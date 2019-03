Condena Irán a una abogada defensora de derechos humanos a 38 años de prisión y 148 azotes

Khandan le dijo al grupo de defensa con sede en Nueva York que no está claro cuáles son los cargos adicionales por los que había sido condenada Sotoudeh, y que su esposa no había recibido el veredicto por escrito. "No sé cuántos años le han dado por cada uno de los cargos, porque mi conversación con Nasrin sólo duró unos minutos y no comentamos los detalles", indicó Khandan, según una declaración en el sitio web del grupo.