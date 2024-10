Por qué Egipto y otros países árabes se niegan a acoger refugiados palestinos de Gaza

(Abdel Kareem Hana / Associated Press)

Share via

Share via Close extra sharing options

Mientras los palestinos desesperados en Gaza intentan encontrar refugio bajo el implacable bombardeo de Israel en represalia por el brutal ataque de Hamás del 7 de octubre, algunos se preguntan por qué los vecinos Egipto y Jordania no los acogen.

Los dos países, que flanquean a Israel por lados opuestos y comparten fronteras con Gaza y Cisjordania ocupada, respectivamente, han respondido con una rotunda negativa. Jordania ya tiene una gran población palestina.

El presidente egipcio Abdel Fatá el-Sisi hizo recientemente sus comentarios más duros hasta la fecha, diciendo que la guerra actual no solo estaba dirigida a combatir a Hamás, que gobierna la Franja de Gaza, “sino también un intento de empujar a los habitantes civiles a... migrar a Egipto”. Advirtió que esto podría arruinar la paz en la región.

Anuncio

El rey Abdalá II de Jordania dio un mensaje similar un día antes, diciendo: “Nada de refugiados en Jordania, nada de refugiados en Egipto”.

Su negativa está arraigada en el temor de que Israel quiera forzar una expulsión permanente de palestinos hacia sus países y anular las demandas palestinas de un estado propio. El-Sisi también dijo que un éxodo masivo podría arriesgar la entrada de militantes en la península del Sinaí de Egipto, desde donde podrían lanzar ataques contra Israel, poniendo en peligro el tratado de paz de 40 años entre los dos países.

Aquí se analizan las motivaciones detrás de las posturas de Egipto y Jordania.

UNA HISTORIA DE DESPLAZAMIENTO

El desplazamiento ha sido un tema principal en la historia palestina. En la guerra de 1948 en torno a la creación de Israel, se estima que 700.000 palestinos fueron expulsados o huyeron de lo que ahora es Israel. Los palestinos se refieren al evento como la Nakba, árabe para “catástrofe”.

En la guerra de Medio Oriente de 1967, cuando Israel se apoderó de Cisjordania y la Franja de Gaza, 300.000 palestinos más huyeron, en su mayoría hacia Jordania.

Los refugiados y sus descendientes ahora suman casi 6 millones, la mayoría viviendo en campamentos y comunidades en Cisjordania, Gaza, Líbano, Siria y Jordania. La diáspora se ha extendido aún más, con muchos refugiados construyendo vidas en países árabes del Golfo o en Occidente.

Después de que cesaron los combates en la guerra de 1948, Israel se negó a permitir que los refugiados regresaran a sus hogares. Desde entonces, Israel ha rechazado las demandas palestinas de un retorno de los refugiados como parte de un acuerdo de paz, argumentando que amenazaría la mayoría judía del país.

Egipto teme que la historia se repita y una gran población de refugiados palestinos de Gaza termine quedándose de manera permanente.

SIN GARANTÍA DE RETORNO

Eso es en parte porque no hay un escenario claro de cómo terminará esta guerra.

Israel dice que tiene la intención de destruir a Hamás por su sangrienta incursión en sus ciudades del sur. Pero no ha dado ninguna indicación de lo que podría suceder después y quién gobernaría Gaza. Esto ha generado preocupaciones de que podría reocupar el territorio por un período, alimentando más conflictos.

El ejército israelí dijo que los palestinos que siguieron su orden de huir del norte de Gaza a la mitad sur de la franja podrían regresar a sus hogares después de que termine la guerra.

Esto nio ha tranquilizado a Egipto.

El-Sisi dijo que los combates podrían durar años si Israel argumenta que no ha aplastado suficientemente a los militantes. Propuso que Israel aloje a los palestinos en su desierto del Néguev, que colinda con la Franja de Gaza, hasta que termine sus operaciones militares.

“La falta de claridad de Israel respecto a sus intenciones en Gaza y la evacuación de la población es en sí misma problemática”, dijo Riccardo Fabiani, director del proyecto de África del Norte del Grupo de Crisis Internacional. “Esta confusión alimenta los temores en el vecindario”.

Egipto ha presionado a Israel para que permita la entrada de ayuda humanitaria en Gaza, e Israel dijo que lo haría, aunque no dijo cuándo. Según Naciones Unidas, Egipto ya alberga unos 9 millones de refugiados y migrantes, incluidos aproximadamente 300.000 sudaneses que llegaron este año tras huir de la guerra en su país.

Pero los países árabes y muchos palestinos también sospechan que Israel podría usar esta oportunidad para forzar cambios demográficos permanentes y arruinar las demandas palestinas de un estado en Gaza, Cisjordania y Jerusalén este, que también fue capturada por Israel en 1967.

El-Sisi repitió las advertencias el miércoles de que un éxodo de Gaza estaba destinado a “eliminar la causa palestina... la causa más importante de nuestra región”. Argumentó que si se hubiera creado hace tiempo un estado palestino desmilitarizado en negociaciones, ahora no habría guerra.

“Todo precedente histórico señala que cuando los palestinos se ven forzados a dejar el territorio palestino, no se les permite regresar”, dijo H.A. Hellyer, miembro asociado senior del Carnegie Endowment for International Peace. “Egipto no quiere ser cómplice de una limpieza étnica en Gaza”.

Los temores de los países árabes solo han sido avivados por el ascenso bajo el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu de partidos de extrema derecha que hablan en términos positivos sobre la eliminación de palestinos. Desde el ataque de Hamás, la retórica se ha vuelto menos contenida, con algunos políticos y comentaristas de derecha llamando a que el ejército arrase Gaza y expulse a sus habitantes. Un legislador dijo que Israel debería llevar a cabo una “nueva Nakba” en Gaza.

PREOCUPACIONES SOBRE HAMÁS

A la vez, Egipto dice que un éxodo masivo de Gaza traería a Hamás u otros militantes palestinos a su territorio. Eso podría ser desestabilizador en el Sinaí, donde el ejército de Egipto luchó durante años contra militantes islámicos y en un momento acusó a Hamás de respaldarlos.

Egipto ha respaldado el bloqueo de Israel a Gaza desde que Hamás tomó el poder allí en 2007, controlando estrictamente la entrada de materiales y el paso de civiles. También destruyó la red de túneles bajo la frontera que Hamás y otros palestinos usaban para contrabandear bienes a Gaza.

Con la insurgencia del Sinaí en gran medida controlada, “El Cairo no quiere tener un nuevo problema de seguridad en sus manos en esta región problemática”, dijo Fabiani.

El-Sisi advirtió sobre un escenario aún más desestabilizador: la destrucción del tratado de paz de Egipto e Israel de 1979. Dijo que con la presencia de militantes palestinos, el Sinaí “se convertiría en una base para ataques contra Israel. Israel tendría derecho a defenderse... y atacaría territorio egipcio”.

“La paz que hemos logrado desaparecería”, dijo, “todo por la idea de eliminar la causa palestina”.