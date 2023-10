Juez en NY aclara comentario que Trump interpretó como victoria legal

“Deseo enfatizar: Este juicio no es una oportunidad para relitigar lo que yo ya he decidido”, declaró Engoron. El juez falló la semana pasada que todos los reclamos estaban dentro del tiempo de prescripción.

Newsletter Suscríbase al Kiosco Digital

Encuentre noticias sobre su comunidad, entretenimiento, eventos locales y todo lo que desea saber del mundo del deporte y de sus equipos preferidos.

Enter email address Sign Me Up

You may occasionally receive promotional content from the Los Angeles Times en Español.