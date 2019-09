Joe Biden y Elizabeth Warren: ’Frenemies” desde hace mucho tiempo, ahora rivales 2020

Los principales y más progresistas precandidatos del campo demócrata se enfrentan a los senadores Bernie Sanders y Elizabeth Warren en la primera noche de los debates en Detroit.Los otros candidatos en el escenario son el gobernador de Montana Steve Bullock; el alcalde de South Bend, Indiana, Pete Buttigieg; el ex representante de Maryland John Delaney; el ex gobernador de Colorado John Hickenlooper; la senadora de Minnesota Amy Klobuchar; el ex representante de Texas Beto O’Rourke; el representante de Ohio Tim Ryan; y la autora de autoayuda espiritual Marianne Williamson.CNN es la anfitriona del debate que comenzó a las 5 p.m. en el Pacífico.Los candidatos centristas atacan a Warren y Sanders por los planes de Medicare para todosLa división demócrata sobre cómo hacer que el cuidado de la salud sea más asequible estuvo a la vista desde los primeros minutos del debate, cuando los candidatos moderados apuntaron a los planes de “Medicare para todos” defendidos por los senadores Bernie Sanders de Vermont y Elizabeth Warren de Massachusetts.El ex representante de Maryland John Delaney, el gobernador de Montana Steve Bullock, la senadora de Minnesota Amy Klobuchar, el representante de Ohio Tim Ryan y otros candidatos advirtieron que millones de trabajadores estadounidenses y miembros de sindicatos con beneficios de salud basados en el trabajo perderían su cobertura bajo un plan Medicare para todos."No tenemos que ser el partido que quita beneficios”, advirtió Delaney, sugiriendo en cambio que los demócratas deberían permitir a los estadounidenses elegir entre la cobertura del gobierno o el seguro comercial.Muchos demócratas, incluyendo al ex vicepresidente Joe Biden, están presionando por una llamada “opción pública” que permitiría a los estadounidenses que no les gusta su plan de salud comercial comprar un plan de gobierno.Pero Sanders y Warren defendieron enérgicamente sus planes para reemplazar toda la cobertura de salud en EE. UU. con un solo plan gubernamental basado en Medicare, argumentando que es la única manera de asegurar que los pacientes no se vean afectados por facturas médicas que no pueden pagar.Y criticaron a sus opositores por plantear el espectro de interrupciones generalizadas en el paso a un plan nacional de salud. “Dejen de usar puntos de discusión republicanos”, acusó Warren.Los candidatos atacan la propuesta de Warren sobre el ‘impuesto a la riqueza’El debate también reflejó un grupo de candidatos que han crecido mucho menos educados en sus desacuerdos sobre la agresividad de gravar a los ricos y hasta qué punto se debe repartir la riqueza de esos impuestos. La senadora de Massachusetts Elizabeth Warren habló de su “impuesto sobre el patrimonio”, el cual, según ella, recaudaría suficiente dinero para pagar la matrícula universitaria gratuita, la condonación de deudas universitarias, el pre-kindergarten universal, el cuidado infantil universal y otros programas. El impuesto se aplicaría a las familias más ricas de la nación. Pero otros en el escenario retrocedieron. Argumentaron que el impuesto propuesto podría ser inconstitucional y que los intentos similares en otras naciones fueron insuficientes, haciendo que los gobiernos abandonaran dichos impuestos sobre la riqueza. La senadora de Minnesota Amy Klobuchar, ex congresista de Texas Beto O’Rourke y el alcalde de South Bend Pete Buttigieg, dijeron que la visión que Warren y el senador de Vermont Bernie Sanders apoyan de la universidad pública gratuita para todos, es fundamentalmente injusta. “Mi problema con algunos de estos planes es que literalmente pagarían por los niños ricos, por los niños de Wall Street para ir a la universidad”, dijo Klobuchar.Candidatos comparten historias personales sobre la violencia armadaEl control de armas solía ser un tema radioactivo para los demócratas, pero la lista de candidatos de esta noche sonaba más unificada que nunca, ya que en gran medida estaban de acuerdo en la necesidad de leyes de armas más estrictas, incluyendo una nueva prohibición de armas de asalto.Varios candidatos mencionaron sus experiencias personales con la violencia armada y sus frustraciones al tratar de luchar por regulaciones más estrictas."Es la peor parte de ser alcalde”, dijo el alcalde Pete Buttigieg, de South Bend, Indiana, cuya ciudad está plagada de violencia con armas de fuego, y que señaló que estaba en la escuela secundaria en 1999 durante el tiroteo masivo en Columbine High School en Colorado. “La secundaria ya es bastante difícil sin tener que preocuparse si te van a disparar”.El ex gobernador de Colorado John Hickenlooper recordó haber visitado el cine en Aurora donde un pistolero masacró a cinéfilos en 2012.El gobernador de Montana, Steve Bullock, dijo que tenía un sobrino de 11 años, Jeremy, que fue asesinado a tiros en un patio de recreo.Esta es parte de la razón por la que los demócratas se han envalentonado cada vez más para tomar posiciones más agresivas sobre el control de armas: Años y años de tiroteos masivos han indignado al público y han llevado a un aumento del activismo liberal exigiendo leyes más duras.Y a diferencia del debate de las primarias presidenciales de 2008 entre Barack Obama y Hillary Clinton, cuando los candidatos trataron de evitar parecer demasiado liberales en el control de armas, a algunos de los candidatos de esta noche, el senador Bernie Sanders de Vermont y Bullock, se les preguntó en cambio sobre posiciones anteriores cuando parecían más conservadores en el control de armas.Sanders respondió alardeando de su calificación de D-menos de la National Rifle Assn, que era el enemigo público No. 1 para los candidatos en el escenario, quienes usaron el grupo para presionar también por una reforma financiera de las campañas."Esto se trata de la NRA”, dijo la senadora Amy Klobuchar de Minnesota, recordando cómo se reunió con el presidente Trump después de la masacre en la escuela en Parkland, Florida. “Observé y escribí cuando nueve veces dijo que quería una verificación universal de antecedentes”.Podría ser el final del camino para algunos candidatosAl menos la mitad de los candidatos en la etapa de esta noche saben que podrían estar en su debate final de la campaña.A partir de septiembre, el Comité Nacional Demócrata eleva el umbral de calificación: Los candidatos deberán tener 130.000 donantes y alcanzar al menos el 2% en varias encuestas.Hasta ahora, siete lo han logrado. Eso incluye a los cuatro candidatos principales: el ex vicepresidente Joe Biden y Sens. Kamala Harris, Bernie Sanders y Elizabeth Warren. También califican el senador Cory Booker, South Bend, Indiana, el alcalde Pete Buttigieg y el ex representante Beto O’Rourke.Andrew Yang, el empresario de tecnología, también dice que su campaña ha alcanzado el número de donantes necesarios.Algunos simpatizantes de Trump protestaron afuera del sitio donde se llevaba a cabo el debate demócrata. Los manifestantes llevaban carteles diciendo: “Si no lo amas, entonces vete”. Una mujer llevaba un cartel diciendo: “Jesús es amor”.