Los aliados de Trump y demócratas intercambian ataques sobre el juicio político

En un día de amargo combate partidista, los aliados del presidente Trump y sus antagonistas demócratas acudieron a los programas de entrevistas de la nación el domingo para presentar puntos de vista estrictamente opuestos sobre la investigación de juicio político que azotó a Washington la semana pasada como un tornado, dejando de lado casi todas las demás prioridades.

Las narraciones de duelos agudos mostraron que la batalla por la acusación será uno de amargos mensajes políticos, así como un examen imparcial de pruebas. Las encuestas iniciales mostraron que la mayoría de los estadounidenses aprueba la investigación, pero no hay consenso nacional sobre cómo evaluar las acciones del presidente.

Mientras el presidente pasaba el día jugando golf, sus aliados atacaron furiosamente la legitimidad de la investigación de la Cámara, abatieron al denunciante cuya imputación provocó la crisis y repitieron las acusaciones contra el ex vicepresidente Joe Biden y su hijo.

Más tarde, Trump subió el fuego en Twitter, al lanzar un cargo incendiario contra el congresista Adam B. Schiff (D-Burbank), presidente del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes que encabeza el proceso de juicio político. Schiff, escribió el mandatario, debería ser “interrogado al más alto nivel por fraude y traición”.

Los demócratas retrocedieron y dijeron que si se confirmaba la queja del denunciante, la mala conducta de Trump era lo suficientemente atroz como para merecer su destitución.

“Este es el abuso clásico de poder. Esto es tan grave como se presenta”, dijo el congresista Hakeem Jeffries, (D-N.Y.), presidente del comité demócrata, en” Fox News Sunday”.

El problema es si Trump abusó de su autoridad para beneficio personal y puso en riesgo la seguridad nacional al retener cientos de millones de dólares en ayuda militar prometida a Ucrania y al instar a su presidente a hacerle un “favor” contra su potencial rival demócrata en las elecciones de 2020.

Schiff dijo que los legisladores llegaron a un acuerdo con el denunciante que presentó una denuncia anónima sobre la llamada telefónica de Trump el 25 de julio con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, y los esfuerzos posteriores de la Casa Blanca para “bloquear” la evidencia y testificar a puerta cerrada.

Schiff no dio una fecha, pero dijo que la espera tan pronto como los abogados del individuo reciban una autorización de seguridad adecuada para asistir a la audiencia. “Obtendremos el testimonio sin filtrar de ese denunciante”, dijo Schiff en ABC News “This Week”.

“Estamos tomando todas las precauciones posibles para proteger la identidad del denunciante”, agregó Schiff. “Con las amenazas del presidente Trump, puedes imaginar las preocupaciones de seguridad”.

Mark Zaid, uno de los abogados que representa al denunciante, tuiteó: “Continuamos trabajando con ambas partes en la Cámara y el Senado y entendemos que todos están de acuerdo en que proteger la identidad del denunciante es primordial”. Agregó que no se había establecido una fecha u hora para el testimonio.

Schiff, cuando se le preguntó si Rudolph W. Giuliani, el abogado personal de Trump y una figura central en la tormenta de juicio político, también sería llamado a declarar, dijo que era demasiado pronto para decirlo.

“No quiero comprometerme con eso en este momento”, dijo en “Meet the Press” de NBC. “Ciertamente necesitamos hacer mucho trabajo para descubrir qué ha estado haciendo Giuliani en Ucrania”.

Giuliani, un ciudadano privado que afirma que el Departamento de Estado aprobó sus tratos con los canales ucranianos en nombre de Trump, dijo durante un intercambio irritable en “This Week” de ABC que “no cooperaría” con Schiff.

Se burló de Schiff, diciendo que ha servido casi dos décadas en la Cámara, como un “líder ilegítimo” que “quiere colgar al presidente”.

Stephen Miller, un importante asistente de la Casa Blanca que organizó campañas para la controvertida represión de inmigración de Trump, calificó la queja del denunciante como una “pequeña novela de Nancy Drew” que “gotea de condena, condescendencia y desprecio por el presidente”.

Apareciendo en “Fox News Sunday”, Miller calificó al denunciante de irregularidades como “un saboteador que intenta socavar un gobierno elegido democráticamente”, y respaldó la caracterización amenazante del denunciante de Trump, realizada en una reunión a puerta cerrada en Nueva York la semana pasada, como “cercana a un espía”.

El director interino de inteligencia nacional, Joseph Maguire, dijo al comité de Schiff la semana pasada que el denunciante, que según los informes es un analista de la CIA que fue asignado a la Casa Blanca, había actuado “de buena fe” y había seguido la ley.

Los republicanos generalmente han respaldado a Trump, pero en una administración acosada por una rotación y agitación casi constantes, algunos ex funcionarios de la Casa Blanca comenzaron a aventurarse a criticar.

El ex asesor de seguridad nacional de Trump, Tom Bossert, le dijo a “This Week” de ABC que “es un mal día y una mala semana para el presidente y para este país si está pidiendo un acto de suciedad política contra un oponente”.

Pero los partidarios del Congreso más firmes de Trump, incluido el senador Lindsey Graham (RS.C.), que una vez llamó a Biden “un hombre tan bueno como lo que Dios ha creado”, intentaron contrarrestar las acusaciones contra Trump al insistir en que era el candidato presidencial demócrata cuyas acciones necesitaba investigar.

Giuliani y otros partidarios de Trump han afirmado en repetidas ocasiones que en 2016, Biden, entonces vicepresidente, actuó de manera inadecuada para ayudar a su hijo, Hunter, al presionar para que se despidiera al fiscal general de Ucrania, el principal funcionario policial del país.

El fiscal, Viktor Shokin, fue expulsado a pedido no sólo de la administración de Obama sino también de la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional, que buscaban frenar la corrupción en Ucrania y creían que Shokin estaba obstruyendo ese trabajo.

Shokin había investigado una vez al oligarca que poseía Burisma, la compañía de energía que le había dado un trabajo lucrativo a Hunter Biden, pero el joven Biden no era el objetivo ni estaba acusado de ningún delito. En cualquier caso, la denuncia ya estaba inactiva cuando Shokin fue expulsado.

Graham dijo el domingo en “Face the Nation” que “amo a Joe Biden”, pero agregó que “alguien debería ver si Joe Biden había despedido o no al fiscal, y de manera adecuada”. Graham también manifestó que la acusación del denunciante ‘huele mal’”.

El senador Christopher S. Murphy (D-Conn.), quien viajó recientemente a Ucrania, dijo que los ataques contra el ex vicepresidente no tenían fundamento, y señaló que no ha surgido evidencia de ninguna conducta criminal en Ucrania o Estados Unidos.

“Todas estas insinuaciones en torno a Joe Biden: no hay evidencia de las afirmaciones que hace el presidente”, dijo Murphy, describiéndolas como un intento deliberado de distraer la atención de los propios comentarios de Trump en su llamada telefónica de julio a Zelensky.

“La denuncia es absolutamente creíble, pero, francamente, no la necesita porque tiene una transcripción de una conversación en la que el presidente de Estados Unidos trató de convencer a un líder extranjero para que interfiera en las elecciones de 2020", dijo.

“Y tienes a Rudy Giuliani en la televisión todas las mañanas y noches, admitiendo abiertamente que, como agente de la campaña del presidente, ha estado coordinando con el Departamento de Estado para tratar de perpetuar la agenda política del presidente”, agregó Murphy.

“Esto no está permitido en una democracia”.

