Dirigente de Hamás acusa a Netanyahu de paralizar negociaciones sobre cese del fuego

Un dirigente de Hamás acusó el jueves al primer ministro israelí Benjamín Netanyahu de paralizar deliberadamente las negociaciones sobre el alto el fuego, e instó a Estados Unidos y a la comunidad internacional a presionar más a Israel.

Khalil al-Hayya, dirigente de alto rango de Hamás que ha estado al frente de la delegación del grupo militante en las conversaciones de alto el fuego, reiteró la postura del grupo de que no considerará ninguna propuesta de acuerdo que no implique la retirada total de las fuerzas israelíes de la Franja de Gaza y, en particular del corredor Philadelphi, una zona clave a lo largo de la frontera de Gaza con Egipto.

Netanyahu ha insistido en las últimas semanas en que Israel mantendrá fuerzas en el corredor, alegando que es necesario para detener el contrabando de armas. Esta condición no se incluyó en versiones anteriores de la propuesta de alto el fuego antes de la actual ronda de conversaciones.

Egipto, que junto con Estados Unidos y Qatar está mediando en las conversaciones, también se ha opuesto firmemente a que Israel mantenga una presencia militar en la frontera.

Al-Hayya afirmó que Hamás “no permitirá ningún acuerdo que legitime la presencia israelí en cualquier parte de Gaza o que no garantice los derechos de nuestro pueblo”.

“Rechazamos volver al punto de partida o quedar atrapados en un círculo vicioso que sirva a los objetivos de Netanyahu”, afirmó.

En tanto, ataques israelíes en la Cisjordania ocupada causaron seis muertos, entre ellos el hijo de un destacado insurgente encarcelado, informaron las autoridades de salud palestinas.

Israel asegura que todos los fallecidos eran milicianos involucrados en ataques.

Desde hace una semana, Israel lleva a cabo incursiones a gran escala en el territorio que, afirma, buscan desmantelar a los grupos insurgentes y prevenir atentados. Los palestinos, por su parte, temen una expansión de la guerra en Gaza.

Los ataques nocturnos sobre la ciudad de Tubas, en el norte de Cisjordania, cobraron la vida de cinco personas, entre las que estaba Mohammed Zubeidi, apuntó el Ministerio de Salud palestino el jueves.

Su padre, Zakaria Zubeidi, fue un conocido comandante insurgente durante el segundo levantamiento palestino, o intifada, a principios de la década de 2000 y participó en una inusual fuga de reos en 2021 antes de ser recapturado y devuelto a prisión días después.

El ejército indicó que el joven Zubeidi había participado en ataques contra las fuerzas israelíes en Cisjordania y que formaba parte de una célula insurgente al momento del ataque.

Agregó que otro combatiente murió en un ataque aéreo en el campamento de refugiados de Al-Faraa tras lanzar una bomba incendiaria contra las fuerzas israelíes. El ejército publicó un video que, afirmó, muestra el incidente. Indicó que las fuerzas también hallaron bombas al borde de la carretera en el campamento, que se remonta a la guerra de Oriente Medio de 1948 en torno a la creación de Israel.