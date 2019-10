Sucesor de Arpaio, incapaz de poner fin al perfil racial contra los latinos

La Oficina del Sheriff del arizoniano condado de Maricopa (MCSO), liderada por Paul Penzone, mantiene la línea de su predecesor, el polémico Joe Arpaio , al continuar el perfil racial a la hora de realizar paradas de tráfico, según datos de un estudio.

El informe del grupo de investigación CNA indica que entre el 1 de julio de 2017 y el 30 de diciembre de 2018, 18 meses en los que Penzone estaba al mando de MCSO, se seguía discriminando a las minorías en las paradas de tráfico.

El documento dado a conocer esta semana señala que los conductores hispanos y afroamericanos tenían más probabilidades de ser arrestados por exhibir los mismos comportamientos o cometer similares infracciones que los conductores blancos.

También, arrojó la investigación, tenían más probabilidades de que sus vehículos o ellos mismos fueran registrados, y los conductores hispanos recibían más multas en lugar de advertencias, tal y como sucede con los conductores anglosajones.

Algo similar le sucedió al mexicano Javier Gudiño cuando conducía su motocicleta por una autopista cercana a la ciudad de Casa Grande cuando fue detenido por un agente y, luego de pedirle su licencia de manejo, le preguntó sobre su estatus migratorio en el país.

“Cuando le preguntaron si era residente o ciudadano del país, le contestó respetuosamente al oficial ‘No le tengo que responder eso a usted’, y él le dijo ‘A mí no, pero alguien más si le vas a tener que responder’, y en ese momento llamó a ICE (Servicio de Inmigración y Aduanas) y se lo llevaron”, relató a Efe su esposa, Lily.

La mujer dijo que a su marido, que está detenido en el Centro de Detención de Eloy, en Arizona, nunca le dijeron por qué lo pararon. “Es más, no existe un registro en la comandancia de algún ‘ticket’ (multa)”, denunció.

El estudio de CNA, el primero de su tipo sobre el mandato de Penzone, apunta que no ha logrado acabar con la discriminación practicada por Arpaio, quien en 2017 fue declarado culpable de desacato por violar una orden judicial de cesar la detención de inmigrantes indocumentados en un caso de perfil racial en su contra.

“Aunque creemos que hemos visto una mejora en las áreas de preocupación, esto proporcionará una hoja de ruta para los próximos pasos para mejorar”, indicó el sargento Calbert Gillett, portavoz de MCSO, en una declaración publicada en el medio local New Times.

Más allá del perfil racial, el estudio apunta al diferente trato que reciben los conductores de las minorías, como atestigua el mexicano Samuel Olvera, quien fue detenido la semana pasada por una infracción de tráfico menor.

“Me paró un ‘sheriff’, me pidió todos mis documentos y cuando no pude demostrar mi residencia legal en el país me esposó e inmediatamente llamaron a ICE”, explicó a Efe este inmigrante que pudo salir en libertad por no tener antecedentes criminales, aunque deberá presentarse ante la corte migratoria el 11 de diciembre.

En una de estas paradas, pero en 2007, fue como agentes de MCSO detuvieron a Manuel Ortega Melendres, un inmigrante mexicano que poseía una visa de visitante válida y fue retenido ilegalmente a pesar de comprobar que se encontraba legal en el país.

A raíz de dicha detención, la caída legal de Arpaio comenzó cuando Melendres, entre otros, llevaron a cabo una demanda colectiva conocida como “Melendres v. Arpaio” que eventualmente encontraría que la Oficina del Sheriff del Condado de Maricopa apuntaba ilegalmente a los conductores latinos en las paradas de tráfico bajo el supuesto de que estaban en el país ilegalmente.

En 2013, el juez de la corte de distrito de los Estados Unidos G. Murray Snow emitió una orden judicial que obligaba a MCSO a dejar de practicar el perfil racial a los residentes hispanos en las paradas de tráfico.