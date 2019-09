El debate que los demócratas han esperado: Joe Biden vs. Elizabeth Warren

Por fin, los votantes demócratas tendrán el enfrentamiento que muchos esperaban: Joe Biden y Elizabeth Warren en el mismo escenario del debate presidencial por primera vez.

Con eso, se ve un punto de unión en el camino para el Partido Demócrata.

Sólo 10 candidatos calificaron para el debate de los demócratas en septiembre antes de la fecha límite del miércoles. ABC, la red patrocinadora del evento, ya había anunciado que significaría una noche de debate, el 12 de septiembre.

Dos candidatos principales, el ex vicepresidente que es el favorito y la senadora de Massachusetts cuya campaña ha estado cobrando impulso, personifican las grandes opciones que enfrentan los demócratas sobre lo que representan y cuánto cambio se necesitará si derrocan al presidente Trump.

Warren quiere sacudir las cosas, Biden quiere calmar las cosas. Ella pide cambios tectónicos en la economía y la política de EE.UU. Propone reformas más incrementales.

Para muchos, Biden es el candidato racional, con votantes atraídos no por pasión, sino por la creencia de que es su apuesta más segura para vencer a Trump. Para otros, Warren es la candidata del corazón, atrayendo a miles de fanáticos cantando en manifestaciones que ignoran las dudas sobre su capacidad de elección.

Con Warren aumentando constantemente en las encuestas para ganar un lugar en el nivel superior de candidatos, acercándose a Biden y su rival a la izquierda del partido, el senador Bernie Sanders de Vermont, muchos demócratas prevén una colisión Warren-Biden al final del camino electoral.

"¿Los demócratas quieren a alguien tan radical, extremista en el buen sentido, como Franklin Delano Roosevelt propone un cambio fundamental o alguien como Biden propone normalidad o continuidad?”, preguntó Robert Kuttner, autor progresivo de un próximo libro “The Stakes: 2020 and the Survival of American Democracy.”



Elaine Kamarck, miembro del Comité Nacional Demócrata que no ha respaldado a ningún candidato, dijo que creía que Warren “es la única persona en la carrera electoral que podría superar a Biden. Puedo verlo limitarse a una contienda de dos personas”.

Los demócratas están muy lejos de ese punto. Biden todavía lidera por márgenes de dos dígitos en la mayoría de las encuestas. Y es difícil ver cómo Warren puede tener éxito a menos que Sanders, quien todavía ocupa el segundo lugar en la mayoría de las encuestas, se desvanezca.

Pero lograr que Biden y Warren estén en el mismo escenario podría ayudar a votantes como Gretchen Peterson, una jubilada de Altoona, Iowa, quien es fanática de Biden debido a sus años como vicepresidente de Barack Obama, pero que encuentra la energía de Warren cada vez más atractiva.

“Si están juntos en el escenario del debate, los estaré observando”, dijo Peterson.

Cuando los estándares del DNC fueron más indulgentes para los debates de junio y julio, 20 candidatos calificaron y se dividieron en dos debates de 10 candidatos cada uno. En ninguna de las dos primeras rondas, Biden y Warren se colocaron en el mismo escenario.

Para los debates de septiembre y octubre, el DNC endureció sus requisitos de calificación. Eso dejó a todos menos 10 en el exterior mirando hacia adentro. Más allá de Biden, Warren y Sanders, los senadores Kamala Harris, Amy Klobuchar y Cory Booker calificaron, al igual que el alcalde de South Bend, Ind., Pete Buttigieg; el ex secretario de Vivienda Julián Castro; el ex representante Beto O’Rourke y Andrew Yang, el emprendedor tecnológico.

Entre los no calificados, Tom Steyer, el activista político multimillonario, fue el más cercano. Según las reglas del DNC, haría el debate de octubre si una encuesta lo muestra con al menos un 2% de apoyo.

ABC News anunció el jueves que el debate de septiembre, que se llevará a cabo en Texas Southern University en Houston, durará tres horas, a partir de las 5 p.m. (PDT). Los candidatos podrán hacer una declaración de apertura y se les dará 75 segundos para responder las preguntas de los moderadores y 45 segundos para las refutaciones.

En cuanto a Warren y Biden, a pesar de sus diferencias evidentes, los dos tienen algunas similitudes: ambos enfatizan las raíces de la clase trabajadora, la suya en Pensilvania y la de ella en Oklahoma. Ambos deben su prominencia en parte a la administración de Obama, él como vicepresidente, ella como asesora llamada para establecer la Oficina de Protección Financiera del Consumidor. Ambos tienen la edad suficiente (él 76 y ella 70) que ninguno de los dos habría tenido muchas posibilidades de postularse a la presidencia de no haber sido por la derrota de Hillary Clinton en 2016.

