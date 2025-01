Miedo, enfermedades y deudas afligen a los venezolanos liberados tras arrestos postelectorales

(Ariana Cubillos / Associated Press)

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, los etiquetó como terroristas en la televisión nacional. Fueron sacados de farmacias, edificios de apartamentos y otros lugares, y arrojados a prisión durante meses. Muchos luego sufrieron severas golpizas, privación de alimentos y otras formas de tortura. Prácticamente todos desarrollaron infecciones estomacales y perdieron peso. Tres murieron.

Más de 2.200 personas fueron detenidas tras las elecciones presidenciales de julio en Venezuela, cuando estallaron disturbios civiles tras la reivindicación de la victoria por parte de Maduro. Con la disidencia firmemente aplastada, el gobierno ha liberado lentamente a casi 1.900 de estos jóvenes veinteañeros, en su mayoría pobres y sin afiliación política.

Los reencuentros con la familia, algunos tan recientes como el viernes, les han proporcionado una inmensa sensación de alivio, pero ésta se desvanece al darse cuenta de que no son verdaderamente libres, ni física ni mentalmente.

Ahora en casa, los exdetenidos, especialmente aquellos que participaron en manifestaciones postelectorales, también deben lidiar con la decepción de que los votos que defendieron en las calles no sacaron a Maduro del cargo ni produjeron el cambio que esperaban.

“Llega uno a la casa, ve a los seres queridos y se embriaga de la felicidad, pero 24-48 horas después, ya uno cae en cuenta”, dijo un hombre que estuvo detenido por más de cinco meses a The Associated Press. “¿Cuál es la realidad? Me violaron mis derechos fundamentales, pero sigo a la merced del gobierno”.

El hombre y familiares de otros exdetenidos narraron a la AP cómo el aparato represivo del gobierno arruinó sus vidas después de las elecciones del 28 de julio. La mayoría habló bajo condición de anonimato por miedo a represalias del gobierno o su red de leales al partido gobernante que, mediante la fuerza física y el control de los subsidios estatales, sofocan la disidencia.

Los exdetenidos sufren de insomnio, no pueden estar entre multitudes y tiemblan al ver a un oficial de policía. Tienen condiciones cardíacas no típicas de adultos jóvenes. Están peor económicamente que antes de las elecciones y no pueden encontrar trabajo en parte porque sus identificaciones fueron confiscadas durante sus arrestos.

Se sienten doblemente insultados al tener que recurrir a los precarios programas de salud, alimentos y dinero del gobierno, pero algunos no ven otras alternativas.

Las familias de los exdetenidos están endeudadas con usureros y conocidos después de gastar cientos de dólares en transporte, así como en comidas, medicinas, artículos de aseo y otros artículos no proporcionados por el sistema correccional. Algunas madres lloran por las noches. Otras llevan en silencio la culpa que viene de tener a sus hijos en casa nuevamente mientras otras familias aún hacen visitas a la prisión.

“Este amedrentamiento que nos están haciendo, este daño psicológico que nos están haciendo, es lo peor que le pueden hacer a un pueblo… con ansias de libertad”, dijo la madre de un exdetenido. “Eso es terrorismo”.

Millones de venezolanos expresaron su deseo de un cambio de gobierno en las elecciones de julio, pero las autoridades electorales leales al partido gobernante declararon a Maduro ganador horas después de cerradas las urnas sin proporcionar recuentos detallados de votos, a diferencia de elecciones anteriores.

Mientras tanto, la principal coalición de oposición del país recopiló actas de 85% de las máquinas de votación electrónica mostrando que su candidato, Edmundo González, ganó por más de dos a uno.

La disputa sobre los resultados desencadenó protestas en todo el país. El gobierno respondió con fuerza, arrestando a más de 2.200 personas, incluso si no habían participado en las manifestaciones, y alentando a los venezolanos a denunciar a cualquiera que sospecharan que era adversario del partido gobernante. Más de 20 personas murieron durante los disturbios.

A lo largo de la presidencia de Maduro, las fuerzas de seguridad del estado han llevado a cabo arrestos masivos, pero nunca como los del año pasado en términos de duración o demografía primaria.

Las protestas anteriores fueron lideradas principalmente por jóvenes venezolanos de clase media y alta, educados en la universidad y de ascendencia europea, que abrazaron abiertamente la oposición política del país. Pero a finales de julio, quienes estaban en las calles eran adolescentes y jóvenes adultos cuyas vidas han estado marcadas por la pobreza y las decepciones del gobierno de Maduro.

“Eran los hijos y nietos de la gente que voto por Hugo Chávez”, dijo Oscar Murillo, jefe del grupo de derechos humanos venezolano Provea, refiriéndose al predecesor de Maduro. “No se identificaban con la oposición. Ellos salieron en rechazo a la mala gestión de los resultados electorales”.

En prisión, sin embargo, parte de los detenidos fueron obligados a usar uniformes de un tono de azul asociado en Venezuela a un partido de oposición.

Con el tiempo transcurrido en celdas superpobladas y sofocantes, algunos intentaron suicidarse, otros se inclinaron hacia la oración y muchos estaban convencidos de que todos serían liberados para el 11 de enero, el día después de que, por ley, comienza el mandato presidencial en Venezuela. Aquellos fijados en esa fecha contaban con que González cumpliera su promesa de regresar del exilio y ser juramentado como presidente.

No solo González no regresó, sino que su yerno también fue detenido y sigue bajo custodia.

Desde su liberación, los exdetenidos y sus seres queridos ahora rezan por salud, trabajo y un nuevo presidente. Pero han renunciado a la política.

“Instauraron el miedo en no participar más políticamente en nada, lo cual hace un daño garrafal a cualquier sociedad que quiera progreso y desarrollo a cualquier país”, dijo el exdetenido.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.