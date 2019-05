Solicitantes de asilo vulnerables son enviados a México para esperar sus audiencias

Inicialmente no estaba claro qué había sucedido con Hernández y las otras mujeres que no se presentaron allí. El juez de inmigración Nathan Herbert le preguntó a Rivas y a un abogado que representaba al gobierno. Ninguno de los dos sabía. El magistrado solicitó al abogado gubernamental que lo averiguara, aunque después de la audiencia reconoció que aún no sabía.