Detienen a dos hombres por violar en grupo a una mujer israelí y su anfitriona en India

La policía del sur de India informó el sábado que arrestó a dos hombres sospechosos de violar en grupo a una israelí y a una mujer local.

La israelí y su operadora de alojamiento observaban las estrellas la noche del jueves junto con tres viajeros masculinos, un estadounidense y dos indios, en la localidad de Koppal, en el estado de Karnataka, dijo el agente policial Ram L. Arasiddi.

Según una investigación inicial, tres hombres en una motocicleta se acercaron a ellos pidiéndoles dinero. Tras una discusión, los tres hombres empujaron a los viajeros masculinos a un canal de agua cercano y agredieron sexualmente a las dos mujeres, indicó Arasiddi.

El agente señaló que uno de los turistas indios se ahogó y su cuerpo fue recuperado el sábado, y añadió que el estadounidense y el otro indio nadaron a un lugar seguro.

Koppal se encuentra a unos 350 kilómetros (217 millas) de Bengaluru, una potencia de startups y tecnología de India.

Arasiddi mencionó que la policía formó un equipo especial de investigación que arrestó el sábado a dos de los tres sospechosos. Ambos son investigados bajo sospecha de intento de asesinato, violación tumultuaria y robo, dijo.

The Associated Press generalmente no identifica a las víctimas de agresiones sexuales.

Las agresiones sexuales contra mujeres se han vuelto comunes en India, donde la policía registró 31.516 casos de violación en 2022, un aumento de 20% en comparación con 2021, según la Oficina Nacional de Registros de Delitos. Se cree que la cifra real es mucho más alta debido al estigma que rodea la violencia sexual y a la falta de confianza en la policía por parte de las víctimas.

La violación y la violencia sexual han sido objeto de atención desde la brutal violación tumultuaria y asesinato de una estudiante de 23 años en un autobús de Nueva Delhi en 2012. El ataque impulsó protestas multitudinarias e inspiró a los legisladores a ordenar la creación de tribunales de juicio rápido dedicados a los casos de violación y a endurecer las penas.

La ley contra la violación fue enmendada en 2013, y en ella se criminaliza el acoso y el voyerismo y se reduce de 18 a 16 años la edad a la que una persona puede ser juzgada como adulto. El gobierno aprobó en 2018 la pena de muerte para las personas condenadas por violar a niños menores de 12 años.

A pesar de las estrictas leyes, es raro que pasen más de unas pocas semanas sin que se informe de otra brutal agresión sexual.

Los casos de alto perfil que han afectado a visitantes extranjeros han atraído la atención internacional sobre el problema. El año pasado, en un video que fue eliminado posteriormente, un turista español dijo que su esposa fue violada en el norte de India, mientras que una mujer indoestadounidense afirmó que fue violada en un hotel de Nueva Delhi. En 2022, una turista británica fue violada frente a su pareja en Goa.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.