López Obrador asume el cargo de presidente mexicano y promete luchar contra la corrupción. 

"Que la gente decida si me quedo o si me voy", dijo el presidente. "Porque la gente da y la gente toma. Acepto el desafío…. ¡Viva Mexico!"

El veterano político de pelo plateado y ex alcalde de la Ciudad de México revisó muchas de sus promesas de campaña, incluyendo aumentar el gasto social y atacar la desigualdad.