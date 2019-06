La foto de Río Grande que capturó el trágico final de un padre y su hija migrantes

La práctica de publicar imágenes explícitas de fallecidos, en particular de personas que no provienen de Estados Unidos, ya provocó reacciones violentas en el pasado. Por ejemplo, después de que el New York Times publicara fotografías de víctimas de un ataque terrorista en Nairobi, Kenia, en enero pasado, algunos críticos consideraron que el periódico y otros medios noticiosos de EE.UU no darían a conocer fotos explícitas después de un ataque en Estados Unidos o en cualquier otro lugar de occidente.