‘¿Quién le dio la información al denunciante? Porque es casi un espía’, afirmó Trump en un evento privado

El presidente Trump expresó disgusto, el jueves por la mañana, por la explosiva denuncia del delator, y consideró al oficial de inteligencia y a los asistentes de la Casa Blanca que lo ayudaron como “casi un espía”, al tiempo que sugirió que se trataba de una traición.

Durante un evento privado en Nueva York, Trump describió a los periodistas como “escoria” y se enfureció por los nuevos procedimientos de juicio político iniciados por los demócratas, impulsados ​​por la denuncia de un delator que alegó que Trump trató de forzar al líder de Ucrania para interferir en las elecciones de 2020.

El denunciante -aún no identificado- reconoció que no escuchó la llamada telefónica de Trump, del 25 de julio pasado, con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, pero citó información de más de media docena de funcionarios estadounidenses en los últimos cuatro meses como parte del “negocio oficial de interagencias”.

“Básicamente, esa persona nunca vio el informe, nunca escuchó la llamada… Oyó algo y decidió que él o ella, o quien demonios haya sido, es casi un espía”, consideró Trump.

“Quiero saber quién es la persona, quién le dio la información al denunciante. Porque es casi un espía”, continuó. “¿Saben lo que solíamos hacer en los viejos tiempos, cuando éramos inteligentes, cierto? Los espías y la traición… Solíamos manejarlo un poco diferente de lo que hacemos ahora”.

Trump habló en un evento privado en el Hotel Intercontinental de Nueva York, donde agradeció a la embajadora de Estados Unidos en las Naciones Unidas, Kelly Craft, y a su personal, en el cierre de cuatro días de reuniones en la Asamblea General de la ONU.

Alguien que asistió al evento proporcionó a Los Angeles Times una grabación de los comentarios del primer mandatario. Trump habló justo cuando Joseph Maguire, el director interino de inteligencia nacional, defendía al denunciante en una audiencia ante el Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, alegando que el individuo “hizo lo correcto” y siguió la ley “en cada paso del camino”.

El presidente mencionó al delator casi apenas comenzó con sus comentarios, desde un podio frente a un telón azulado, en el salón de baile del hotel, nuevamente afirmando que la llamada telefónica con Zelensky había sido “perfecta”.



La Casa Blanca dio a conocer su versión de la llamada el miércoles, y corrobora en gran medida la denuncia del delator. Después de que Zelensky solicitó comprar misiles antitanque estadounidenses para combatir a los separatistas respaldados por Rusia, Trump respondió pidiendo “un favor”, incluida la ayuda para investigar a Joe Biden, el ex vicepresidente y candidato a la nominación presidencial demócrata.

En sus comentarios, Trump citó su incómoda reunión con Zelensky, el miércoles, donde se les preguntó a ambos líderes sobre el quid pro quo implícito detallado en el resumen de la llamada y la denuncia del delator.

“Dijeron: ‘¿Te presionó?’”, comentó Trump, describiendo la pregunta a Zalensky, quien respondió que no había sentido ninguna “presión”, aunque también remarcó que no quería involucrarse en una disputa política de Estados Unidos.

“Ya saben, estos animales en la prensa”, continuó Trump. “Son animales; algunos de los peores seres humanos que jamás hayan conocido”.

Alguien en la sala gritó: "¡Noticias falsas!”, para incitar aún más al presidente.

“Son escoria”, continuó Trump. “Muchos de ellos son basura, y también hay algunos buenos reporteros, pero no hay muchos de ellos, para ser sinceros”.

Luego acusó al senador Christopher S. Murphy (D-Connecticut), quien se reunió con Zalensky en Kyiv este mes, de presionar al líder ucraniano para acusar a Trump de comportamiento inapropiado. “Los senadores demócratas fueron allí e intimidaron al tipo”, señaló el presidente, imitando la voz de Murphy por un momento. “‘Será mejor que hagas esto o no obtendrás dinero del Congreso’. Oh, ya veo, ¿eso está bien?”.

“Y también tenemos a ‘Sleepy Joe Biden’, quien es tonto como una roca”, continuó Trump. “Este tipo ya era tonto en su mejor momento, y no está pasando por su mejor momento en la actualidad. Es tonto como una roca. Entonces, tenemos a Sleepy Joe y a su hijo, quien tiene muchos problemas, fue expulsado de la Marina -No voy a decirlo, es un problema... así que no me adentraré en los por qué-. Lo expulsaron de la Marina y ahora este chico va a Ucrania, sale con millones de dólares, se convierte en consultor por $50.000 al mes y no sabe nada en comparación con nadie en esta empresa. Es un fulano. No sabe nada, y obtiene $50.000”.

Hunter Biden fue dado de baja de la Marina en 2014 después de dar positivo en un examen por cocaína. De 2014 a 2019, se desempeñó en el directorio de Burisma Holdings, la compañía de gas privada más grande de Ucrania, cuyo propietario fue objeto de escrutinio por parte de fiscales de ese país por posible abuso de poder y enriquecimiento ilegal. Hunter Biden no fue acusado de ningún delito en la investigación.

Mientras continuaba hablando, el primer mandatario expresó más consternación de que fuera él el investigado, y no Biden. “Están hablando de mí y yo no hice nada”, aseveró, evadiendo ligeramente el tema. “No sé si soy la persona más inocente del mundo”.

