húmedo estado del sur de México donde nació, la calmaron en ese difícil momento? Cualquier recuerdo feliz de su infancia sin duda se había visto empañado cuando los señores del crimen se mudaron a su estado natal cuando era una adolescente. Saquearon las plantaciones de heroína, adormidera y marihuana en las pintorescas montañas, extorsionando a los humildes agricultores controlando el precio de la pasta de amapola que los agricultores no tuvieron más remedio que aceptar. Aquellos que hablaron en defensa propia fueron silenciados o cooptados.

Eventualmente, las bandas de narcotraficantes se apoderaron de aldeas enteras como la de ella, a menudo abusando de las mujeres más jóvenes de las comunidades. Crecerían hasta dominar no solo la lucrativa producción de heroína y metanfetamina, sino también las minas de oro y minerales repartidas por todo el estado, así como las industrias del aguacate y la lima.

Guadalupe se les escapó por un tiempo al venir a los Estados Unidos, como millones de sus compatriotas antes que ella. Pero ahora aquí estaba, uno de ellos. Los jefes para los que había trabajado estaban al frente de una operación multinacional de mil millones de dólares que tenía tentáculos que se extendían por todo el mundo. No solo dominaron un solo estado mexicano. Eran la organización criminal más grande del mundo.

“Ojalá pudiera encontrar las palabras para convencerlos de cuánto lo siento”, dijo Guadalupe a la jueza Sharon Johnson Coleman en la corte de Chicago. Se le dictó una sentencia de 10 años, siete años de los cuales ya había cumplido.

Pero El Chapo tiene vida. Algunas de las pruebas “sustanciales”, según los fiscales estadounidenses, que eventualmente lo encarcelaron después de una carrera criminal que abarcó más de cuatro décadas, provinieron de Guadalupe.

Durante su tiempo trabajando con el Cartel de Sinaloa, Guadalupe trabajó de cerca con Jesús Alfredo Guzmán Salazar, conocido como Alfredillo, uno de los hijos de El Chapo. Su nombre está en la misma hoja de cargos que el de Guadalupe y el de su padre, pero sigue prófugo en México. Los documentos judiciales describen a Guadalupe como el “lugarteniente” de Jesús. Trabajaron juntos en todo el proceso de distribución de drogas, de principio a fin, y ella fue parte fundamental de la organización, dicen los fiscales.

Su papel crucial en el cartel hace que sea aún más interesante que sea tan desconocida. Cuando yo, un narco nerd dedicado, me enteré por primera vez de ella, se despertó mi curiosidad.

Para entonces, había estado informando desde América Latina durante más de una década, con un enfoque en el crimen organizado. Trabajé tanto para los principales medios como para organizaciones sin fines de lucro enfocadas en el crimen organizado, escribiendo sobre todo, desde el narcotráfico hasta la extorsión y las pandillas callejeras de América Central. Fui parte de un grupo creciente de mujeres que están documentando el narcotráfico, sus dinámicas y sus protagonistas. Gran parte de la cobertura de los temas del narco en general ha estado dominada por escritores masculinos y narrativas machistas. La forma en que se han contado estas historias (hombres como victimarios y mujeres como víctimas) se siente excesivamente basada en tropos de género.

Armas y narcóticos incautados por las autoridades federales en una investigación exhaustiva. (Greg Moran/The San Diego Union-Tribune)







Cuando la historia de Guadalupe Fernández Valencia inspiró la idea de este libro, tuve el presentimiento de que esta forma de ver el comercio era tan unidimensional que no era cierto, pero sabía que tenía que profundizar más para probarlo. No me interesaba encontrar versiones femeninas de los machos cabrones que vemos constantemente en las representaciones mediáticas de los cárteles. Más bien, quería entender cómo se manifiesta el poder de las mujeres en este contexto más allá de su yuxtaposición con el de los hombres.

En una visita al Mob Museum de Las Vegas para dar una charla sobre el trabajo de investigación de mi libro en junio de 2022, me paré frente a una pared adornada con los rostros de los “100 años de Made Men y sus asociados”. Debe haber habido cien hombres y solo cuatro mujeres colgando de esa pared. Fue un impresionante recordatorio de cuán ampliamente invisibles han sido los rostros femeninos en el crimen organizado a lo largo de los años. Amigos míos que han escrito libros sobre el narcotráfico me han dicho descaradamente que apenas hay mujeres en su trabajo, admitiendo que tal vez se les haya pasado algo por alto. Recuerdo que me dijeron en numerosas ocasiones en el campo, mientras cubría parte de la violencia ejercida en las comunidades por los cárteles de la droga, algunos de ellos mientras estaba bastante embarazada, que probablemente debería estar en casa.

