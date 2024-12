El Talibán impidió deliberadamente la escolarización de 1,4 millones de niñas afganas, según UNESCO

(Ebrahim Noroozi / Associated Press)

El Talibán ha impedido deliberadamente la escolarización de 1,4 millones de niñas afganas mediante sus prohibiciones, dijo una agencia de Naciones Unidas el jueves. Afganistán es el único país del mundo que prohíbe que las mujeres cursen educación secundaria o estudios superiores.

Tras su llegada al poder en 2021, los talibanes vetaron la presencia de niñas en las aulas más allá de primaria porque sostenían que no cumplía con su interpretación de la sharia, o ley islámica. Estas prohibiciones no afectan a los niños y no han dado signos de tomar las medidas necesarias para reabrir las aulas y campus para mujeres y niñas.

Según la UNESCO, al menos 1,4 millones de niñas han sido deliberadamente privadas del acceso a la educación secundaria desde la llegada del grupo al poder, lo que supone un aumento de 300.000 desde su último recuento en abril de 2023, a medida que cada vez más niñas llegan a la edad límite de 12 años.

“Si sumamos las niñas que ya estaban fuera de la escuela antes de que se introdujesen las prohibiciones, ahora hay casi 2,5 millones de niñas en el país privadas de su derecho a la educación, lo que representa el 80% de las niñas afganas en edad escolar”, indicó la agencia de la ONU.

No se pudo contactar de inmediato con el Talibán para realizar comentarios.

El acceso a la educación primaria también ha bajado desde que el grupo se hizo con el poder, con 1,1 millones de alumnos — tanto niños como niñas — menos, de acuerdo con los datos de la UNESCO.

La agencia advirtió que las autoridades han “casi aniquilado” dos décadas de avances constantes de la educación en Afganistán y apuntó que “el futuro de toda una generación está ahora en peligro”.

Afganistán tenía 5,7 millones de alumnos de educación primaria en 2022, frente a los 6,8 millones de 2019, apuntó. El descenso en las matriculaciones se debió a la decisión del Talibán de prohibir que las profesoras impartan clase a niños, pero también podría explicarse por la falta de incentivos para que los padres envíen a sus hijos a la escuela en un entorno económico cada vez más complicado, dijo la agencia.

“La UNESCO está alarmada por las consecuencias perjudiciales de esta tasa de abandono escolar cada vez más alta, que podría provocar un aumento del trabajo infantil y de los matrimonios tempranos”, agregó.

El Talibán celebró el miércoles sus tres años de gobierno en la base aérea de Bagram, pero no se mencionaron las dificultades que atraviesa el país ni se prometieron ayudas a la población.

Décadas de conflictos e inestabilidad han dejado a millones de afganos al borde de la hambruna, y el desempleo es elevado.