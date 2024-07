Abogado de ‘El Mayo’ Zambada dice que su cliente fue ‘secuestrado a la fuerza’ por hijo de ‘El Chapo’

Share via

El abogado que representa al capo de la droga capturado Ismael “El Mayo” Zambada refutó las afirmaciones de que su cliente había sido engañado para abordar un avión con destino a Estados Unidos para ser arrestado el jueves, alegando que en cambio había sido “secuestrado por la fuerza” por un hijo del infame Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera.

Zambada, de 76 años, fue detenido después de llegar a un pequeño aeropuerto cerca de El Paso, junto con Joaquín Guzmán López, un hijo de 38 años de El Chapo, cofundador del cártel de Sinaloa junto con Zambada.

El abogado, Frank Pérez, rechazó los informes de que Zambada, quien se declaró inocente de una serie de cargos de tráfico de drogas, armas y lavado de dinero, se había entregado o había sido engañado para subir al avión.

“Mi cliente no se entregó ni negoció ningún término con el gobierno de Estados Unidos. Joaquín Guzmán López secuestró a mi cliente por la fuerza”, dijo Pérez en un comunicado publicado por primera vez por The Times. “Fue emboscado, arrojado al suelo y esposado por seis hombres con uniformes militares y Joaquín. Le ataron las piernas y le colocaron una bolsa negra en la cabeza. Luego lo arrojaron a la parte trasera de una camioneta y lo llevaron a una pista de aterrizaje. Allí, lo obligaron a subir a un avión, Joaquín le ató las piernas al asiento y lo trajeron a Estados Unidos contra su voluntad”.

Pérez dijo que las únicas personas en el avión eran “el piloto, Joaquín y mi cliente”.

Guzmán López enfrenta acusaciones federales en Chicago y Washington, D.C., por tráfico de drogas y su papel de líder en el cártel de Sinaloa. Los registros judiciales no muestran que haya presentado ninguna declaración. Su abogado no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Un portavoz del Departamento de Justicia de Estados Unidos se negó a hacer comentarios en respuesta a una pregunta sobre la declaración de Pérez o sobre el estado de Guzmán López.

Fuentes familiarizadas con la situación que no estaban autorizadas a hablar públicamente sobre los arrestos dijeron previamente a The Times que Zambada había sido engañado de alguna manera para abordar el avión que lo trajo a suelo estadounidense.

“Una travesura épica, única en la vida”, dijo una fuente de las fuerzas del orden que trabaja en México sobre el arresto de Zambada. “El viejo fue engañado”.

Según Pérez, quien habló brevemente con The Times después de emitir la declaración, Zambada fue engañado al ser llamado a una reunión con Guzmán López, un líder de la facción del cartel conocida como Los Chapitos.

Zambada, conocido por su capacidad de elusividad después de más de cuatro décadas prófugo sin ser capturado, viajaba con un equipo de seguridad relativamente ligero, dijo Pérez.

Tomado por sorpresa, Zambada fue dominado, dijo el abogado.

California Funcionario de EEUU dice a AP que "El Mayo" Zambada subió a avioneta engañado antes de ser detenido

Varias fuentes policiales han dicho que el esfuerzo que impulsó la captura de Zambada fue liderado por el FBI y la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional. No está claro hasta qué punto las agencias estadounidenses estuvieron involucradas en la orquestación del vuelo que transportaba a los dos hombres, o en el supuesto secuestro, si es cierto.

Las autoridades mexicanas no estuvieron involucradas, dijeron los funcionarios allí.

“Usted pregunta si fue una entrega, si fue una captura”, dijo Rosa Icela Rodríguez, secretaria de seguridad de México, a los periodistas esta semana. “Eso es parte de la investigación y parte de la información que esperaríamos del gobierno de los Estados Unidos”.

Zambada es una leyenda viviente en el tráfico de drogas mexicano, habiendo convertido al cártel de Sinaloa en un imperio multimillonario que envía cocaína, metanfetamina, fentanilo y otras drogas ilícitas a todo el mundo. Estados Unidos había ofrecido una recompensa de 15 millones de dólares por su captura, y altos funcionarios estadounidenses elogiaron su detención esta semana como un golpe masivo. El presidente Biden dijo que ayudaría a “salvar vidas estadounidenses”.

Pero exactamente cómo los funcionarios estadounidenses llevaron a cabo los arrestos ha seguido siendo tema de rumores, especulaciones e informes contradictorios. Una versión, reportada por el Wall Street Journal, dijo que Zambada había sido atraído al avión esperando inspeccionar pistas de aterrizaje clandestinas. Otros alegaron que la artimaña era una elaborada historia de tapadera y que Zambada se había entregado en secreto con la promesa de reunirse con un hijo, Vicente Zambada Niebla, quien testificó contra El Chapo y ahora se cree que está bajo protección de testigos.

Si las declaraciones de Pérez son ciertas, la captura de Zambada representaría una traición masiva por parte de Guzmán López, quien podría recibir indulgencia de las autoridades estadounidenses después de entregar en mano a uno de los fugitivos más buscados del planeta.

