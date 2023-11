Trump regresa a la frontera para promover su dura agenda migratoria

Colvin informó desde Nueva York. El periodista de The Associated Press Will Weissert ,en Wilmington, Delaware, contribuyó a este despacho.

Trump no detalló las políticas que buscará en caso de volver a la presidencia. Aunque sí se quejó sobre la inflación, el retiro de Estados Unidos de Afganistán en 2021 y la cobertura de los medios de comunicación. Señaló que la mayor parte de las tecnologías que no sean muros o vehículos, eventualmente se vuelve obsoleta.

Newsletter Suscríbase al Kiosco Digital

Encuentre noticias sobre su comunidad, entretenimiento, eventos locales y todo lo que desea saber del mundo del deporte y de sus equipos preferidos.

Enter email address Sign Me Up

You may occasionally receive promotional content from the Los Angeles Times en Español.