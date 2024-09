EEUU confisca avión utilizado por el presidente venezolano citando violación de sanciones

(Ng Han Guan / Associated Press)

El gobierno de Estados Unidos confiscó un avión utilizado por el presidente venezolano Nicolás Maduro que según las autoridades fue comprado ilegalmente a través de una empresa fantasma y sacado de contrabando de Estados Unidos, citando violaciones de sanciones y leyes de control de exportaciones.

El Dassault Falcon 900EX fue incautado en República Dominicana y transferido a la custodia de funcionarios federales en Florida, dijo el lunes el Departamento de Justicia. El avión aterrizó en el aeropuerto de Fort Lauderdale poco antes del mediodía del lunes, según sitios web de seguimiento de vuelos.

Según funcionarios estadounidenses entre fines de 2022 e inicios de 2023 los socios del líder venezolano utilizaron una empresa fantasma con sede en el Caribe para ocultar su participación en la compra del avión, valuado en ese momento en 13 millones de dólares, a una empresa en Florida. El avión fue exportado desde Estados Unidos a Venezuela, a través del Caribe, en abril de 2023 en una transacción destinada a eludir una orden ejecutiva que prohíbe a los estadounidenses realizar transacciones comerciales con el régimen de Maduro.

El avión, registrado en San Marino, fue ampliamente utilizado por Maduro para viajar al extranjero, a Guyana y Cuba incluso a principios de este año. El fiscal general Merrick Garland dijo en un comunicado que había sido sacado de contrabando de Estados Unidos para ser utilizado por “Maduro y sus compinches”.

Imágenes de medios estatales de una visita en diciembre a San Vicente y las Granadinas muestran a Maduro, la primera dama Cilia Flores y altos funcionarios bajando del avión antes de un día de discusiones sobre una disputa territorial entre Venezuela y la vecina Guyana.

“Dejemos que esta incautación envíe un mensaje claro: los aviones adquiridos ilegalmente en Estados Unidos para beneficio de funcionarios venezolanos sancionados no pueden simplemente volar”, dijo en un comunicado Matthew Axelrod, subsecretario para el control de las exportaciones del Departamento de Comercio.

CNN fue el primer medio en reportar la confiscación del avión.

La oficina de prensa del gobierno venezolano no respondió de inmediato a un mensaje de The Associated Press en busca de comentarios.

El anuncio de la incautación se produce poco más de un mes después de que los venezolanos acudieran a las urnas para una elección presidencial de la que las autoridades electorales —leales al partido gobernante— declararon vencedor a Maduro sin mostrar ningún resultado detallado que respalde su afirmación. La falta de transparencia electoral ha provocado la condena internacional.

Mientras tanto, la oposición dijo que posee más del 80% de las actas de escrutinio —consideradas la prueba definitiva de los resultados— a nivel nacional. Los documentos, aseguran los opositores, muestran que Maduro perdió por un amplio margen contra el exdiplomático Edmundo González.

El avión estaba registrado anteriormente en Estados Unidos y era propiedad de Six G Aviation, con sede en Lorida, Florida, un corredor que compra y vende aviones usados, según varios sitios web de seguimiento de vuelos. Los registros de la Administración Federal de Aviación indican que se exportó a San Vicente y las Granadinas y se dio de baja en Estados Unidos en enero de 2023.

Six G Aviation no respondió de inmediato mensajes ni un correo electrónico en busca de comentarios.

El Dassault Falcon 900EX también fue el llevó a varios estadounidenses encarcelados durante años en Venezuela a la isla caribeña de Canouan —perteneciente a San Vicente y las Granadinas— en diciembre pasado, donde fueron intercambiados por un aliado cercano de Maduro, el empresario Alex Saab, encarcelado en Estados Unidos por cargos de lavado de dinero.

En marzo voló a República Dominicana junto con un avión con matrícula venezolana, para lo que se creía que era un mantenimiento, y no volvió a salir.

La acción del lunes se produce tras la incautación en 2022 en Argentina, por parte del gobierno de Estados Unidos, de un avión de carga Boeing 774-300 transferido desde Irán a una filial de la aerolínea estatal venezolana Conviasa.

Los fiscales federales también han incautado varios aviones privados pertenecientes a altos funcionarios gubernamentales y personas con información privilegiada que han sido sancionadas o acusadas en Estados Unidos.

Estados Unidos ha sancionado a 55 aviones registrados en Venezuela que pertenecen al gigante petrolero estatal PDVSA.

También ofreció una recompensa de 15 millones de dólares por el arresto de Maduro para que enfrente cargos federales de tráfico de drogas en Nueva York.

García Cano informó desde la Ciudad de México y Goodman desde Miami.