Ahora parece el momento adecuado para hablar sobre el papel real, arenoso e inesperado que juegan las mujeres en el crimen organizado. Personajes como Wendy Byrde, Ruth Langmore y Darlene Snell en la serie de Netflix “Ozark” y Polly Gray en “Peaky Blinders” están cambiando las narrativas sobre las mujeres que trabajan en negocios criminales, agregando matices y colores que contradicen los clichés. Kate del Castillo, por su parte, sigue interpretando a la narcotraficante Teresa Mendoza en la serie “La Reina Del Sur”.

Todas estas dinámicas se sienten conectadas con lo que descubrí sobre las mujeres en las filas del crimen organizado. La mayoría de las mujeres que han sido visibles en el narcotráfico son esposas o novias de narcos altamente sexualizadas. La poca cobertura que han recibido tiende a centrarse en su atractivo sexual y apego a los narcos masculinos, en lugar de su poder comercial, el mensaje es que si no son atractivos, no merecen investigación ni atención.

Emma Coronel Aispuro, la esposa mucho más joven e infinitamente más glamorosa de Guzmán, personifica esta dinámica. Fue una presencia constante en el juicio de su esposo y también apareció en Cartel Crew de VH1, donde conversó con familiares de otros narcotraficantes mientras tomaba copas de champán sobre cómo crear una marca a partir del legado criminal de su esposo. Finalmente fue detenida en una visita a Washington, D.C., a principios de 2021.

Los fiscales alegaron que ella era parte de un plan para sacar a su esposo de prisión por tercera vez antes de que fuera extraditado a Estados Unidos para ser juzgado. También afirmaron que ella sabía sobre sus actividades de narcotráfico y el origen de las ganancias. Ella era una facilitadora, la clásica moll del gángster. Emma finalmente se entregó y recibió una sentencia relativamente leve a pesar de sus supuestos delitos.

Emma Coronel, la esposa mucho más joven de Joaquín “El Chapo” Guzmán, salió de prisión en septiembre de 2023 después de cumplir una condena de tres años por su papel en el imperio criminal de su marido.

(ASSOCIATED PRESS)

Los lazos románticos o familiares de las mujeres en el tráfico de drogas a menudo se utilizan para minimizarlas o marginarlas como protagonistas. El papel de Emma como esposa de El Chapo es un gran ejemplo. La lógica parece ser que las mujeres están allí porque son la esposa, la amante, la hermana o la hija de alguien. Pero los hombres también ingresan al comercio en virtud de sus conexiones familiares (la mayoría de los negocios del crimen organizado también son negocios familiares) y, sin embargo, se supone que su influencia es mayor o más importante, una virtud de su masculinidad más que de sus conexiones familiares. Esos lazos de sangre o de amor nunca se utilizan para explicar y minimizar su presencia como lo son para las mujeres.

Luego están las otras mujeres más visibles en el crimen organizado: las víctimas. Madres solteras empobrecidas obligadas a vender o contrabandear drogas para mantener a sus familias, o mujeres obligadas a atrapar y matar. Mujeres traficadas en oficios indeseables. Las prisiones de toda la región albergan a miles de mujeres como esta, que cumplen largas condenas por delitos relativamente pequeños.

Pero dentro del binario de caracterizar a las mujeres narco como esposas o víctimas, comencé a ver mucho más. Vi a las mujeres como protagonistas y tomadoras de decisiones en el bajo mundo criminal y el narcotráfico. Los vi en papeles en los que sus conexiones románticas o familiares eran una barra lateral. Mujeres como Guadalupe y las demás protagonistas de este mi libro. Mujeres en pandillas en Centroamérica. Mujeres que operan redes de extorsión. Mujeres involucradas en narcomenudeo (delitos de drogas a nivel de calle). En América Latina, la población femenina tras las rejas por delitos relacionados con el crimen organizado se ha duplicado en la última década. En México y Colombia, los principales centros de tráfico de drogas en la región, el aumento de mujeres presas ha sido especialmente alto.

