México advierte con declarar área protegida los terrenos en litigio de una cantera de EEUU en Caribe

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, afirmó el viernes que está dispuesto a declarar área natural protegida una zona de la costa caribeña donde opera una compañía estadounidense que mantiene desde hace varios años un litigio por el cierre de una cantera y la toma de un puerto de carga por parte de las fuerzas de seguridad.

En su conferencia matutina, López Obrador afirmó que Vulcan Materials se ha negado a aceptar la oferta que le hizo su gobierno para comprarle unas 2.300 hectáreas que tiene la empresa estadounidense cerca de Playa del Carmen, que según un avalúo estatal estarían valoradas en 6.500 millones de pesos (unos 380 millones de dólares).

El gobernante no hizo ninguna mención a la disputa comercial que mantiene la empresa, con sede en Alabama, que ha exigido al Estado mexicano una compensación de unos 1.900 millones de dólares por la ocupación de una mina y un puerto en la costa caribeña

López Obrador dijo que antes de que finalice su sexenio el próximo año espera resolver el caso de Vulcan Materials, a la que acusó de haber recibido en el pasado un “permiso de manera indebida” para explotar una cantera de piedra caliza cerca de Playa del Carmen y de generar una “destrucción del medio ambiente”.

“Yo no me voy a ir sir resolver esto y la mejor forma de resolverlo es declarar zona natural protegida todo y que se les pague de conformidad de la ley”, expresó el mandatario al advertir que si no hay respuesta de Vulcan Materials, emitirá el decreto presidencial para destinar toda el área a la protección del ambiente y depositarle su pago en un juzgado.

La declaración de López Obrador coincidió con las informaciones que publicaron algunos medios locales que refieren que Vulcan Materials habría solicitado al gobierno de Estados Unidos protección para defender sus intereses ante una eventual expropiación de sus terrenos y que habría cuestionado la valoración de sus tierras en Playa del Carmen.

Por años, el mandatario mexicano se ha enfrascado en una disputa con la compañía a la que ha acusado de ocasionar daños ambientales con una cantera de piedra caliza, que fue clausurada y sancionada en el 2018 por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente lo que derivó en una demanda al Estado mexicano.

En mayo del año pasado la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales clausuró la cantera por uso indebido de recursos naturales y deterioro del medio ambiente y prohibió a la empresa exportar la piedra caliza que se ha utilizado durante mucho tiempo en proyectos de construcción estadounidenses y mexicanos.

Las tensiones entre el gobierno mexicano y Vulcan Materials escalaron en marzo luego de que policías y soldados entraran y tomaran el puerto que tiene la empresa de Punta Venado, cerca de Playa del Carmen.

López Obrador necesita el muelle para recibir cemento, piedra triturada y otros materiales para concluir su proyecto conocido como el Tren Maya. Debido a que no hay suministros locales de la piedra triturada necesaria para estabilizar las vías del tren, López Obrador llegó a un acuerdo con Cuba para importar balasto.