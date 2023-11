Se caldea la precampaña en México ante ataques del expresidente Fox a esposa de candidato opositor

ARCHIVO.- 26 de junio de 2023, Ciudad de México, México: El ex presidente mexicano Vicente Fox Quesada en la conferencia de prensa de la coalición ‘pasa por México’ anunciando la creación del Frente Amplio para México antes de las elecciones presidenciales de 2024, en un hotel en Ciudad de México. (Luis Barron / Eyepix Group/Future Publishing vía Getty Images)

Una semana después del arranque de las precampañas por la presidencia de México, las tensiones han comenzado a crecer entre bandos políticos tras los ataques que lanzó el expresidente Vicente Fox contra la esposa del candidato opositor Samuel García.

El equipo de campaña de García llevó el asunto ante el Instituto Nacional Electoral (INE), quejándose de Fox (2000-2006) por supuesta “violencia política con elementos de género”, según denunció Jorge Álvarez Máynez, diputado del opositor Movimiento Ciudadano (MC) y coordinador de la precampaña de García.

El sábado Fox publicó comentarios de tinte misógino en la red social X, antes Twitter, contra Mariana Rodríguez, esposa de García. El mes pasado García se separó de la gobernación del estado de Nuevo León, en el norte del país, para lanzarse a la presidencia por el MC.

Fox, que no participa en las elecciones de junio de 2024, llegó a la presidencia en el 2000 apoyado por el conservador Partido Acción Nacional (PAN), pero años después se distanció de esa organización.

Tras la polémica que desataron la publicación y la queja ante el INE —consignada el domingo por Álvarez Máynez ante la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de ese instituto—, la plataforma X suspendió la cuenta del expresidente, anunció Fox el lunes por la noche en Instagram.

“Quiero informarles que mi cuenta de Twitter ha sido suspendida sin notificación alguna y de forma arbitraria. Estamos trabajando para resolver este problema”, señaló el político en un breve mensaje.

Álvarez Máynez acusó al expresidente de “vulnerar los derechos políticos-electorales, así como la normativa electoral y los principios que rigen un proceso comicial”, señala el texto de la queja que se dio a conocer el lunes.

“Nosotros queremos detener esa guerra sucia. Que sepan que va haber consecuencias”, dijo Álvarez Máynez a The Associated Press al explicar las razones que lo llevaron a presentar la queja ante el INE, la cual será evaluada en los próximos días luego de la presentación de información para complementar la denuncia.

Álvarez Máynez indicó que los comentarios contra Rodríguez tienen una “orientación política”, y acusó a la derecha mexicana de recurrir a un “audio falso” e “inventos” sobre los padres de García para afectar su imagen.

“Pasó en la elección del 2006; se contaminó mucho con la guerra sucia... Nos preocupa mucho que se está enrareciendo demasiado el ambiente preelectoral”, agregó.

Hasta el momento las autoridades electorales no han ofrecido una respuesta a la queja, de fecha 26 de noviembre.

El período de las precampañas comenzó el 20 de noviembre y se extenderá hasta el 18 de enero. La campaña formal será entre el 1 de marzo y el 29 de mayo del 2024.

Los comentarios de Fox generaron reacciones de rechazo en las redes sociales. Una de las primeras en responder fue Rodríguez, la aludida, quien acusó a Fox de incurrir en “violencia”.

“Soy una mujer, soy licenciada, soy empresaria, soy esposa y soy madre. No le permito que me hable así a mí, ni a ninguna otra mujer. No somos accesorios, ni objetos, ni puede faltarnos al respeto, y menos de esa forma tan vulgar”, dijo Rodríguez, influencer de redes sociales y empresaria de 28 años que alcanzó notoriedad en los comicios regionales del 2021 al apoyar a García durante la campaña por la gobernación de Nuevo León, que ganó su esposo.

A las críticas contra Fox se sumó Xóchitl Gálvez, candidata presidencial de la coalición opositora Fuerza y Corazón por México y quien formó parte del equipo de Fox durante su gobierno.

Rechazó las afirmaciones de su exjefe y expresó el sábado en X que “si atacan a una nos atacan a todas”. Añadió: “Mi lucha es contra la violencia hacia las mujeres, venga de quien venga, vaya contra quien vaya”.

En septiembre, el exmandatario atacó en X a la exalcaldesa capitalina Claudia Sheinbaum, candidata presidencial del oficialismo, por su religión y el origen extranjero de su familia. En esa oportunidad, Gálvez también rechazó las afirmaciones de Fox, quien poco después borró los comentarios ante la ola de críticas.