Pero aportan a la campaña 2020 visiones y objetivos del mundo muy diferentes: Warren apunta no sólo a vencer a Trump, sino también a librar a Estados Unidos de las inequidades estructurales que ella cree que contribuyeron al ascenso del ahora primer mandatario. Biden tiene como objetivo centrar la energía de los demócratas en deshacerse de Trump, pidiendo más cambios de política incrementales y un retorno a la normalidad de la era de Obama.

Warren cree que los votantes están en general insatisfechos con el status quo; Biden que en su mayoría están aterrorizados por otro término de Trump.

Una encuesta de julio del Wall Street Journal / NBC News encontró que el partido se dividió sobre cuánto cambio se necesita.

La encuesta encontró que el 54% de los votantes demócratas primarios dijeron que preferían un candidato que proponga políticas a gran escala que cuestan más y podrían ser más difíciles de aprobar; Warren era su candidato favorito.

Alrededor del 41% prefirió a alguien que favorece cambios a menor escala que serían más fáciles de implementar; Biden fue su mejor opción.

En una división típica entre los dos, ambos proponen grandes cambios en la atención médica. Pero Warren admite reemplazar el sistema actual con Medicare para todos; Biden quiere mejorar la reforma de salud de la era Obama, la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio.

Los dos no se han estado bombardeando directamente el uno al otro, y no está claro si lo harían juntos en el escenario del debate.

“Cada uno de ellos se da cuenta de que un bombardeo sólo ayudaría a Trump”, dijo el ex representante Barney Frank (D-Mass.).

Cuando se le preguntó sobre el debate de Warren, Biden dijo el miércoles: “Sólo voy a ser yo, y ella será ella, y dejaremos que la gente haga sus juicios. Tengo un gran respeto por ella”.

Aún así, los dos han estado tomando golpes velados que presagian una próxima colisión.

En un discurso ante el Comité Nacional Demócrata en San Francisco la semana pasada, el objetivo de Warren era inconfundible:

“Algunos demócratas en Washington creen que el único camino a seguir es hacer un cambio incremental, algunos ajustes aquí y algunos empujones allá", dijo. “No. Este es un momento de crisis... Estoy aquí con un mensaje para los demócratas: este no es el momento para pequeñas ideas”.

En su último anuncio televisivo, Biden criticó a los patrocinadores no identificados de “Medicare para todos”.

“Obamacare es personal para mí", dijo en el anuncio. “Cuando veo que el presidente intenta derribarlo y otros proponen reemplazarlo y comenzar de nuevo, eso es algo personal para mí. Tenemos que construir sobre lo que hicimos”.

Algunos de sus patrocinadores y sustitutos son más contundentes.

"Él dirige la campaña al estilo Warren Harding y ofrece un retorno a la normalidad, mientras que ella ofrece una visión de un Estados Unidos mejor”, dijo Adam Jentleson, un partidario de Warren que fue asesor de Harry Reid, ex líder demócrata del Senado. “Está diciendo que deberíamos volver a una época en la que te gustaba cómo eran las cosas. Ella dice que las cosas podrían ser mejores”.

El equipo de Biden argumenta que los debates sobre las diferencias de política y estilo son un lujo para un partido que debe enfocarse en vencer a Trump.

“Si nos distraemos como partido y comenzamos a pensar en cuestiones de política en abstracto y olvidamos de qué se trata todo esto, vamos a darle a Donald Trump otros cuatro años”, dijo Dick Harpootlian, un senador estatal de Carolina del Sur que es un antiguo simpatizante de Biden.

Warren se arriesgaría a la pérdida de estados cruciales del medio oeste donde Trump recogió votantes indecisos para ganar en 2016, argumentó. "¿Votarán por alguien que tenga una carrera como profesora de Harvard, una senadora de Massachusetts que represente al ala liberal del partido?”

Los dos también tienen estilos de campaña que no podrían ser más diferentes.

El discurso mudo de Warren es disciplinado y con mensaje; su superpoder es la capacidad de explicar problemas en términos simples. Algunos críticos encuentran su estilo pedante. Biden es un virtuoso de la compasión, sus discursos son más conversacionales y divagantes. Ese estilo lo ha metido en problemas con errores y equivocaciones.

Después de que Warren habla, su campaña perfecciona un grupo de fotos que funciona con precisión en la línea de montaje. Eso ha permitido que decenas de miles de personas obtengan imágenes que la campaña espera se publiquen en las redes sociales. La escena en un evento de Biden es de un caos genial: él se deja enjambrar por los seguidores después de sus discursos, tomando selfies mientras es seguido por una multitud que se mueve con él, al estilo ameba.

Los votantes están mirando los debates para resolver esas fortalezas y debilidades. Gretchen Peterson, de Iowa, dice que estaba impresionada con los planes de política de Warren y su capacidad para atraer a 15.000 personas a su manifestación en Seattle, pero espera “más aclaraciones sobre su plan para los votantes negros”.

Por otro lado, dijo Peterson, Biden necesita encontrar formas de atraer a más votantes jóvenes y perfeccionar su estilo de hablar. “Sus errores no ayudan”, dijo.

