Calor extremo, violencia y renta: más pesadillas para migrantes que esperan asilo

Mientras estuvieron en Mexicali, el prometido de Tania trabajó como guardia nocturno en una comunidad cerrada, y ahorró suficiente dinero para que la familia alquilara una habitación en una casa privada cuando llegaron a Tijuana. Pero el dinero no durará hasta su fecha de corte, que es a fines de mayo. Esperan que se abra espacio en un refugio. Si no, no saben a dónde irán.