Comencé a preguntarme si las mujeres de alguna manera se estaban volviendo más empoderadas en las sombras del narcotráfico, incluso dentro de una cultura regional que hace todo lo posible para mantenerlas bajo control. Tal vez algunos de ellos vean la oportunidad de ascender en una jerarquía, a pesar de la turbia moralidad del negocio de las drogas. Tal vez las mujeres del crimen organizado se están levantando para dar órdenes en lugar de solo recibirlas. También me preguntaba si las tendencias que estaba viendo eran nuevas, o si la cobertura mediática del narcotráfico no ha podido, o no ha querido, verlas.

El contexto de la participación de las mujeres en el narcotráfico latinoamericano ha ido cambiando, al ritmo de la creciente participación de las mujeres en la vida económica y social. Algunas mujeres ven la oportunidad de participar en actividades delictivas como una forma de una posible carrera, la promesa de dinero, poder, influencia y estatus. Para muchas mujeres de la región, los obstáculos para el éxito profesional siguen siendo abrumadores. Algunas de las mujeres que perfilo provienen de entornos humildes y empobrecidos. El hecho de que tuvieran que infringir la ley para lograr sus objetivos profesionales refleja muchas cosas, desde sus propias características de personalidad hasta su gama limitada de opciones de ascenso y poder en la esfera profesional principal.

Pero ver su papel como un simple reflejo de la necesidad es robarles a las mujeres su albedrío, reduciéndolas a meros peones en el juego de un hombre. El patriarcado de los cárteles parece muy real, pero asumir que las mujeres no tienen capacidad para la violencia o sed de poder y estatus es solo otro estereotipo de género estrecho que malinterpreta y subestima gravemente a las mujeres y su papel en el orden social.

Una mujer que pidió permanecer en el anonimato cumplía una condena de 50 años cuando nos conocimos en el penal de Pavón en Ciudad de Guatemala. Me dijo que disfrutaba dirigiendo una red de secuestros que eventualmente la llevó tras las rejas. Me aseguró que no tenía que involucrarse en la empresa criminal por necesidad económica. Su esposo era un transportista de drogas antes de que lo mataran, lo que le dejaba mucho dinero para cuidar de ella y de sus tres hijos.

“Fue curiosidad”, dijo. “Quería saber cómo se sentía. Quería sentir que mi vida estaba en peligro. Me gustaba el peligro.

Cuando hablamos, ella tenía 54 años y 20 años de prisión. Esperaba salir en los próximos cinco años por buen comportamiento.

Un santuario al costado de la carretera en Moyuta, cerca de la frontera de Guatemala con El Salvador, que fue escenario de una salvaje batalla por el control entre la familia de Marixa Lemus y otros poderes políticos y criminales locales. La hija de Marixa murió durante una emboscada.

(Deborah Bonello)

Algunas de las mujeres que conocí mientras escribía encajaban en el estereotipo de mujeres que los hombres pueden engañar u obligar a participar en el crimen organizado. Pero la historia de esta prisionera de Pavón se sintió igualmente sorprendente y real, y como una nueva narrativa. Esta mujer estaba asumiendo su decisión de dedicarse al secuestro; no se decía a sí misma ni a nadie más que no tenía otra opción. “Creo que la mayoría de nosotros aquí sabemos lo que estábamos haciendo”, dijo sobre las mujeres en prisión con ella. “Nunca he culpado a nadie más que a mí mismo. Soy dueña de mis malos actos”.

Luego estaba María, a quien conocí a través de un amigo en común en el barrio obrero de Tepito, Ciudad de México. Mientras hablábamos, los hombres en un gimnasio al aire libre cercano levantaban pesas y mostraban sus músculos unos a otros.

María me dijo que comenzó a traficar armas cuando era joven. Un día, su madre, la jefa de su empresa de contrabando de armas, estaba enferma y no podía manejar para recoger las armas que habían sido compradas en los EE. UU. y que estaban siendo contrabandeadas a través de la frontera con México. Así que envió a María, quien dijo que ahora ha estado vendiendo armas a los cárteles y a los residentes locales durante la mayor parte de los 20 años. Ella está preparando a su hija de 16 años para que haga lo mismo.

“Me encantó la adrenalina. Me encantaba mirar por encima del hombro”, me contó María sobre la primera vez que fue a recoger armas al estado norteño de Tamaulipas, al otro lado de la frontera con Texas. Su hijo, dijo, no estaba interesado en unirse a la red matriarcal de traficantes de armas.

