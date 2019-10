Columna: He escrito mucho sobre la violencia doméstica. Esta vez es personal. Mi amiga fue asesinada por su esposo

En la noche del 8 de enero de 2018, estaba en la ciudad de Nueva York, justo saliendo de un teatro de Broadway cuando sentí que mi teléfono vibraba. Era Charles Roberts, el padre de 99 años de Susan Roberts, mi querida amiga de la universidad.

"¡Charles! ¡Feliz año nuevo! ¿Qué pasa?”

“Ese bastardo mató a Susan”, dijo con voz quebrada.

Mis rodillas comenzaron a ceder; me apoyé en una pared en el vestíbulo del teatro en busca de apoyo.

Charles solo podía referirse a una persona: el marido de Susan, Mark Long, el hombre con el que se casó en septiembre de 2015 después de un torbellino de noviazgo.

¿Cómo podría ser esto?

Susan y yo habíamos sido amigas durante 40 años. Compañeras en todo cuando éramos estudiantes en California, pasábamos el rato en el bar de Brennan, compartiendo las fiestas con extraños y nos ayudamos a escribir las tareas de inglés. Pasamos muchos fines de semana en la casa de sus padres en Los Gatos, cerca de San José. Fui la dama de honor en su primera boda.

Susan tenía un gran ingenio y un gran corazón. Ella era sofisticada; su padre era un coronel de la Fuerza Aérea convertido en hombre de negocios, y la familia era muy cosmopolita, leída y buena. La única niña y la más joven en una familia de siete, fue amada y malcriada. El yate de su padre, el Susan Jean, fue nombrado por su bebé.

Susan, abogada, trabajó como analista para el Departamento de Servicios Sociales del estado en la división que supervisa los hogares de crianza y las instalaciones de cuidados críticos.

Susan no fue víctima de nadie.

A lo largo de los años, nuestra cercanía había aumentado y disminuido, pero nuestro vínculo se mantuvo fuerte.

Aunque había vivido en Sacramento durante muchos años, Facebook le facilitó a Susan volver a conectarse con amigos de sus días de escuela preparatoria en la península de Palos Verdes. Fue a través de un amigo mutuo de la escuela preparatoria que conoció a Long, un contratista en Temecula.

También era un alcohólico secreto y enfrentaba una gran cantidad de problemas físicos relacionados con su consumo de alcohol.

Hasta el día de hoy, creo que Susan, que había estado soltera durante años, se enamoró de su foto de perfil de Facebook. Es una hermosa foto en blanco y negro. Su ala del sombrero está baja sobre su frente. Nunca adivinarías que estás mirando la cara de un sociópata. Tampoco ella.

:: ::

He pasado gran parte de mi carrera escribiendo sobre violencia doméstica, sobre hombres que asesinan a las mujeres que profesan amar. Incluso las más fuertes entre nosotras pueden caer presas.

Mi colega Nicole Santa Cruz informó el mes pasado que si bien la tasa de homicidios en general está disminuyendo, ha habido un aumento inquietante en el número de mujeres víctimas, la mayoría de las cuales son asesinadas por parejas íntimas o personas que conocen. Los expertos en violencia doméstica no saben explicar por qué.

Solíamos hablar mucho sobre la violencia de pareja, pero ya no hablamos tanto. En estos días, estamos más en sintonía con los tiroteos masivos. La violencia doméstica casi siempre tiene lugar a puerta cerrada.

A menudo, ves las banderas rojas en retrospectiva: él está controlando, aislada; ella sigue caminando hacia las puertas. Con Long, no vi ninguno de estos signos. No tenía antecedentes de violencia, no tenía ex esposas. En su boda, él parecía genuinamente conmovido, e incluso derramó lágrimas de alegría.

El memorial de Susan tuvo lugar en Los Gatos el 12 de mayo de 2018. En la recepción, conocí a una mujer encantadora llamada Louise Graham, una auxiliar de salud de 52 años de Belice que trabajaba para el hermano de Susan, Bill Roberts, y que se acercaba al final de su lucha contra el cáncer.

Quince días después del memorial de Susan, Louise, madre soltera de dos hijos, faltó al trabajo. La habían golpeado y después ahogado en su bañera, supuestamente por su compañero, a quien estaba dejando.

Bill murió unas semanas después.

Por segunda vez en menos de un año, Charles Roberts despidiendo a uno de sus hijos.

:: ::

Susan llevaba casada poco más de dos años cuando llegó a la conclusión de que se había casado con un alcohólico parásito. Ella me dijo, y testifiqué esto en la corte, que había cometido un error.

El 2 de enero de 2018, le dijo a Long que todo había terminado. Ella le dijo que podía mudarse a la habitación extra hasta que encontrara un lugar.

Ella le preguntó al único amigo de Long si podía ayudarlo a llevarlo a rehabilitación. Se iría de Sacramento por un tiempo con su padre en Los Gatos.

“No hay ahogamientos dobles”, le escribió a la amiga de Long. “Sálvate a ti mismo primero. Me preocupo mucho por Mark, pero él ha matado mis sentimientos de romance”.

Dos noches después, Long impactó con un hacha su nuca 11 veces. Tenía heridas en el dorso de sus manos; él la atacó mientras ella estaba de espaldas a él.

Tres días después de eso, cuando el cuerpo comenzaba a oler, un equipo SWAT de la policía de Sacramento irrumpió para arrestar a Long.

El torso de Susan estaba boca abajo en el suelo. Una tabla de cortar estaba encajada debajo de su hombro. Una sierra circular estaba en el mostrador, todavía enchufada. Cerca, sus piernas cortadas estaban en bolsas.

En una entrevista grabada en video con la policía, Long dijo que no podía recordar nada. Dijo que él y Susan tuvieron un matrimonio “fenomenal”.

Para cuando testificó 19 meses después, sin embargo, había inventado una historia de defensa personal tan frágil que los miembros del jurado lo condenaron por asesinato en primer grado en su primer día de deliberaciones.

:: ::

El 18 de septiembre de 2018, unos tres meses antes de cumplir 100 años, Charles Roberts murió por causas naturales. Nunca pudo ver al asesino de su hija condenado.

En la sentencia de Long el viernes, el juez permitió a la fiscal Caroline Park reproducir un video homenaje de 10 minutos a Susan, con docenas de fotos. Ella tenía una hermosa sonrisa.

Charles “Rob” Roberts, el hermano mayor de Susan, pidió que el juez de la Corte Superior del condado de Sacramento, Eugene Balonon, imponga la pena más severa que la ley permite.

"¿Cómo cuantificas el sufrimiento y el dolor y el impacto provocado por un acto tan depravado y horrible?”, preguntó el hermano de Susan, con la voz quebrada. “¿Cómo se mide el corazón roto de un anciano que perdió al amor de su vida, su única hija? Como tirar una piedra en un estanque, las olas de impacto se extienden hacia afuera ”.

Balonon sentenció a Long, de 61 años, a 25 años de vida por el asesinato, y otro año por usar un arma. Será elegible para libertad condicional en 26 años, en caso de que viva tanto tiempo.

Después de que el juez terminó, un silencio cayó sobre la sala del tribunal. El único sonido que escuchamos fue el cierre metálico profundamente satisfactorio de las esposas que se colocaron sobre el asesino antes de que lo llevaran lejos.