El hermano de Guzmán López, Ovidio Guzmán López, de 34 años, fue extraditado de México el año pasado y se declaró inocente de los cargos que lo acusaban de ser uno de los líderes de Los Chapitos. Ha sido encarcelado en Chicago, donde su caso sigue pendiente.

Su padre, Guzmán Loera, está cumpliendo cadena perpetua en una prisión federal de Estados Unidos tras una condena en 2019. Alojado en una instalación aislada apodada el “Alcatraz de las Montañas Rocosas”, está bajo estrictas medidas de seguridad que limitan su contacto con el mundo exterior.

Algunos observadores señalaron que los registros de la Oficina Federal de Prisiones indican que Ovidio Guzmán López fue “liberado” el 23 de julio, solo dos días antes de los arrestos, lo que alimentó la especulación de que había un aviso previo de un complot con su hermano para entregar a Zambada.

Un portavoz del Departamento de Justicia dijo en un correo electrónico el viernes: “Ovidio Guzmán López todavía está bajo custodia de Estados Unidos”.

Los registros judiciales muestran que Ovidio Guzmán López tiene programada una comparecencia ante el tribunal el 30 de septiembre. Una fuente familiarizada con su caso, que no estaba autorizada a hablar públicamente, dijo que lo habían trasladado a custodia protectora, no lo habían liberado.

Las familias Guzmán y Zambada han estado entrelazadas durante mucho tiempo, a través de asociaciones comerciales y lazos familiares. El hijo de Zambada, Zambada Niebla, de 49 años, conocido como “El Vicentillo”, se refirió con frecuencia a El Chapo como su “compadre” durante su dramático testimonio en el juicio de 2019, y describió cómo los dos líderes del cártel habían bendecido su decisión de abandonar el tráfico de drogas y buscar un acuerdo con las autoridades estadounidenses.

Zambada Niebla también estuvo representado por Pérez, el abogado de su padre.

Dos hijos más de Zambada se han enfrentado a la justicia en Estados Unidos, junto con su hermano, Jesús “El Rey” Zambada, quien también testificó contra El Chapo.

“Eran socios”, dijo Jesús Zambada sobre los líderes del cartel en el estrado de los testigos, contando cómo él y su hermano habían acordado enviar un helicóptero para rescatar a El Chapo después de su fuga de una prisión de alta seguridad en México en 2001.

Aunque los grupos armados que afirman lealtad a Zambada han participado en guerras contra cárteles rivales en otras partes de México, el estado de Sinaloa, en la costa del Pacífico, ha estado relativamente tranquilo en los últimos años, una paz que algunos han atribuido a Zambada negociando treguas y tratando de evitar el derramamiento de sangre en su propio patio trasero.

Sin embargo, ha habido estallidos ocasionales de violencia, incluso en 2019 después de que el hijo de El Chapo, Ovidio, fuera capturado por primera vez. Ese incidente provocó que hombres armados inundaran las calles de la capital del estado, Culiacán, y se enzarzaran en tiroteos con las fuerzas de seguridad mexicanas. Ovidio, conocido como “El Ratón”, fue finalmente liberado y recapturado en enero de 2023 por las autoridades mexicanas.

En su Evaluación Nacional de Amenaza de Drogas de 2024, la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos describió “luchas de poder internas y alianzas fluctuantes” en la cúpula del cártel.

“El Cártel de Sinaloa no tiene un líder. En cambio, el ‘paraguas’ del cártel cubre cuatro organizaciones criminales separadas pero que cooperan”, dijo la DEA. “Esta estructura teóricamente da a los jefes de los grupos de narcotráfico independientes la capacidad de compartir recursos -como rutas de contrabando, contactos corruptos, acceso a proveedores de productos químicos ilícitos y redes de lavado de dinero- sin compartir ganancias o tener que responder a una cadena principal de mando”.

Otro de los hijos de Zambada, Ismael Zambada-Sicairos, nacido en 1982 y conocido como “Mayito Flaco”, se encuentra actualmente prófugo en México, buscado por la DEA por su presunto papel de liderazgo en la operación de su padre.

Se cree que el mayor de los Zambada tiene mala salud; las autoridades estadounidenses han dicho anteriormente que sufre de diabetes. Las fotos publicadas después de su captura lo muestran demacrado y ceñudo a la cámara, con cabello oscuro y bigote. Las transcripciones hechas públicas después de su comparecencia inicial ante el tribunal el viernes dicen que estuvo sentado en una silla de ruedas durante parte del procedimiento.

Miguel Ángel Vega, periodista que cubre el crimen organizado para el periódico sinaloense Ríodoce, dijo que el estado está en vilo y que muchos temen que la violencia pueda estallar en cualquier momento.

“Hay tensión en este momento”, dijo Vega. “Todo el mundo espera que algo suceda. Obviamente, hay miedo”.

En su única entrevista pública, Zambada le dijo a la revista mexicana Proceso en 2010 lo que predijo que sucedería si lo mataban o capturaban algún día.

“Después de unos días, veríamos que nada había cambiado”, dijo. “El problema de las drogas involucra a millones. Si los jefes son encarcelados o asesinados, sus reemplazos ya están esperando”.

La redactora del Times Kate Linthicum en la Ciudad de México contribuyó a este informe.