Temprano en la mañana de un domingo de mayo de 2021, Abel Jacobo Miller me llevó a las afueras de la ciudad de Culiacán, la capital de Sinaloa, bajo un sol ya abrasador. Puso una pistola Glock en mi mano y me dijo que disparara. Como alguien que creció en el Reino Unido, donde la mayoría de las armas son ilegales para la mayoría de las personas, nunca había disparado un arma. Cuando lo hice, mis brazos y manos temblaron bajo la fuerza de la descarga. Pero sabía que cuanto más lo hiciera, mejor me pondría.

La ubicuidad de las armas de fuego como el arma preferida en el inframundo criminal ha contribuido a nivelar el campo de juego para los sexos. Las batallas rara vez se libran con los puños, sino con armamento militar y habilidades que todos los géneros pueden dominar por igual. “Un peso de 60 kilos [132 lb. mujer no puede enfrentarse a un hombre de 90 kilos [198 libras] con los puños. Pero con un arma somos iguales”, dijo Jacobo Miller, quien enseña defensa personal y tiro a mujeres en su ciudad natal. Se estaba dirigiendo a las otras mujeres en el campo de tiro ese día, que parecían capaces de manejar un arma mucho mejor que yo.

“Trabajo con ellos para eliminar el chip que [les dice] que son vulnerables. Que son víctimas”, me dijo más tarde el padre de tres hijas. “Las mujeres son tan amenazantes como los hombres. Solo tienen que entender eso sobre sí mismas”.

Una de las mujeres bajo su tutela ese día era la contadora Tessa, de 45 años, residente de toda la vida en Culiacán. También era la primera vez que ella disparaba un arma. “Se sintió bien”, me dijo. “Al principio, estaba nerviosa por cómo se sentiría en mi cuerpo, pero luego me sentí bien al disparar, y se hizo más y más fácil. “Quería tener la confianza para hacerlo”, dijo. “Con las cosas como están, con tanta violencia, no hay lugar para el terror. Ahora, se trata de seguridad y de mantenernos a salvo”.

ARCHIVO - En esta foto proporcionada por la Agencia Antidrogas estadounidense (DEA por sus siglas en inglés), el narcotraficante mexicano Joaquín “El Chapo” Guzmán llega al aeropuerto Long Island MacArthur en Ronkonkoma, Nueva York, luego de ser extraditado a Estados Unidos para enfrentar cargos por narcotráfico, el 19 de enero de 2017. BY ASSOCIATED PRESS







En mis viajes periodísticos durante la última década, investigando todo, desde la violencia de las pandillas y la extorsión hasta el tráfico de fentanilo, se ha vuelto cada vez más común tener mujeres sentadas frente a mí durante las entrevistas. Y sus historias son increíblemente matizadas. Las mujeres están traspasando las fronteras de las expectativas de género para establecer su propio lugar en el crimen organizado, uno de su propia creación. Aprendí de los fiscales estadounidenses que han acusado a mujeres en el tráfico de drogas y de los abogados que las han defendido que las mujeres a menudo usan el velo de los estereotipos de género para pasar desapercibidas, escondiéndose detrás del estereotipo de la niña buena incapaz de hacer el mal. Se convierten en narcotraficantes, lavadores de dinero y asesinos. Vendedores ambulantes y empacadores de drogas. Traficantes de armas. Secuestradores. Extorsionistas.

Muchas de las mujeres que he entrevistado también son agentes de la ley actuales o anteriores o funcionarios electos. Ambos tipos de actores pueden ser facilitadores fundamentales de los grupos narcotraficantes y el crimen organizado en toda América Latina, incluso cuando parezcan estar luchando contra el negocio ilegal de los narcóticos. Están involucrados en un espectro de formas, desde aceptar sobornos para proteger y permitir a los actores criminales hasta cobrar impuestos a los narcotraficantes por operar en su territorio. En todos los países de América Latina, los funcionarios de todos los niveles están en connivencia con el narcotráfico. Para las mujeres que aparecen en mi libro, las relaciones con funcionarios poderosos fueron un aspecto fundamental de sus operaciones de narcotráfico y de las organizaciones con las que trabajan.

Hay algunos puntos en común entre las patronas que documento. La mayoría entró en el negocio de las drogas más tarde en la vida. Sus organizaciones a menudo se basan en clanes e involucran a esposos, hijos, primos y otros miembros de la familia extendida. Muchos provienen de entornos pobres y tienen poca educación formal y pocas oportunidades laborales legales. Algunos crecieron en circunstancias violentas y, a menudo, ellos mismos eran actores violentos. Como participantes en el narcotráfico, si no están matando, tienen a otros que lo hacen por ellos. Y muchos de ellos disfrutan del poder y la emoción que ofrece el negocio.

