Las crecientes tensiones con Irán hacen recordar las fallas de inteligencia que condujeron a la guerra con Irak

Cuando me di cuenta del alcance de nuestro fallo de inteligencia, me uní al esfuerzo por reformar el sistema de inteligencia de EE.UU en 2004. Un elemento clave de la Intelligence Reform and Terrorism Prevention Act fue corregir la forma en que hacemos los cálculos de inteligencia nacional. Hoy en día, se requiere que las fuentes sean examinadas, los desacuerdos entre las agencias son destacados y el producto final se hace en equipo. En el momento de redactar este documento, no hay informes de una estimación de inteligencia sobre la situación iraní y no se ha publicado ningún resumen desclasificado.