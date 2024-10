Denuncian a exgobernador y exestrella del fútbol mexicano por presunto intento de violación

Share via

El exgobernador y exestrella de la selección mexicana de fútbol Cuauhtémoc Blanco fue denunciado ante una fiscalía estatal que abrió una investigación por un presunto intento de violación a una mujer, informó el viernes un agente estatal.

Blanco fue denunciado días atrás en la Fiscalía de Morelos por presuntamente intentar violar a una mujer en el 2019 cuando era gobernador, dijo a The Associated Press un agente estatal que habló en condición de anonimato porque no está autorizado para hablar del caso, que está en fase de investigación.

La fiscalía no dio detalles de la fecha en que se presentó la denuncia ni sobre los hechos.

El proceso contra Blanco se da a conocer después de que el exfutbolista dejara a finales de agosto la gobernación del estado central de Morelos, donde estuvo desde el 2018, para asumir un curul en la Cámara de Diputados por el partido gobernante Morena.

Según reportaron el viernes medios locales, la mujer implicada en el caso habría trabajado en una secretaría estatal cuando Blanco era gobernador de Morelos.

Hasta el momento el congresista no se ha pronunciado sobre la denuncia que presentaron en su contra. La AP envió un correo a Blanco para solicitar una reacción pero aún no ha obtenido respuesta.

No es la primera vez que Blanco aparece envuelto en un escándalo. Hace dos años se filtró en los medios una fotografía del 2018 en la que aparecía el exgobernador junto con tres hombres identificados como líderes de bandas locales de narcotraficante.

En esa oportunidad Blanco le restó importancia al hecho asegurando que desconocía la identidad de las personas que aparecían en la imagen. “Me he tomado muchísimas fotos... cuando era futbolista”, comentó el exgobernador, y recordó cuando fue visto en una fotografía junto al hijo del encarcelado capo mexicano Joaquín “El Chapo” Guzmán. “Yo no sabía ni quién era, pero como soy tan buena gente, me saco fotos con todo mundo”.

Durante su carrera como futbolista profesional Blanco era conocido por su estilo combativo.