Fundamentalmente, estas mujeres están conectadas entre sí. Algunos de ellos tienen relaciones personales, a menudo trabajando juntos para traficar drogas y mover las ganancias en efectivo. Otros están vinculados por las relaciones entre las organizaciones para las que trabajan. Y cuanto más buscaba, más mujeres encontraba trabajando en las filas del crimen organizado. Como los hombres, están presentes en todas las partes de la cadena.

Digna Valle luego de su arresto en 2014.

(Oficina del Sheriff del Condado de Broward)

Pero lamentablemente falta investigación contemporánea sobre el papel de la mujer en el tráfico de drogas. A menudo me pregunto si esto refleja un lente particular a través del cual muchos de los que documentan el crimen organizado ven el tema, tanto en la academia como en los medios. La mayoría de ellos son hombres, y me pregunto, ¿prestan más atención a los hombres en la sala en virtud de sus propios sesgos informativos? Cuando no preguntan sobre las mujeres y su papel en el tráfico de drogas, sugiere que están asumiendo que ese papel es mínimo. A través de este lente, los traficantes de drogas son, por definición, hombres. Pablo Escobar. El Chapo. Juan Gotti. Al Capone.

Mientras investigaba la vida de Guadalupe y el caso judicial que terminó con su sentencia de prisión, descubrí que el papel que desempeñó ciertamente se parecía más a los roles tradicionalmente masculinos de toma de decisiones en el narcotráfico, en lugar del papel que desempeñan las mujeres. como la esposa del Chapo, Emma Coronel. La falta de atención de los medios sobre ella y su vida criminal no reflejó su falta de importancia o poder dentro del Cártel de Sinaloa, sino su fracaso en cumplir con los estereotipos de género que operan en el narcotráfico. Cuando fue detenida, tenía cincuenta y tantos años y no cumplía con las casillas de “bebé” o “víctima” que el centro de atención parece exigir a las mujeres en el negocio.

Es cierto que Guadalupe pudo haber comenzado como una víctima. Me enteré de sus cinco hijos y del esposo que los engendró, un hombre al que se hace referencia como abusivo en los documentos judiciales. Según su abogado penalista, Rubén Oliva, “A lo largo de su vida ha tenido la gran desgracia de . . . cruzando caminos con hombres que solo la han visto como un medio para un fin”.

Pero cuando comencé a leer sobre ella, ya había cumplido casi 10 años en una prisión estadounidense después de haber sido condenada en California por tráfico de drogas a fines de la década de 1990. El caso que estaba investigando no era su primer rodeo, ella sabía lo que estaba haciendo cuando se involucró con los sinaloenses.

A medida que investigaba a las mujeres en el tráfico de drogas, se hizo cada vez más evidente que había muchas mujeres involucradas que, como Guadalupe, no encajaban en los tropos aceptados. Las mujeres de alto rango, poderosas y, a veces, violentas en las organizaciones de narcotraficantes no eran una novedad ni una excepción.

La mansión que Digna Valle estaba construyendo en su ciudad natal de El Espíritu, Honduras, antes de ser arrestada en Miami en 2014. Después de su arresto, la construcción cesó.

(Deborah Bonello)

El Cartel de Sinaloa de El Chapo, nacido del Cartel de Guadalajara a fines de la década de 1980, comenzó transportando cocaína desde productores en Colombia, Bolivia y Perú a México y cruzando la frontera hacia los Estados Unidos, junto con toneladas de marihuana y heroína. En la actualidad a estas drogas se han sumado grandes cantidades de metanfetamina y fentanilo. Los sinaloenses definieron el modus operandi para la proliferación de grupos de traficantes que prosperan hoy: pistas de aterrizaje clandestinas en la selva que acomodan avionetas repletas hasta el techo de producto; lanchas rápidas llenas de droga rompiendo los mares; drogas disfrazadas de otras mercancías ocultas en camiones y automóviles contenedores. El Chapo intentó enviar cocaína por valor de medio millón de dólares a los Estados Unidos desde México empacada en latas de jalapeño.

El mundo del narcotráfico y su cultura ha sido documentado y retratado como visceralmente masculino y patriarcal. El uso ostentoso de la violencia brutal se ha convertido en una característica definitoria de las guerras contra el crimen en México, al igual que la cosificación sexual de las mujeres por parte de elementos de la narcocultura como el narcocorido (un género de baladas y canciones dedicadas a los capos de la droga) y la cirugía plástica. Las mujeres son accesorios, otro signo del éxito masculino, al igual que las colecciones de animales exóticos y caros que los narcos son famosos por acumular. Emma Coronel, la esposa del Chapo, ha llegado a ejemplificar un estilo de vida aspiracional y un “look” para las mujeres involucradas con narcotraficantes en Culiacán, a quienes se les conoce como buchonas.

