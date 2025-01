Monja brasileña aficionada al fútbol es la persona viva más longeva del mundo con casi 117 años

(Carlos Macedo / Associated Press)

Share via

Share via Close extra sharing options

Se cree que una monja aficionada al fútbol de Brasil se ha convertido en la persona viva más longeva del mundo a casi 117 años, tras el reciente fallecimiento de una mujer de Japón.

La hermana Inah Canabarro era tan delgada de niña que muchos pensaban que no sobreviviría la infancia, dijo a The Associated Press su sobrino de 84 años, Cleber Canabarro.

LongeviQuest, una organización que rastrea a los supercentenarios en todo el mundo, emitió un comunicado el sábado declarando a la monja en silla de ruedas como la persona más anciana del mundo validada por registros de su vida temprana.

Anuncio

En un video realizado por la organización el pasado febrero, se puede ver a Canabarro sonriendo, contando chistes, compartiendo miniaturas que solía hacer de flores silvestres y recitando la oración del Ave María.

¿El secreto de la longevidad? Su fe católica, dice ella.

“Soy joven, bonita y amigable —todas cualidades muy buenas y positivas que ustedes también tienen”, le dice la monja teresiana a los visitantes de su casa de retiro en la ciudad sureña brasileña de Porto Alegre.

Su sobrino pasa tiempo con ella cada sábado y le manda mensajes de voz entre semana para animarla luego de dos hospitalizaciones que la dejaron débil y con dificultad para hablar.

“Las otras hermanas dicen que ella se alegra cuando escucha mi voz, que se emociona”, dice el sobrino.

Canabarro nació el 8 de junio de 1908 en una familia numerosa en el sur de Brasil, según LongeviQuest. Pero el sobrino dijo que su nacimiento de ella fue registrado por error dos semanas tarde y que ella realmente nació el 27 de mayo.

Su bisabuelo fue un general brasileño famoso que tomó las armas durante el período turbulento que siguió a la independencia de Brasil de Portugal en el siglo XIX.

Ella comenzó su trabajo religioso aún siendo adolescente y pasó dos años en Montevideo, Uruguay, antes de mudarse a Río de Janeiro y eventualmente más cerca de casa en el sur de Brasil.

Para su cumpleaños número 110, fue honrada por el papa Francisco. Es la segunda monja más anciana documentada, después de Lucile Randon, quien fue la persona más anciana del mundo hasta su muerte en 2023 a la edad de 118 años.

El club de fútbol local Inter —que se fundó después del nacimiento de Canabarro— celebra cada año el cumpleaños de su fanática más anciana con un pastel y globos en los colores rojo y blanco del equipo.

“Blanco o negro, rico o pobre, quienquiera que seas, Inter es el equipo del pueblo”, dice ella en un video publicado en redes sociales celebrando su cumpleaños número 116 con el presidente del club.

Canabarro tomó el título de la persona viva más anciana tras la muerte de Tomiko Itooka de Japón en diciembre, según LongeviQuest. Ahora ocupa el puesto número 20 en la lista de las personas documentadas más ancianas que han vivido, una lista encabezada por la francesa Jeanne Calment, quien murió en 1997 a la edad de 122 años, según LongeviQuest.