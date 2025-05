Dolorosa recuperación de pacientes con quemaduras por falta de medicinas por bloqueo israelí en Gaza

(Abdel Kareem Hana / Associated Press)

Hamza Abu Shabab se estremeció de dolor cuando su madre le quitaba la camisa y apoyaba su cabeza vendada sobre la almohada para poder aplicarle ungüento en su pequeño cuerpo quemado.

El niño de siete años sufrió quemaduras de tercer grado en la cabeza, el cuello y los hombros cuando, aterrado por un ataque aéreo israelí, derramó un plato caliente de arroz y lentejas sobre sí mismo en la tienda de su familia en el sur de Gaza el mes pasado.

Su recuperación se ha visto ralentizada por el bloqueo de Israel, que ahora llega en su tercer mes, y que impide la entrada de medicinas, alimentos, combustible y otros bienes a Gaza. Sus quemaduras se han infectado: el sistema inmunológico del niño está debilitado por la mala nutrición y los suministros de antibióticos son limitados, dijo su madre, Iman Abu Shabab.

“Si no hubiera habido un asedio o si fuera otro país, habría sido tratado y curado de sus heridas”, indicó sentada en la cama de su hijo en el hospital Nasser en Jan Yunis.

El bloqueo de Israel, impuesto desde el 2 de marzo, ha obligado a hospitales y clínicas de toda Gaza a estirar las existencias limitadas de medicamentos incluso cuando las necesidades aumentan. Para los pacientes con quemaduras, la falta de suministros es particularmente dolorosa.

Las quemaduras son dolorosas y susceptibles a infecciones, pero los hospitales, incluido el Nasser, carecen de analgésicos, anestésicos, vendajes y materiales de higiene, subrayó Julie Faucon, la coordinadora médica para Gaza y Cisjordania ocupada con Médicos Sin Fronteras.

Los casos de quemaduras van en aumento Desde que Israel reanudó los bombardeos en Gaza a mediados de marzo, el número de pacientes con quemaduras relacionadas con los ataques que llegan al hospital Nasser ha aumentado cinco veces, de cinco al día a 20, según Médicos Sin Fronteras, que apoya la instalación. Las quemaduras también son más grandes, cubriendo hasta el 40% del cuerpo de los pacientes, dijo Faucon.

Algunos de ellos han muerto porque las quemaduras afectaron sus vías respiratorias y su respiración o porque desarrollaron infecciones graves, comentó.

Aunque los ataques son una causa principal de quemaduras, las personas también buscan tratamiento por accidentes, como derramar líquidos calientes. Esto se debe en parte a las condiciones de vida miserables, con cientos de miles de palestinos desplazados apiñados en tiendas de campaña y refugios abarrotados, a menudo cocinando sobre fuegos de leña.

Hamza era uno de más de 70 pacientes en la sala de quemaduras y ortopedia del Hospital Nasser, tantos como podía albergar, con más llegando para recibir atención diaria.

Su madre dijo que Hamza ha sido sometido a nueve cirugías, incluyendo cuatro en su rostro. El hospital se quedó sin los analgésicos líquidos utilizados para niños, y él tiene dificultades para tragar las pastillas más grandes, comentó.

La falta de alimentos también ralentiza la recuperación En otra habitación, Layan Ibrahim Sahloul, de cuatro años, se sienta desalentada entre sus muñecas, con quemaduras de segundo grado en el rostro, pies y el estómago. Hace una semana, un ataque a su casa en Jan Yunis mató a su madre embarazada y a dos hermanos, enterrándola bajo los escombros.

Layan tiene dificultad para moverse y se ha vuelto retraída y en un estado constante de miedo, dijo su tía, Raga Sahloul. También sufre de desnutrición, agregó.

“Me temo que le tomará meses en lugar de semanas sanar”, lamentó su tía.

El número de niños desnutridos ha aumentado bajo la prohibición de alimentos de Israel a Gaza, con grupos de ayuda advirtiendo que la población se está muriendo de hambre. Sin una nutrición adecuada, la recuperación de los pacientes se ralentiza y sus cuerpos no pueden combatir las infecciones, de acuerdo con los profesionales de la salud.

En la reunión del gabinete de seguridad de Netanyahu esta semana, que decidió expandir las operaciones en Gaza, se informó a los ministros que “en este momento hay suficiente comida en Gaza”, sin dar más detalles, según dos funcionarios israelíes que hablaron bajo condición de anonimato para discutir la reunión.

Israel dice que su bloqueo y la renovada campaña militar tienen como objetivo presionar a Hamás para que libere a los 59 rehenes restantes que tiene y para que acceda a las demandas de Israel de desarmarse. Los grupos de derechos han dicho que el bloqueo es una “política de hambre” y un posible crimen de guerra.

Naciones Unidas ha advertido que el sistema de salud de Gaza está al borde del colapso, abrumado por las bajas y con medicamentos esenciales agotándose.

La vida en tiendas de campaña trae sufrimiento Los médicos dicen que también están preocupados por las perspectivas de atención a largo plazo para los pacientes con quemaduras. Muchos necesitan cirugía reconstructiva, pero pocos cirujanos plásticos permanecen en Gaza. Israel ha rechazado cada vez más la entrada de personal médico internacional en las últimas semanas, señalan los paramédicos, aunque algunos continúan teniendo acceso.

A finales de abril, Mira al-Khazandar, de 10 años, sufrió quemaduras graves en los brazos y el pecho cuando un ataque impactó cerca de la tienda de campaña de su familia. Preocupada de que tenga cicatrices permanentes, su madre recorre farmacias buscando ungüentos para ella.

Mira ha podido regresar a la tienda de su familia para recuperarse, pero sufre por la arena y los mosquitos allí, dijo su madre Haneen al-Khazandar. Tiene que ir regularmente al hospital, lo que arriesga infectar sus quemaduras y le causa dolor, estando bajo el sol esperando transporte.

“Está recuperándose lentamente porque no hay tratamiento, ni medicinas, ni comida”, expresó. “Está cansada, no puede dormir en toda la noche por el dolor, incluso después de darle medicina, no ayuda.”

Las periodistas de The Associated Press Wafaa Shurafa en Deir al-Balah, Franja de Gaza y Sally Abou AlJoud en Beirut, Líbano contribuyeron a este despacho.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.