La naturaleza machista del narcotráfico y la cultura que lo rodea también sirve para ocultar a las mujeres de la vista. En Honduras, la violenta organización narcotraficante de la familia Valle estuvo durante años controlada en parte por una de las protagonistas de mi libro, Digna Valle. Un exfuncionario del gobierno local de Honduras me dijo que los hermanos de Digna, que trabajaban junto a ella, trataban de ocultar su poder por temor a que los hiciera parecer débiles en el contexto de una cultura dominada por hombres.

“Realmente, para los Valle, la gente del frente eran Arnulfo Valle y Luis Valle [los hermanos menores de Digna], pero se aseguraron de que Digna Valle nunca apareciera como un gran protagonista en la cobertura de los medios aquí. Luego se demostró que era ella quien manejaba sus finanzas y era el cerebro detrás de muchas de sus operaciones”, dijo el funcionario, con quien hablé en Santa Rosa de Copán. La pequeña ciudad está cerca de la frontera de Honduras con Guatemala, que constituye una parte importante de la ruta de contrabando de cocaína de sur a norte y el antiguo dominio del Valle.

Un banco afuera de la enorme iglesia católica en El Espíritu, Honduras, que Digna Valle y su clan ayudaron a construir, lleva su nombre.

(Deborah Bonello)

Algunos argumentan que existe una diferencia fundamental entre cómo se comportan los hombres y las mujeres en el negocio del crimen. “No va a haber un espectáculo y un tiroteo, ellas [las mujeres] no necesitan hacer un espectáculo como lo han hecho los líderes de los cárteles [hombres] en el pasado”, me dijo la criminóloga Mónica Ramírez Cano. Cano ha entrevistado a decenas de figuras notorias del bajo mundo criminal de México, tanto hombres como mujeres. Hizo un perfil de El Chapo después de su captura final en México y antes de que fuera extraditado a Estados Unidos.

Pero algunos abogados penales que han defendido a mujeres narcotraficantes en los EE. UU. me dijeron que las mujeres anhelan la fama y el poder en el mundo de las drogas tanto como los hombres.

He descubierto que ambas afirmaciones son ciertas.

La sentencia relativamente leve de Guadalupe significa que debe salir de prisión dentro de aproximadamente un año. Pero es poco probable que quiera irse a casa. Su excapitán, el hijo de El Chapo, Jesús, alias Alfredillo, sigue prófugo al sur de la frontera. Junto a los Guzmán, hay otros seis hombres nombrados en la acusación que sin duda están disgustados por su cooperación con los fiscales estadounidenses. Uno de ellos, Ismael “El Mayo” Zambada, cofundador del Cártel de Sinaloa y legendario traficante mexicano, nunca ha pisado una celda y es uno de los criminales más buscados por el radar de la Administración para el Control de Drogas (DEA).

Guadalupe ya ha dicho demasiado. Si logra evitar la deportación, que suele ser el siguiente paso que dan las autoridades contra los delincuentes extranjeros por drogas como ella, y permanece en los Estados Unidos después de salir de prisión, tendrá que pasar el resto de su vida mirando por encima del hombro. Tendrá que pasar desapercibida y volverse invisible para sobrevivir.

Estoy fascinada con Guadalupe y todas las demás mujeres que aparecen en este libro mío. Como periodista y escritora, hago todo lo posible por pisar la delgada línea entre describir sus hazañas y las complejidades de sus historias sin celebrar sus logros criminales. Como mujer rodeada principalmente de hombres que investigan el crimen organizado, estoy acostumbrada a ver a las mujeres subestimadas o ignoradas. Pasar por alto a las mujeres es un error, y las historias de estas mujeres lo demuestran.

Este es un extracto del nuevo libro “Narcas: El ascenso secreto de las mujeres en los cárteles de América Latina”, de Deborah Bonello. Bonello, periodista, escritora, editora e investigadora y directora editorial para América Latina de VICE World News, ha cubierto el crimen organizado y los sindicatos criminales, en particular el narcotráfico, durante casi dos décadas. Ha trabajado como freelance para Los Angeles Times, donde fue corresponsal especial, así como para la BBC, The Guardian y The Telegraph.